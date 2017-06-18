Как американцы вели подрывную работу в Чечне

«Когда у нас начались проблемы в Чечне, на Северном Кавказе, к сожалению, американцы поддержали эти процессы. В Москве в этой ситуации ожидали, что США поддержит федеральный центр, поскольку американские партнёры на словах говорили о поддержке России, о необходимости сотрудничества борьбе с терроризмом».

В частности, Путин прямо сказал о том, что внешняя политика США продиктована вовсе не здравым смыслом, а «увлечённостью идеей собственной исключительностью и насаждением её обществу, в котором в результате возникает имперское мышление. В результате общество ожидает соответствующей внешней политик, которая, как оказывается на практике, не соответствует интересам народа Соединенных Штатов. Такой подход в конечном итоге приводит к сбою, проблемам и показывает то, что контролировать всё просто невозможно».

Документальный фильм «Интервью с Путиным», который снял известный американский режиссёр Оливер Стоун, действительно оказался сенсационным. Хотя бы с той точки зрения, что глава нашего государства назвал некоторые вещи своими именами.

«Это началось ещё с советской войны в Афганистане, когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане».

В результате США вырастили и «Аль-Каиду», и её лидера Усаму бен Ладена, «и это всё вышло из-под контроля, хотя американцы должны были об этом знать»…

Ну, в том, что бен Ладен вышел «из-под контроля», у меня есть большие сомнения — независимые аналитики и эксперты давно говорили о тесных связях разведслуюжб США с этим деятелем, вплоть до самой его таинственной гибели. Кстати, та же ситуация с Чечнёй прямо свидетельствует об этом. На ней мы и остановимся подробнее…

Нефть оправдывает средства

Тему связей чеченских сепаратистов и стран Запада во главе с США мы уже не раз затрагивали. Так, мы подробно писали о так называемом «Комитете за мир в Чечне», созданного 15 лет назад и куда входили многие видные американские русофобы, вроде бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси или политолога Збигнева Бжезинского. Это комитет — через лоббирование в Конгрессе и Сенате США — пытался добиться признания «независимости» Чечни-Ичкерии под эгидой «президента» Аслана Масхадова. Из этого ничего не вышло во многом потому, что лидеры Ичкерии были вовремя ликвидированы нашими спецслужбами.

Впрочем, этот Комитет не пользовался открытой поддержкой со стороны официальных властей США, и его работа, как правило, списывалась на «общественную деятельность» входивших в него лиц (хотя эти лица и были очень влиятельными). Тем не менее в Чечне всё же было и прямое вмешательство со стороны государственных структур США, особенно во время первой чеченской войны. Речь прежде всего идёт о разведывательных службах…

Не так давно об этом опубликовал статью российский аналитик Сергей Черкасов (сайт Politikus.ru) под названием «США — неизвестные участники чеченской войны». В этой публикации автор ссылается на книгу американского политолога Уильяма Энгдаля «Потерянный гегемон», где подробно расказывается о стратегии по разрушению новой России, которую Вашингтон принял сразу после распада Советского Союза. И обе чеченские войны стали прямым результатом этой стратегии.

Вот что пишет об этом Черкасов со ссылкой на книгу американца:

«В 1989-м году советские войска покинули Афганистан, опустошённый финансируемыми ЦРУ и спецслужбами Саудовской Аравии моджахедами. Через несколько месяцев не стало и самого Советского Союза. Тогда ЦРУ стали искать места в распавшемся СССР, куда бы можно было переместить своих натренированных «афганских арабов» для дальнейшей дестабилизации России и уменьшения её влияния на постсоветском евразийском пространстве.



Их называли «афганскими арабами», потому что они были набраны из ультраконсервативных суннитов ваххабитского толка из Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Кувейта и из других стран арабского мира, где практиковался ультраортодоксальный ваххабитский ислам. Они были переброшены в Афганистан в начале 1980-х под руководством агента саудовской разведки, которого звали Усама бен Ладен.

Когда бывший Советский Союз находился в хаосе и разрухе, администрация Буша (старшего) решила «добить их всех, пока они лежат». Вашингтон снова собрал заново ветеранов из афганских террористов, чтобы принести хаос и нестабильность во всю Центральную Азию, а также в саму Россию, которая тогда находилась в болезненном кризисе во время экономического коллапса ельцинской эпохи».

США при этом действовали поэтапно. Первый этап — установление контроля над нефтяными и газовыми ресурсами Кавказа, прежде всего — в Каспийском регионе:

«В начале 1990-х годов, компания Дика Чейни Halliburton, провела исследование морских нефтяных потенциалов Азербайджана, Казахстана и всего Каспийского бассейна. По этим оценкам весь регион по запасам нефти оказался сопоставимым с Саудовской Аравией, а стоимость его была оценена в несколько триллионов долларов. США и Великобритания были полны решимости любыми средствами не допустить Россию до контроля над этим нефтяным золотым дном.

Первой целью Вашингтона был переворот в Азербайджане против избранного президента Абульфаза Эльчибея, чтобы поставить на его место человека более дружественно относящегося к идее контролируемого США «самого политизированного в мире» трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан», в результате чего Баку бы поставлял нефть из Азербайджана через Грузию в Турции и Средиземное море.



Тогда единственным нефтепроводом из Баку был нефтепровод советских времён, который шёл через чеченскую столицу Грозный, ведя бакинскую нефть на север через Дагестан и через Чечню к черноморскому порту в Новороссийске. Этот трубопровод был единственным конкурентом и главным препятствием очень дорогому альтернативному пути, предложенному Вашингтоном и Британскими и Американскими нефтяными магнатами.

Президент Буш старший дал своим старым друзьям в ЦРУ мандат на разрушение этого чеченского трубопровода и создание такого хаоса на Кавказе, чтобы ни одна западная или российская компания не решилась использовать грозненский нефтепровод. Грэхэм Е. Фуллер, старый коллега Буша и Заместитель директора ЦРУ в Национальном совете по разведке был главным архитектором стратегии моджахедов в ЦРУ. Фуллер так описал стратегию ЦРУ на Кавказе в начале 1990-х: «Политика управления эволюцией ислама и помощи им в борьбе с нашим противником прекрасно работала в Афганистане против Советской Армии. Та же доктрина может быть полезной для дестабилизации того, что осталось от российской власти» (выделено мной — О.В.).

ЦРУ использовало ветерана грязных трюков – генерала Ричарда Секорда для операции. Секорд создал подставную компанию ЦРУ – MEGA Oil. Секорд играл центральную роль в 1980-х в нелегальных поставках оружия в афере Иран-Контрас и поставках наркотиков, которые велись ЦРУ. В 1991-м Секорд, бывший заместитель помощника министра обороны приземлился в Баку и развернул там офис MEGA Oil. Он был ветераном тайных опиумных операций ЦРУ в Лаосе во время вьетнамской войны.



В Азербайджане он нанял самолёт, чтобы тайно перевезти сотни моджахедов Аль-Каиды бен Ладена из Афганистана в Азербайджан. В 1993-м году MEGA Oil наняла и вооружила 2000 моджахедов в Азербайджане, превратив Баку в базу для террористических операций моджахедов по всему Кавказу.



Тайная операция моджахедов на Кавказе под руководством генерала Секорда инициировала военный переворот, в ходе которого был свергнут избранный президент Абульфаз Эльчибей, а на его место поставлен Гейдар Алиев – более гибкая американская марионетка. Попавший в лондонский Sunday Times секретный доклад турецкой разведки подтвердил, что два нефтяных гиганта: британский British Petroleum и американский Amoco, которые образовали совместный Азербайджанский международный нефтяной консорциум AOIC стоят за государственным переворотом в Азербайджане».

Джихад по заказу ЦРУ

Второй этап шёл уже рука об руку со старым и верным американским союзником Саудовской Аравией, которая и финансировала начавшуюся в 1994 году войну в Чечне:

"Глава саудовской разведки Турки аль-Фейсал, договорился, что его агент, Усама бен Ладен, которого он послал в Афганистан в начале афганской войны (в начале 1980-х годов), будет использовать свою афганскую организацию Мактаб аль-Хидамат (МАК) для вербовки «афганских арабов», чтобы устроить всемирный Джижад. Наемники бен Ладена были использованы в качестве ударных войск Пентагона и ЦРУ для координации и поддержки мусульманского наступления не только в Азербайджане, но и в Чечне, а затем и в Боснии.

Бен Ладен подключил к делу другого араба Ибн ал-Хаттаба, который стал командиром или эмиром моджахедов-джихадистов в Чечне вместе с чеченским полевым командиром Шамилём Басаевым. Неважно, что Ибн аль-Хаттаб был арабом и едва ли знал пару слов по-чеченски, не говоря уже о русском языке. Он знал, как выглядят русские солдаты и как их убивать… Он и Басаев распространяли жёсткую исламистскую идеологию «Аль-Каиды» на Кавказе. Под руководством Секорда операции моджахедов быстро распространились на соседние Дагестан и Чечню, превратив Баку в перевалочный пункт афганского героина для чеченской мафии.

С середины 1990-х бен Ладен платил лидерам чеченских боевиков Шамилю Басаеву и Омару ибн аль-Хаттабу значительные суммы денег в несколько миллионов долларов в месяц – королевское состояние в условиях экономической пустыни, какой была Чечня в те годы. Эти деньги позволили Басаеву и Хаттабу потеснить умеренное чеченское большинство…

Басаев был ключевой фигурой всемирного джихада ЦРУ. В 1992-м году он встретился с саудовским террористом Ибн ал-Хаттабом в Азербайджане. Из Азербайджана Хаттаб увёз Басаева в Афганистан, где они встретились с его союзником Усамой бен Ладеном. Роль Хаттаба заключалась в том, чтобы вербовать чеченских мусульман готовых воевать против российской армии, реализуя тайную стратегию ЦРУ по дестабилизации постсоветской России и обеспечивая британско-американский контроль над каспийскими энергоресурсами

Вернувшись в Чечню, Басаев и Хаттаб создали Исламскую интернациональную бригаду (ИИБ) на деньги саудовской разведки. ИИБ была одобрена ЦРУ и координировала свои действия с послом Саудовской Аравии в Вашингтоне и близким другом семьи Бушей принцем Бандаром бен Султаном. Бандар, служивший в Вашингтоне послом 20 лет, был настолько близок семье Бушей, что Джордж Буш называл его «Бандар Буш» и почётным членом семьи. Басаев и Хаттаб завезли в Чечню бойцов, исповедовавших фанатичный ваххабитский ислам. Ибн аль-Хаттаб командовал своей собственной армией арабов, турок и других иностранных боевиков, которых всех называли «арабскими моджахедами…

Финансируемая Саудовской Аравией и ЦРУ ИИБ ответственна не только за террор в Чечне. Она совершила в октябре 2002-го года захват заложников в Дубровке в Москве и ужасную бойню в школе Беслана в сентябре 2004-го. В 2010-м году Совет безопасности ООН опубликовал доклад по ИИБ Хаттаба и Басаева, в котором приводятся факты тесной связи Басаева и „Аль-Каиды“. Афгано-кавказская террористическая цепочка Аль Каиды, которую финансировала Саудовская Аравия, имела две цели. Одной из них было распространение фанатичного ваххабитского джихада в центрально-азиатском регионе бывшего Советского Союза. Вторая цель заключалась в реализации программы ЦРУ по дестабилизации находившейся тогда близко к коллапсу постсоветской России…».

Оценивая общий итог чеченских войн, Черкасов подчёркивает:

«Американская разведка оставалась глубоко вовлечённой в чеченский конфликт до конца 1990-х. Согласно Джозефу Бодански, тогдашнему директору рабочей группы Конгресса США по противодействию терроризму, Вашингтон активно участвовал «в антироссийском джихаде, стараясь поддержать и усилить наиболее влиятельные антизападные исламистские силы». Бодански в подробностях раскрыл кавказскую стратегию ЦРУ в своём докладе, заявив, что правительственные чиновники США принимали в нём участие…».

России, как известно, хоть и с большим трудом, но всё же удалось справиться с чеченскими сепаратистами. Однако США не бросили своих подопечных:

«Российская разведка обнаружила, что большинство из «афганских арабов» и местных террористов, воевавших в Чечне, бежали из страны. Они нашли убежище в Турции – члене НАТО; в Азербайджане – почти члене НАТО; в Германии – тоже члене НАТО; а так же в Дубае и Катаре – очень близких союзниках США. Другими словами, НАТО дало убежище чеченским террористам».

Кстати, немало этих бежавших на Запад террористов сегодня вовлечены уже в конфликт на Донбассе, где они воюют в составе различных карательных подразделений на стороне бандеровской Украины («Чеченский батальон имени Джохара Дудаева» и др.). По некоторым данным, мобилизацией в эти батальоны по всей территории Европы, где осели бежавшие боевики, занималась даже не Украина, а именно спецслужбы НАТО по прямому приказу из Вашингтона…

Родину они не любят страшно

Против России во время конфликта на Кавказе шла война и на информационном фронте. И первую скрипку здесь играл такой верный и старый союзник США, как Британия. Так, британские разведчики наладили контакты ещё с первым «президентом Ичкерии» Джохаром Дудаевым. Преемник Дудаева Аслан Масхадов ещё больше укрепил эти связи. Он неоднократно бывал на берегах туманного Альбиона, где его встречали на самом высоком уровне – от бывшего премьера Маргарет Тэтчер до членов королевской семьи. Есть точные данные, что все банковские счета нынешнего лидера сепаратистов находятся именно в Британии.

Масхадов же организовал на территории Чечни, по сути, легальную резидентуру британской разведки. Действовала она между двумя чеченскими войнами под видом гуманитарной организации HALLO TRUST, якобы занимавшейся разминированием местности, по которой прошли боевые действия. На самом деле сотрудники этой структуры собирали образцы российского вооружения и вербовали агентуру из числа местных жителей. Только после ввода наших войск в Чечню организация свернула свою деятельность. Но скольких она после себя оставила агентов, не скажет сегодня никто…

Именно в Британии нашли политическое убежище такие видные деятели сепаратистского движения, как масхадовские «министры» Ахмед Закаев и Ильяс Ахмадов. Из всех европейских стран именно на территории Британии мусульманские активисты собирали больше всего средств на поддержку чеченских боевиков и завербовали на войну немалое количество наёмников из числа местной мусульманской молодёжи…

Что же касается операций на информационном фронте, то здесь активно привлекались российские титулованные правозащитники. И не только в российской столице, но и в наших регионах. Особенно — в Нижегородской области.

Имена этих «борцов за права человека», в общем-то, были неплохо известны нижегородской общественности – Сергей Шимоволос, Станислав Дмитриевский и Игорь Каляпин. Они учредили множество общественных организаций – «Нижегородское общество защиты прав человека», «Общество российско-чеченской дружбы», «Комитет против пыток». По словам рядовых членов этих организаций, главную скрипку в этом перечне играл Сергей Шимоволос, бывший чиновник областной администрации времён губернатора Бориса Немцова, имевший хорошие связи в различных коммерческих и властных структурах.

Впервые это имя широко прогремело летом 1998 года, когда в Нижнем Новгороде проходила акция «Дни памяти погибших в 1941—1998 годах», посвящённая памяти солдат войн и конфликтов второй половины ХХ века. В рамках акции был организован и круглый стол, на котором присутствовали ветераны различных войн, члены семей погибших военнослужащих, представители власти. Среди последних и был Шимоволос. Когда он взял слово, то заявил, что во всех военных бедах России виноват… милитаризм:

«Милитаризм остаётся частью военно-патриотического воспитания. Нельзя говорить о Второй мировой войне, как о войне, священной для нашей страны. Войну Советский Союз начал, как агрессор…».

Все собравшиеся были в шоке, ветераны возмущены и оскорблены. А одна из участниц акции грустно заметила по этому поводу: «Слушая всё это, можно поставить диагноз – потеря совести при частичном восстановлении памяти».

Увы, в тот момент Шимоволос отнюдь не перегрелся на жаре и вовсе не заговаривался. Он просто высказал свою позицию, свои твёрдые убеждения, которые, по всей видимости, можно свести к тому, что Шимоволос очень не любит и не уважает российские Вооружённые силы и относится к ним, как к инструменту зла и насилия. Эти убеждения он и его соратники особенно ярко продемонстрировали как раз во время чеченских событий.

«Правозащитники» рассылали в нижегородские СМИ тексты с сообщениями, сделанными в Чечне корреспондентами весьма одиозной радиостанции «Свобода». Об объективности этих сообщений можно судить хотя бы по тому факту, что журналисты этой радиостанции ещё в 1997 году были награждены чеченскими сепаратистами как активные борцы против «русских оккупантов». Неудивительно, что их сообщения буквально пестрели душераздирающими «фактами» о зверствах российских войск, якобы уничтожающих целые чеченские аулы и применяющих химическое (?!) оружие.

Впрочем, "правозащитники2 не ограничились одними лишь декларациями. Двое из них, Дмитриевский и Каляпин, стали частенько выбираться и в саму Чечню. Зачем? Судя по сообщению «Нижегородского телеграфного агентства», сопредседатель «Общества российско-чеченской дружбы» с российской стороны Станислав Дмитриевский ездил в мятежную республику под предлогом поисков пленных российских солдат. НТА при этом подчёркивает, что ни одна из попыток освобождения российских солдат, предпринятых Дмитриевским, не привела к положительному результату.

Зато он установил контакты с представителями вооружённых бандформирований. И в ходе судебного процесса над российским полковником Юрием Будановым, обвинённым в убийстве чеченской девушки, Дмитриевский выступал в качестве общественного обвинения с чеченской стороны. А его друг Каляпин тем временем брал интервью у лидеров боевиков. Эти интервью, в которых боевики грозились воевать с Россией до победного конца и обещали не брать в плен солдат-контрактников, затем размещались на «правозащитных» интернет-сайтах…

А теперь о спонсорах этой деятельности. Например, стало известно, что газета борцов за права человека «Правозащита» издавалась в типографии, которой владело некое ООО «Рияд-Балахна». А хозяином фирмы являлся гражданин Иордании Ахмад Абу Хадир. Кто он такой — неизвестно до сих пор. Зато известно, что спецслужбы Иордании тесно сотрудничают с британской разведкой. Впрочем британцы здесь засветились и напрямую.

Деньги, которые для них не пахнут

Выше мы уже упоминали о «Комитете против пыток», созданного Шимоволосом в 2001 году. На сайте Комитета было прямо сказано, что деятельность организации финансируется Фондом Джона и Катрин Макартуров, а также Фондом проектов министерства иностранных дел Великобритании. То есть правозащитники сами признавали, что деньги они получали от британского правительства. Мы же уточним – не просто от правительства…

В середине мая 2003 года Нижний Новгород с ознакомительным визитом посетила сотрудница британского посольства в Москве Кэтрин Линч. В программе её пребывания значилась встреча с представителями неправительственных организаций. Из большого числа подобных организаций, существовавших на нижегородской земле, англичанка выбрала лишь «Комитет против пыток». С Шимоволосом у неё состоялась обстоятельная беседа. Её результатом стало выделение британских денежных грантов на работу Комитета. Только в июне 2003 года Шимоволос получил более 10 тысяч долларов. А в начале 2004 года Комитет начал активно работать в Чечне. По этому проекту от англичан было получено ещё более 8 тысяч «зелёных».

Пикантность ситуации заключалась в том, что госпожа Линч, которая вела переговоры с Шимоволосом, являлась сотрудницей самого закрытого отдела британского посольства — политического. Вы не найдёте об этом отделе никакой, даже самой поверхностной информации. Нет её и на официальном сайте посольства. Но многие наши дипломаты уверены, что этот отдел является «крышей», под которой работают кадровые сотрудники британской разведки СИС.

В этом нет ничего удивительного — СИС структурно входит в МИД Великобритании, и руководитель разведки является ещё и заместителем министра иностранных дел. Так что шпионить под дипломатическим прикрытием для англичан дело привычное. И одним из важных направлений в работе СИС является наш Северный Кавказ. Именно британские разведчики приложили руку к созданию таких информационных служб боевиков, как «Кавказ-центр», «Союз кавказских журналистов», «Чечен-пресс» и других.

Кстати, в своих сообщениях эти службы охотно ссылались на нижегородских правозащитников. Так, в начале 2003 года агентство «Чечен-пресс» широко распространило письмо Сергея Шимоволоса министру иностранных дел Грузии. Связано оно было с переходом российско-грузинской границы разгромленного нашими войсками и спасавшегося бегством отряда боевиков. По мнению правозащитника, грузинским властям не следует выдавать этих людей российской стороне — мол, это приведёт к «трагическим последствиям»: боевиков якобы будут пытать, чтобы выбить нужные показания:

«И поскольку в России не существует системы защиты от пыток, а Грузия приняла на себя обязанности не допускать репатриации лиц, в отношении которых существует угроза применения пыток, просим воздержаться от передачи таких лиц российской стороне…».

Осенью того же года Шимоволос побывал в Чечне на выборах главы республики Ахмада Кадырова в качестве «независимого» наблюдателя от московской Хельсинкской правозащитной группы. Понятно, что на этом мероприятии, проходившем под эгидой Москвы, он сразу же нашёл «массу нарушений» на ряде избирательных участков Грозного и Шалинского района республики. Тем самым эти выборы, по его мнению, надо признать незаконными. Точку зрения Шимоволоса тут же охотно процитировали информагентства сепаратистов, а также некоторые влиятельные западные издания (вроде американской «Лос-Анджелес таймс»)…

… Сложно судить, чем именно руководствовались Шимоволос и его люди, когда брали деньги от британского правительства. Наверняка они прекрасно догадывались, что отработка этих средств, особенно на чеченском направлении, наносила России немалый урон.



Но судя по публичным признаниям самого Шимоволоса, вроде рассуждений об «агрессивности Советского Союза» в годы Великой Отечественной войны, он со своими соратниками является истовым, слепыми фанатиком исповедуемой им идеи «защиты прав человека». А фанатики, как известно, не чураются брать деньги у кого угодно и сколько угодно. Для таких людей деньги, что называется, не пахнут, а цель для них всегда оправдывает средство.

Сегодня эти «правозащитники» слегка попритихли — занимаются главным образом борьбой с законом об иностранных агентах, который сильно усложнил им жизнь в деле получения западных грантов. Но судя по занятой ими резкой антироссийской позиции — что по вопросу Украины, что по вопросу западных санкций — они и сегодня готовы к новой и активной борьбе на той ниве, на которые укажут покровители из западных разведок.

Так что заявления президента Путина по поводу вмешательства США в наши внутренние дела не потеряли актуальности и сегодня…





Олег Валентинов,

специально для «Посольского приказа»