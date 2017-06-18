К юбилею Николая Дроздова: В мире людей

Николаю Николаевичу Дроздову исполняется 80 лет. Накануне нашего разговора он вернулся из двухнедельной поездки в Австралию. И мы застали его за ежедневными гимнастическими упражнениями. Он активен, глубок и, кажется, счастлив.

— А бывают ли животные счастливы так же, как люди?

— По-настоящему разумное счастье для них недоступно. Они бывают счастливы как дети, которые играют, толкаются, конфетки ловят… И то, это лишь высшие позвоночные — млекопитающие и птицы могут предаваться таким радостям.

— Люди, которые много общаются с братьями меньшими, развиваются или, наоборот, наблюдая их «животные страсти», упрощают и свои эмоции, и отношения?

— Развиваются те, кто, изучая жизнь животных, общаясь с ними, прибавляет к своему разумному мироощущению информативные и эмоциональные страницы.

— А общение животных с человеком? Ведь среди животных одомашненных кого-то мы называем тупыми, а сообразительностью других восхищаемся.

— Это зависит от того, с какой целью мы приручили животное. Коровы, овцы, козы дают нам молоко, мясо и шерсть, а не общение. У собаки и кошки, живущих вместе с человеком, совсем другое представление о нас, нежели у овцы или коровы.

Интеллект животных-компаньонов развился так, что они понимают наш характер и настроение иногда лучше, чем мы сами! Но это понимание бытовое, а понять наши мечты они, конечно, не могут.

Так что мечту человека о полете в космос они осуществили, не понимая ее.

— Наряду с областью, в которой мы привыкли видеть вас — передачах о животных, — сейчас вы читаете лекции о происхождении Вселенной и Земли. Наверное, в такой теме непросто примирить естественно-научную и религиозную точки зрения?

— Мне кажется, что догматизм и консервативность неуместны ни в какой из сфер человеческой деятельности. Это относится даже к такой книге, как Ветхий Завет. Вот, например, одна из заповедей, гласящая «Не возжелай жены ближнего своего, ни раба его, ни рабыни, ни вола…».

Совершенно очевидно, что она содержит взгляд на рабов, то есть людей, как на собственность. И даже на жену, которая стоит в одном списке с волами, ослами и прочим имуществом. Неужели этот подход можно считать актуальным в наше время? Поэтому неудивительно, что возникновение Вселенной описано там с учетом знаний и понятий древности.

С другой стороны, физики, предлагающие теорию большого взрыва, не могут объяснить, как планеты и звезды приобрели этот фантастический порядок в отсутствии субъекта, который мог задать и реализовать столь грандиозный проект.

Я считаю, что в описании процесса возникновения Вселенной слово «взрыв» надо заменить на слово «рождение» — появление по определенному плану.

Ведь даже такой уникальный факт, что Луна постоянно повернута к Земле одной своей стороной, и, в отличие от всех известных спутников других планет, не повернется вокруг своей оси ни на градус, астрономия объяснить не может.

Роль Создателя, роль Всемирного разума, или можно назвать это наличием изначальной программы, информации о нашем мироздании, — вот то, о чем я рассказываю на этих лекциях.

— Лекции, преподавание в МГУ, телепрограмма (старейшая на нашем телевидении, 50-летний юбилей которой мы будем отмечать в следующем году), записи дисков с любимыми песнями, журналы, работа в экологических организациях… Вас спрашивали, спрашивают и будут спрашивать о том, КАК добиться долголетия? Но здесь, на вашем занятии йогой, многое становится понятно и без лишних слов.

Поэтому я задам вопрос, который может показаться бестактным и даже кощунственным тем, кто далек от биологии: ЗАЧЕМ стремиться к долголетию?

— Только не надо обсуждать цифры, это ведь все относительно, как разные температурные шкалы: 25 градусов по Цельсию — вполне летняя температура, а 25 градусов по Фаренгейту — это довольно прохладно (смеется).

Я живу день за днем, стараюсь делать побольше интересных добрых дел, быть полезным людям. Всевышнего благодарю за каждый подаренный мне день, и пока, видимо, его не настолько огорчаю, чтобы он сказал «ну, хватит!» (смеется).

А то, почему мы проживаем значительный период в пострепродуктивном состоянии, которое с биологической точки зрения кажется неэффективным, объясняется тем, что человек — это не только биологическое существо, а еще и социальное, интеллектуальное, духовное существо.

Прочитав книгу знаменитого врача и священника Войно-Ясенецкого «Дух, душа и тело», легко понять, что тело и душа даже у животных есть, а дух — только у людей. Тот самый интеллектуальный дух. Он-то и может жить гораздо дольше того срока, который необходим для оставления потомства, то есть биологического выживания вида.

Помимо совершенно естественной задачи продолжения рода, кроме того, я даже сказал бы сверх того, есть задача внести что-то новое и в поле информационное. То есть открыть что-то интересное для всеобщего, всемирного разума. И в поле духовное: поле доброты, справедливости, общего благосостояния — вот какие стоят задачи. И пока человек может быть полезным в этих областях — он должен жить.

— То, что дети не продолжают ваше дело, вас расстраивает?

— Нисколько. Нет, каждый должен искать свое. Я не люблю напрягать людей своей навязчивостью. И у меня никогда не было идеи обязательно вырастить из детей своих последователей. У кого-то это получается, и дай Бог, с меня хватает студентов, типа вас (смеется).

Александр Аболиц