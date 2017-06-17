Россия и Япония: попытки переиграть друг друга не имеют смысла

Источник: https://regnum.ru/

Владимир Путин о российско-японском сотрудничестве на Курилах: «Говорить пока об этом преждевременно»

В ходе прошлогоднего визита президента РФ Владимира Путина в Японию было сделано удивившее как российских, так и японских специалистов заявление помощника главы Российского государства по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал согласие на совместную экономическую деятельность на российских островах южной части Курильской гряды, которые официальный Токио упорно называет «своими северными территориями».

Удивление было вызвано тем, что на протяжении всех 60 лет после восстановления дипломатических отношений двух стран МИД Японии категорически отказывался разрешать не то что экономическую деятельность, но и просто посещение японцами этих островов по советским, а затем российским визам, дабы не создавать прецедента признания их частью России. Те же немногочисленные японцы, которые нарушали эти запреты, подвергались различного рода наказаниям.

И вдруг — такое не то что послабление, а, прямо скажем, прорыв. Помню, как мои японские коллеги в беседах пытались добиться разъяснения, как удалось добиться таких, казалось бы, немыслимых уступок японской стороны. Спрашивали даже: не стоит ли за этим тайное обещание Москвы «решать проблему северных территорий» через постепенное утверждение японцев на искомых территориях. Беря на себя смелость, пытался развеять подобные подозрения и надежды, отмечая принципиальную позицию российской стороны о неизменности послевоенных границ нашего государства, решительного несогласия подавляющего большинства российского народа с территориальными уступками не только Японии, но и кому бы то ни было ещё.

Интрига сохранялась недолго. Вскоре премьер-министр Японии Абэ разъяснил соотечественникам, что дал согласие на участие японских компаний в освоении «северных территорий» на условиях выработки «особой законодательной системы» для японцев, не ущемляющей позицию Токио об их принадлежности Японии. Другими словами, речь идет о фактическом предоставлении работающим на Курилах японским гражданам статуса «экстерриториальности», то есть нераспространении на них российского законодательства. Не приходится говорить, что предоставление иностранцам подобного «статуса» не предусмотрено Конституцией РФ и является её явным нарушением.

По имеющейся информации, японскому высшему руководству даже на таких условиях было непросто дать согласие на допуск японского капитала и бизнеса на Курилы без гарантии их перехода в перспективе в состав своего государства. Однако внедрившиеся в окружение Абэ советники, ссылаясь на свой опыт «работы» на Курилах в бедственные для курильчан ельцинские времена, убеждали патрона в том, что активная экономическая деятельность японцев на искомых территориях, помощь в решении сложных социальных проблем местного населения могут кардинально изменить его отношение к переходу островов под японскую юрисдикцию.

Нельзя не отметить, что после декабрьского визита президента Путина в Японию интенсивные дипломатические переговоры о статусе будущих японских резидентов на Курилах практически не освещались, и российской общественности об японских требованиях «особой законодательной системы» ничего не сообщалось. Это вызывало различного рода слухи и подозрения по поводу того, не замышляют ли японцы запустить на Курилы этакого «троянского коня». Но публикации на эту тему не опровергались и не комментировались МИД РФ.

И лишь недавно официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила:

«Также японские журналисты традиционно попросили меня прокомментировать проблематику мирного договора и ход отработки вопроса о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Южных Курилах. Что касается проблемы заключения мирного договора с Японией, то российская позиция хорошо известна: Южно-Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Её суверенитет и юрисдикция над ними не подлежат сомнению. В соответствии с договорённостью, достигнутой в ходе официального визита президента РФ в Японию в декабре 2016 года, в настоящее время стороны ведут диалог относительно возможности налаживания совместной хозяйственной деятельности на этой территории. В марте японской стороне был передан сформированный российскими федеральными ведомствами и администрацией Сахалинской области пакет перспективных проектов этой совместной деятельности на Южных Курилах…»

И вновь ни слова о хорошо известных МИД РФ японских условиях совместного освоения Курильских островов. Ситуация несколько прояснилась благодаря откровенному признанию президентом Путиным существующих трудностей на пути организации такого сотрудничества двух стран. Президент РФ вчера сделал следующее заявление:

«Мы исходим из того, что совместная работа на островах возможна, и мы к этому относимся так, что мы должны создавать благоприятные условия для решения территориальных проблем. Какую форму приобретут окончательные решения — мы пока не знаем. Но без создания соответствующих условий, которые должны выражаться в повышении обстановки доверия, сделать вообще ничего невозможно. Есть и отягощающие эту проблему вопросы, а именно вопросы обеспечения безопасности, в том числе и в этом регионе, обязательства Японии со своими союзниками. Это все очень тонкие вещи, которые требуют очень тщательного и взвешенного рассмотрения и проработки… В зависимости от того, как пойдет эта работа, будет принято окончательное решение. Говорить пока об этом преждевременно», — добавил президент.

Хотелось бы верить, что «очень тонкие» вопросы наших отношений с Японией будут решаться без спешки и ущерба для нашей страны и отвечать интересам взаимовыгодного сотрудничества народов двух стран. Возможности для этого, безусловно, есть.

Анатолий Кошкин