Путин: излишняя демонизация Сталина – это один из путей атаки на Советский Союз и Россию

Источник: http://www.nakanune.ru/

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своем отношении к деятельности Иосифа Сталина. Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.



«Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом. Что касается его демонизации. В английской истории был такой деятель, как Кромвель. Он был кровавый человек. Пришел на волне революционных преобразований, превратился в диктатора и тирана. Его памятники до сих пор стоят везде в Великобритании. Наполеона вообще боготворят. Что он сделал? Пришел к власти на волне революции и не только восстановил монархию, но ещё и объявил себя императором и привел Францию к национальной катастрофе, к полному поражению. Таких персонажей, таких ситуаций в мировой истории более чем достаточно», — отметил, в частности, Путин, уточнив, что «это сложная фигура».

«Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина – это один из путей атаки на Советский Союз и Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем на себе какие-то родимые пятна. Ну и что? Россия капитально изменилась», — добавил он. Как сообщает РИА Новости, также Стоун спросил у Путина, восхищались ли Сталиным его родители. «Ну конечно. Я думаю, что подавляющее большинство граждан бывшего Советского Союза восхищались Сталиным«, — ответил российский президент. Напомним, согласно исследованиям социологов, большинство опрошенных россиян не считают Иосифа Сталина государственным преступником.

Источник: nstarikov.ru