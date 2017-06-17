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Путин: излишняя демонизация Сталина – это один из путей атаки на Советский Союз и Россию

21:38. 17 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: http://www.nakanune.ru/
Президент РФ Владимир Путин рассказал о своем отношении к деятельности Иосифа Сталина. Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом. Что касается его демонизации. В английской истории был такой деятель, как Кромвель. Он был кровавый человек. Пришел на волне революционных преобразований, превратился в диктатора и тирана. Его памятники до сих пор стоят везде в Великобритании. Наполеона вообще боготворят. Что он сделал? Пришел к власти на волне революции и не только восстановил монархию, но ещё и объявил себя императором и привел Францию к национальной катастрофе, к полному поражению. Таких персонажей, таких ситуаций в мировой истории более чем достаточно», — отметил, в частности, Путин, уточнив, что «это сложная фигура».

«Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина – это один из путей атаки на Советский Союз и Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем на себе какие-то родимые пятна. Ну и что? Россия капитально изменилась», — добавил он.

Как сообщает РИА Новости, также Стоун спросил у Путина, восхищались ли Сталиным его родители.

«Ну конечно. Я думаю, что подавляющее большинство граждан бывшего Советского Союза восхищались Сталиным«, — ответил российский президент.

Напомним, согласно исследованиям социологов, большинство опрошенных россиян не считают Иосифа Сталина государственным преступником.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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