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Про жизнь, как она есть

08:39. 17 июня 2017 Просмотров - 116 Один комментарий Опубликовал:

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Сегодняшнее село – это разрушенное и разворованное сельское хозяйство, безработица, невспаханные поля, заросшие деревьями, заброшенные огороды, кое-как выживающие социальные объекты, висящие на финансовых региональных подпорках, старые, построенные в советское время дома, воровство лесного богатства богатыми дядями, которые не имеют к нему никакого отношения.

Село 2017 – это чудом выживающие, не сводящие концы с концами фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств, безработные мужики, пытающиеся хотя бы как в дореволюционные времена прокормить семью огородом, дикоросами и рыбалкой.
 
Другие уезжают на «вахты» и месяцами не видят свои семьи. Сельские бюджетники на фоне нищего народа считаются относительно благополучными за счёт двойной нагрузки на работе и в личном подсобном хозяйстве. Боясь потерять эту возможность выживания, не рискуют позволить себе такую роскошь, как собственное мнение о власти, ее действиях и упаси боже критическое высказывание.
 
Голосуют так, как скажет начальство и местное и высшее. Депутатский корпус используется для претворения решений власти. Слова оппозиции глохнут на общем единороссовском фоне одобрямса. Районный бюджет нищий, на 90% наполнен субсидиями региона. А потому работники администраций районных и сельских поселений уже мозоли натерли стоя на коленях перед вышестоящей властью с просьбой о выделении средств.
 
Это приобретает характер профзаболевания. Они зорко следят за тем, чтобы никто из жителей не посмел очернить светлый богообразный образ власти и чтоб была тишина и порядок в стойле. А в период якобы выборов все пришли и проголосовали как надо. 
 
А кто не может прийти, будучи вдребезги пьяным, так его привезут, зайдут с ним в кабинку, объявив, что он слепой, и покажут, куда поставить галочку. А после несколько дней отмечают щедро подаренную премию за нужный результат выборов. Народ оболванен, запуган властью. Идет социальная, гражданская деградация. Люди ни во что не верят, ни на что не могут повлиять. Молодежь убегает из деревни. Редкий выпускник школы собирается оставаться в селе. Оно медленно умирает. 
 
На фоне этой нищеты, разора, социальной беспомощности селян Питерский форум, на который угроблено 2 млрд рублей, напоминает шабаш на Лысой горе с заклинаниями и жертвоприношениями.
 
Какие фуршеты! Какие маниловские речи! Какое самолюбование и заклинания о стабильности в экономике, о росте ВВП, о льготах для инвесторов!
 
Хочется воскликнуть словами героя из стихотворения С. Михалкова: «Такую корову не дам никому. Такая корова нужна самому!».
 
Но возникает вопрос: вы из какого государства, расскажите, где так здорово?
 
А у нас промышленность стоит на четвереньках – никак не может подняться, села едва дышат, доходы граждан падают уже 4 года. Рост ВВП стоит фактически на нуле. Государство обкрадывает пенсионеров. Рост потребительских цен увеличился за последние годы от 20 до 30%. Каждый седьмой житель – нищий. Закрываются предприятия. Миллионы людей мечутся в поисках работы, коррупция захватила страну. Растет смертность среди детей и т.д. и т. п.
 
Главная цель форума – выманить у финансовых спекулянтов инвестиции для экономики России, а заодно и распродать им остатки госимущества. Глядя на манипулятивные действия нашей элиты, мне вспомнилась сценка из произведения М.А. Шолохова, в которой цыгане, пытаясь продать доходягу лошадь, накачивали в нее воздух.
 
Но возникает вопрос, на который я нигде не могу найти ответа: «А как использованы привлеченные средства на других форумах, в том числе на красноярских?» Они действительно пошли на пользу нашей экономике?
 
Итоги нынешнего форума показывают, что большинство инвестиций должны направиться в Санкт-Петербург, Московскую область, в строительство объектов сырьевого направления и финансовые операции. Отечественные газовые воротилы поделились небольшой подачкой в социальные проблемы Ямала.
 
Сибирь, ее сельское хозяйство мало интересует иностранных и отечественных толстосумов.
 
И нашим селянам, лишенным возможности повлиять на события в стране, прав на долю общественного богатства, глубоко наплевать на подобные показные форумы.
 
Они уже привыкли к невыполнению властями обещаний. Им нужно надеяться на самих себя, выжить, одеть, обуть детей, отправить их в школу, а выпускников в другие учебные заведения.
 
Но власть будет продолжать делать вид, что главная ее забота – это народ. Вот и 15 июня Наше всё вновь на связи с народом.
 
Раньше народ шел к царю с петициями и получал ответ картечью, от очередной попытки связаться с президентом он получит ответ лапшой.
 
Если бы услышали наши отцы и деды, защищавшие нашу страну, как мы попрошайничаем по всему миру, как распродаем за бесценок свои богатства, они бы жестко военно-полевым судом спросили за всё с нынешних властей, допустивших разор, унижение великой страны. Спросили бы и с нас, ныне живущих за то, что привели к власти Растащиловых, что
 
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