ОБМАНУТОЙ ДЕВУШКЕ
06:23. 17 июня 2017 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал: Bakh
Попробуй выразить в стихах,
Пускай без рифм, свои печали,
Когда прощалась на причале
С тем, кто тебя обрек на крах.
Излив страдающую душу,
Ты обретешь затем покой,
Махнув на прошлое рукой
И позабыв разлуки стужу.
Не плачь напрасно в пустоту
О том, кто этого не стоит,
Кто подрывает все устои,
Пороча в девах чистоту.
Оставь вчерашнее былому,
Преобрази себя сама,
Сводя поклонников с ума,
Подвергнув горестное слому.
Есть волшебство в грядущем дне!
Восстань из пепла, стань принцессой -
И вскоре явится чудесно
Твой принц на белом скакуне.
Бахтиёр Ирмухамедов