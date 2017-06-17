ОБМАНУТОЙ ДЕВУШКЕ

Попробуй выразить в стихах,

Пускай без рифм, свои печали,

Когда прощалась на причале

С тем, кто тебя обрек на крах.

Излив страдающую душу,

Ты обретешь затем покой,

Махнув на прошлое рукой

И позабыв разлуки стужу.

Не плачь напрасно в пустоту

О том, кто этого не стоит,

Кто подрывает все устои,

Пороча в девах чистоту.

Оставь вчерашнее былому,

Преобрази себя сама,

Сводя поклонников с ума,

Подвергнув горестное слому.

Есть волшебство в грядущем дне!

Восстань из пепла, стань принцессой -

И вскоре явится чудесно

Твой принц на белом скакуне.



Бахтиёр Ирмухамедов