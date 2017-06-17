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ОБМАНУТОЙ ДЕВУШКЕ

06:23. 17 июня 2017 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:

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Попробуй выразить в стихах,
Пускай без рифм, свои печали,
Когда прощалась на причале
С тем, кто тебя обрек на крах.
Излив страдающую душу,
Ты обретешь затем покой,
Махнув на прошлое рукой
И позабыв разлуки стужу.
Не плачь напрасно в пустоту
О том, кто этого не стоит,
Кто подрывает все устои,
Пороча в девах чистоту.
Оставь вчерашнее былому,
Преобрази себя сама,
Сводя поклонников с ума,
Подвергнув горестное слому.
Есть волшебство в грядущем дне!
Восстань из пепла, стань принцессой -
И вскоре явится чудесно
Твой принц на белом скакуне.

Бахтиёр Ирмухамедов

Метки: Бахтиёр Ирмухамедов, несчастная любовь, обманутые надежды, поэзия
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