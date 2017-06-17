О России трезвеющей
14:51. 17 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Есть один мировой тренд, в который Россия успешно вписывается. И даже откровенные изоляционисты-почвенники согласятся с тем, что такое движение в общем русле нашей стране совсем не во вред.
Хотя, конечно, оно немного разрушает устойчивую репутацию, сложившуюся за годы правления первого российского президента, некоторые выходки которого стали притчей во языцех. Но опять-таки, подобную репутацию не грех и пошатнуть в правильном направлении.
Итак, сразу несколько зарубежных источников сообщают одно и то же, казавшееся ранее невероятным.
Россия трезвеет.
Строго говоря, потребление алкоголя начало сокращаться во всём мире.
Сначала речь шла о крепких напитках, потом дело докатилось и до пива. Разве что вино, умеренное употребление которого, по некоторым данным, может приносить пользу, сохранило свои позиции.
А в прошлом году Россия стала одним из лидеров среди крупнейших мировых алкогольных рынков по темпам сокращения употребления спиртосодержащей продукции.
Вопреки популярному анекдоту, из-за кризиса российские дети не стали меньше есть, напротив, их отцы стали меньше пить. Даже несмотря на появление на магазинных полках подозрительно дешёвых водок. Впрочем, не исключено, что основной вклад в снижение потребления алкогольных напитков внесла молодёжь.
Есть, правда, и некоторые сомнения. На фоне скандалов с боярышником, вполне естественным кажется предположение, что из-за экономических проблем россияне стали переходить на самогон и суррогаты. Кроме того, статистика не показывает потребление слабоалкогольных коктейлей, ещё недавно весьма популярных в молодёжной среде. Но судя по уменьшению количества пьяных, в частности, на московских улицах и сокращению числа алкогольных отравлений, всё же выпивать сограждане стали несколько реже и скромнее.
Страшно подумать, до чего трезвый взгляд на окружающую действительность может довести Россию.
A_NALGIN
Альманах непредвзятого аналитика
Источник: nashaplaneta.su