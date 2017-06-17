О России трезвеющей

Есть один мировой тренд, в который Россия успешно вписывается. И даже откровенные изоляционисты-почвенники согласятся с тем, что такое движение в общем русле нашей стране совсем не во вред.Хотя, конечно, оно немного разрушает устойчивую репутацию, сложившуюся за годы правления первого российского президента, некоторые выходки которого стали притчей во языцех. Но опять-таки, подобную репутацию не грех и пошатнуть в правильном направлении.Итак, сразу несколько зарубежных источников сообщают одно и то же, казавшееся ранее невероятным.Строго говоря, потребление алкоголя начало сокращаться во всём мире.Сначала речь шла о крепких напитках, потом дело докатилось и до пива. Разве что вино, умеренное употребление которого, по некоторым данным, может приносить пользу, сохранило свои позиции.А в прошлом году Россия стала одним из лидеров среди крупнейших мировых алкогольных рынков по темпам сокращения употребления спиртосодержащей продукции.Вопреки популярному анекдоту, из-за кризиса российские дети не стали меньше есть, напротив, их отцы стали меньше пить. Даже несмотря на появление на магазинных полках подозрительно дешёвых водок. Впрочем, не исключено, что основной вклад в снижение потребления алкогольных напитков внесла молодёжь.Есть, правда, и некоторые сомнения. На фоне скандалов с боярышником, вполне естественным кажется предположение, что из-за экономических проблем россияне стали переходить на самогон и суррогаты. Кроме того, статистика не показывает потребление слабоалкогольных коктейлей, ещё недавно весьма популярных в молодёжной среде. Но судя по уменьшению количества пьяных, в частности, на московских улицах и сокращению числа алкогольных отравлений, всё же выпивать сограждане стали несколько реже и скромнее.Страшно подумать, до чего трезвый взгляд на окружающую действительность может довести Россию.A_NALGINАльманах непредвзятого аналитика

Источник: nashaplaneta.su