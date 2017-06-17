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О блокчейн, биткойн и прочем

09:13. 17 июня 2017 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал:

13 июня состоялась презентация моей новой книги «Война. Чужими руками» в книжном магазине «Москва».

Хронометраж:

00:00:30 – Авторский взгляд на книгу «Война. Чужими руками»

00:09:19 – Как реагировать на действия правительства Медведева

00:13:00 – Что такое Биткоин и блокчейн

00:25:09 – Об особенностях российской экономики

00:29:48 – Есть ли гарантия от появления предателей во власти

00:31:34 – Почему США не поставляют летальное оружие Украине

00:32:17 – Как вернуть дисциплину и знания в школу

00:35:56 – Для коренных народов России — упрощённое получение гражданства

00:43:26 – Об искусстве, творцах и патриотизме

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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