Константин Семин. Охота на ведьм. Нас бьют, а мы за это еще приплачиваем!

Самая увлекательная и безопасная разновидность охоты – это, конечно, охота на ведьм. Каждый выстрел – в яблочко. Главное – обеспечить бесперебойное снабжение ведьмами. На Капитолийском холме охотничий сезон в самом разгаре. А ведьмы кто? Ну, как кто...

PBS:

Сенат подавляющим большинством голосов проголосовал за пакет санкций против Ирана. Но отдельной поправкой к нему – новые санкции против России. Всего через полгода после того, как было объявлено о её вмешательстве в американские выборы. Расскажи нам, что это за санкции, Лиза?

Лиза Дежардинс (корр): О, это важные санкции. Во-первых, они касаются энергетики и запрещают американскому бизнесу сотрудничать с русскими в освоении Арктики. Во-вторых, санкции ударят по отдельным представителям российских силовых ведомств. В-третьих, Казначейство США получит доступ к американским активам российских олигархов. В-четвертых, будет создан "Фонд борьбы с русским влиянием на четверть миллиарда долларов".

Бжезинский вроде бы умер, но дело его живет. Ну что ж – они сами напросились. Кто сеет ветер, пожнет бурю. На каждую пощечину у нас всегда найдется асимметричная щека:

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА:

Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги правительства США в апреле по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 22,4 миллиарда долларов, до 104,9 миллиарда долларов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на доклад американского министерства финансов. В марте вложения России в ценные бумаги Соединенных Штатов составили 99,8 миллиарда долларов.

Это ж сколько фондов по борьбе с русским влиянием можно открыть всего на парочку русских миллиардов? Впрочем поделом нам. Не надо было вмешиваться в чужие выборы. Если читать американские газеты и смотреть американский телевизор, то может показаться, что не только Бжезинский, но и сенатор Маккарти умер не до конца.

Постепенно становится ясно – Америка живет под русской оккупацией. Мотив очевиден – не сумев посадить ручного президента в Киеве, хакеры из КГБ пропихнули агента в Белый Дом. Республиканский сенат, конечно, возмущен до глубины души. Какое унижение – на выборах победил республиканец! Теперь Трампу, который изначально вносил пакет санкций по Ирану, придется либо подписывать всё в комплекте, вместе с санациями по России, либо накладывать вето. Но вето Сенат преодолеет. Так что дело, можно сказать, в шляпе.

Тут уместно вспомнить две журнальные обложки. Одна – свежая. "Россия подрывает американские выборы". А другая – давнишняя, но журнал тот же.

"Янки спешат на помощь". Так был оформлен журнал "Тайм", посвященный российской избирательной кампании 96го года. Номер вышел через две недели после того, как Россия явила миру поистине сказочный пример реанимации, казалось, безнадежно сдувшегося политического рейтинга. Статья на десяти полосах так и называется: "Спасая Бориса". Из нее мы узнаем, как с целью спасения в России демократии и рыночных реформ в избирательный штаб Ельцина были рекрутированы политические консультанты Джо Шумейт, Джордж Гортон и Ричард Дреснер. Последний помогал Клинтону избраться губернатором Арканзаса. Троица прибыла в Россию в феврале 96-го и проработала четыре месяца, получив в качестве гонорара по 250 000 долларов. Представлялись обычными коммерсантами, но жили на охраняемой территории.

ИЗ СТАТЬИ "СПАСАЯ БОРИСА":

"Еще до получения данных опросов американцы поняли, что если бы выборы стали референдумом о доверии, Ельцин проиграл бы сокрушительно. Большинство русских воспринимали Ельцина как друга, который предал их. По словам Дрезнера: "Популярность Сталина была выше, чем у Ельцина. Мы опросили две фокус-группы. Больше 60% заявили, что он коррупционер, а 65% – что он разрушил экономику. Мы были в глубокой, глубокой яме".

Но для того их и звали, чтобы превратить яму в ослепительную вершину. По совпадению ровно в то же время в Москве работает миссия Международного Валютного Фонда, которая выделяет 10 миллиардов долларов на продолжение либеральных реформ. Внезапно у правительства появляется возможность рассчитаться по долгам с бюджетниками и пенсионерами. Группа советников между тем быстро угадала главное настроение избирателей.

ИЗ СТАТЬИ "СПАСАЯ БОРИСА":

"Больше всего люди боялись гражданской войны. Это позволило нам расширить антикоммунистическую риторику," – говорит Шумейт. "Вот почему Ельцин, его окружение и все мы акцентировали внимание на рисках дестабилизации в случае его поражения. Многие испытывали ностальгию по СССР, никому не нравился президент, но угроза беспорядков была еще страшнее. Голосуй за Ельцина, и все будет тихо – такую идею мы предложили", вспоминает Дреснер". "Она стала лейтмотивом выборов и смолкла лишь с последними антисоветскими роликами".

А дальше – самое интересное. Чтобы придать кандидату суровость и брутальность, американские советники – через сеть закулисных контактов – договорились о том, что Клинтон не будет реагировать на резкие выступления своего российского коллеги, в которых тот постарается дистанцироваться от США.

ИЗ СТАТЬИ "СПАСАЯ БОРИСА":

"Нам нужно было представить Ельцина возвышающим голос против Запада. Так, как это делали бы коммунисты в случае победы," – рассказывает сотрудник администрации Клинтона. "Представляя Ельцина свободным от опеки Клинтона, мы изображали его сильным лидером. Это соответствовало нашим задачам".

ДИК МОРРИС, В 1996 г. СОВЕТНИК Б.КЛИНТОНА:

Клинтон принимал меня каждую неделю. Мы изучали данные опросов по Ельцину, которые мне присылали из России. Потом Билл звонил Ельцину и обсуждал с ним, какую рекламу запустить, куда лучше поехать. По сути он стал его политконсультантом.

Нет, все это не станет основой для уголовного расследования, сотен разоблачительных публикаций. Разве же это вмешательство? Разве это подрыв демократии? Разве это навязывание политической воли? Можно ли назвать это "актом войны", если пользоваться терминологией сенатора Маккейна? Да бросьте вы. Ничего существенного. Просто дружеская помощь, достойная стать сюжетом для голливудского фильма. Не больше того.

Эти ведьмы никогда не станут объектами охоты. По крайней мере у себя дома. Политконсультанты всегда ни при чем. Впрочем как знать? По крайней мере первая кровь на этой неделе уже пролилась. Одинокий стрелок явился на бейсбольный матч между конгрессменами двух партий. Результат – охотник убит, пятеро в больнице. Среди них – республиканец Стив Скализе. Это второе за последние 10 лет нападение на политика такого ранга. Стрелок, судя по всему, с большим интересом читал газеты и много смотрел телевизор.

ИЗ ТВИТТЕРА ХОДЖКИНСОНА:

"Трамп – предатель. Трамп уничтожил нашу демократию. Пришло время уничтожить Трампа и компанию".

Джеймс Ходжкинсон – не частный психопат. Он из тех, кого полгода назад госпожа Клинтон назвала отбросами. Потерявший работу уроженец южного Иллинойса, белый. Одна из приемных дочерей Ходжкинсона покончила с собой в 17 лет, а другая умерла от передозировки героином два года назад. Средний доход шахтерской семьи в этих краях – полторы тысячи долларов в месяц. По американским меркам – нищета. В 2008м году местная газета напечатала письмо Ходжкинсона:

"Я уверен, что каждый, кто наживается на войне – это мародер и должен быть судим. Я верю, что под суд должны быть отправлены Буш, Чейни, вся их администрация, люди из Халлибертона и нефтяные олигархи".

Надежды на Обаму тоже не оправдались. Еще запись в дневнике: "Я не завидую богатым, но мне отвратительно, что они покупают наших политиков и извращают наши законы". Ненависть и отчаяние достигли такой отметки, что Ходжкинсон продал дом, купил вагончик и уехал в Вашингтон. Охотиться на тех, кого лично он считал настоящими ведьмами.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/109504/19124/-