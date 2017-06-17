Как из мальчика сделать Воина?



Это очень важно - быть бойцом.



У нас в стране, где половина мужского населения воспитывалась матерями-одиночками, а папы появлялись по праздникам, брутальность и мужественность видна по телевизору, - в жизни её гораздо меньше. Мужчины обмельчали, мужское вырождается, и это очень печально.



Однажды ко мне обратилась знакомая девушка с мольбой в голосе: "Как мне из моего парня сделать мужчину?"

Оказалось, что это очень серьёзная проблема. Очень много женщин, и не знают, кто такие настоящие мужчины, а если и встречают в своей жизни такой экземпляр, то помнят о нём скорее для справки, как о музейном экспонате, чтобы рассказывать своим детям: "Встречала я мужчину однажды, это было удивительно и недолго…"



Надо ли делать из мальчиков мужчин? Сдаётся мне, делать нужно и совершенно осознанно. Иначе женоподобные мужчины массой своей создадут моду на мужеподобных женщин и мир рухнет.



А теперь, внимание, главный вопрос: как сделать из мальчика мужчину?

Я знаю один очень качественный рецепт: надо делать воина с характером бойца. Остальное само собой образуется. А как делать воинов? Ответ также прост: как делали воинов во все времена. Надо, чтобы малыш занимался спортом, желательно двумя видами для развития ОФП, например, бегом и плаванием, они отлично развивают тело. А когда подрастёт, можно повести на групповой спорт и единоборство. Например, волейбол и борьбу.



Когда же мальчику исполнится уже лет 16, можно переводить его на бокс (или любой другой обязательно контактный вид ударных единоборств, где есть спарринги и хороший тренер) и параллельно заниматься пулевой стрельбой.







В возрасте 18 лет можно заняться уже спортивным ориентированием и горным туризмом по-взрослому. Конечно же, нужно брать мальчика в горы или в лесные походы, и чем раньше, тем лучше, и каждый год. Важно приучать его к природе, научить жить в лесу и в горах. Но с 18 можно брать уже в настоящие взрослые походы. И можно приучать к альпинизму. При таком развитии мальчик гарантированно будет мужчиной, ведь он знает, что такое Космос в горах, что такое гармония с лесом и что такое единоборство с опасным противником. Он научится отвечать за себя и не быть обузой в коллективе. Он поймёт, как важна поддержка и единство, и научится всего достигать своим трудом.



А теперь самое главное – важно, чтобы мальчик сам захотел стать воином. И ЧТО родители для этого должны сделать, - это, наверное, самый главный вопрос. Если он захочет, он станет. Вообще, мужчина - это воин по определению, и это нормально - быть воином. Но как сделать так, чтобы в этом перевернутом мире мальчик захотел стать тем, кем ему и положено быть по природе – наверное, надо чтобы родители в этом уверились, и, не давя, но настойчиво начали поиски возможностей. И тогда мужчины из музейных экспонатов станут распространённым явлением, и мир будет спасён.

Программа "Путь мужчины": https://vk.com/pro.manway

Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/6414.html