Как Америка торгует смертью

США живут за счёт ограбления других, а против тех, кто отказывается платить дань, посылают карательную армию. В качестве карателей США зачастую используют соседей «строптивой» страны, пообещав им часть добычи, и продав оружие…

Трамп торгует смертью

Автор – Оскар Крейчи

Разумных причин для того, чтобы европейские члены НАТО повышали расходы на оборону, не существует. Тем не менее, судя по всему, бюджеты возрастут, поскольку подобный подход, полный лжи и коррупции, считается правильным – ведь он в достаточной мере антироссийский. Так считает политолог Оскар Крейчи.

První zprávy: В четверг в клубе «Нового слова» в Братиславе Вы прокомментировали визит президента США Дональда Трампа на Ближний Восток и в Европу. Если подытожить кратко, одним предложением, то какая тема была самой важной в ходе этого визита?

Оскар Крейчи: Продажа оружия.

– В случае Эр-Рияда в Саудовской Аравии это понятно, но в Европе?

– Если вкратце, то в Европе Трамп потребовал, чтобы расходы НАТО достигли 57% от общемировых оборонных расходов. Согласно решению, принятому на саммите в Уэльсе в 2014 году, 20% этих средств должно выделяться на закупку и разработку новых видов оружия. Преимущественно американского.

– То есть Вы имеете в виду требование повысить расходы членов НАТО до двух процентов ВВП?

– Вся шумиха вокруг планов по повышению оборонных расходов НАТО до двух процентов ВВП вызвана прежде всего желанием продать оружие. Все это абсурд, который можно навязать только благодаря безответственности и некомпетентности европейских политиков, а также благодаря преданности крупнейших западных СМИ воинственным лозунгам. Милитаризм выдают за защиту безопасности.

– Кто-то может возразить, что Ваши слова звучат очень агрессивно и предвзято. Есть ли у Вас доказательства для подобных утверждений?

– Например, вспомним исследование, опубликованное Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI) за месяц до того саммита НАТО, в котором впервые участие принял Дональд Трамп. SIPRI – безусловно, один из самых авторитетных центров, который занимается исследованиями в области вооружений. Опубликованный материал касается уже упомянутых двух процентов ВВП, и в исследовании на основе данных о прошлогодних военных расходах подсчитаны предполагаемые изменения. Согласно этому анализу, если все страны-члены альянса будут выделять на оборону два процента ВВП, то это повлечёт за собой сокращение бюджета НАТО с 881 миллиарда долларов до 722 миллиардов. Таким образом, оборонный бюджет НАТО сократится на 159 миллиардов долларов, то есть на 18%…

– Звучит странно. Трамп действительно требовал именно этого? Как институт SIPRI мог прийти к таким цифрам?

– Фокус в том, что в прошлом году военные расходы Соединенных Штатов достигли 3,3% ВВП. Эти траты в размере 611 миллиардов долларов патологически велики. При переходе США к двум процентам ВВП расходы сократятся на 240 миллиардов, то есть на 39%.

Многие забывают, что вооруженные силы США и европейские армии предназначаются для разных целей. Достаточно вспомнить те действия, которые сейчас Пентагон предпринимает в западной части Тихого океана. Я имею в виду Японию, Корею и американские провокации в Южно-Китайском море. Зачем европейским странам брать на себя часть ответственности за эту политику Вашингтона?

Немного отклонюсь от темы, чтобы вы лучше меня понимали. В середине прошлого года центр RAND Corporation опубликовал анализ возможных вариантов войны между США и Китаем. RAND – это авторитетный исследовательский центр в Калифорнии, где занимаются политической и военной аналитикой. Из упомянутого анализа следует, что традиционная война между Соединенными Штатами и Китаем, начнись она в 2015 году, через год боев привела бы к снижению американского ВВП на 10%, а китайского – на 35%. Но если бы война началась в 2025 году, то обе стороны понесли бы одинаковые экономические потери. «В 2025 году Соединенные Штаты не смогут получить решающее военно-операционное преимущество, даже если бои затянутся», – говорится в этом исследовании. Многие политики могут расценить эту информацию как знак свыше: мол, когда, если не сейчас? Стоит добавить, что, согласно упомянутому исследованию RAND Corporation, уже сегодня ядерная война между США и Китаем уничтожила бы обе страны. Я не говорю уже о том, что, скорее всего, эта война приняла бы мировой масштаб, и в конфликт была бы втянута и Чехия.

– Давайте вернемся к тому парадоксальному расчету, согласно которому расходы в размере двух процентов ВВП привели бы к снижению бюджета НАТО. Наверное, в Брюсселе Трамп все-таки не этого добивался. Тогда в чем его цель?

– Даже в институте SIPRI не верят, что оборонные расходы США сократятся до двух процентов ВВП. Расчет, который считают реальным, показывает, что если Соединенные Штаты оставят свои оборонные расходы на современном уровне, а расходы других стран-членов альянса достигнут двух процентов ВВП, то общий бюджет НАТО вырастет с прошлогоднего 881 миллиарда до 962 миллиардов в год.

– Это как раз те самые 57% мировых расходов на оборону, о которых Вы говорили в начале интервью?

– Да. Если мечта о двух процентах ВВП сбудется, то бюджет альянса достигнет 57% от мировых расходов на оборону. Таким образом, 28 западных демократических стран будут выделять на оборону больше, чем остальные 170 государств мира. Вам это кажется разумным?

– А какими конкретно будут изменения в европейских странах-членах НАТО?

– Специалисты SIPRI подсчитали изменения военных расходов европейских стран-членов альянса в связи с переходом к требуемым двум процентам ВВП и получили данные о значительном росте: европейские траты увеличились бы с 254 миллиардов до 320 миллиардов в год. То есть расходы возрастут на 66 миллиардов или на 26%. Подобные требования – абсурд.

– Но в Брюсселе говорят о растущей угрозе, к примеру, в лице России.

– По данным SIPRI, в прошлом году оборонный бюджет Российской Федерации составил 69,2 миллиарда. Я повторюсь: в то же время общий бюджет НАТО достиг 881 миллиарда, из которых 254 миллиарда долларов приходятся на европейские страны-члены альянса. Только благодаря пропаганде, которая ослепляет и отупляет, кто-то еще может рассуждать о необходимости дальнейшего повышения военных расходов из-за «российской опасности». Лучше бы подумали о рационализации расходов. Ведь деньги транжирят не только в США, но и в европейских вооруженных силах. Это происходит из-за глупости, коррупции, а также – и это главное – из-за отсутствия разумной военно-политической стратегии.

– Я отметил, что даже Берлин не испытывает восторга по поводу требований повысить расходы до двух процентов ВВП.

– Для Германии это требование означает расходы в размере 69 миллиардов долларов в год (против прежнего 41,1 миллиарда). Если составить рейтинг стран мира, которые больше всех тратят на оборону, то в новых условиях Германия с девятого места переместится на четвертое. Некоторые немецкие экономисты, а также аналитики в области безопасности считают, что рост расходов слишком велик, да и не обоснован. Я тоже так думаю. Кроме того, Германия опять может превратиться в военную проблему для Европы.

– Министр обороны Чехии, а также другие чешские политики пообещали повысить военные расходы до двух процентов ВВП. К чему это приведет, по версии SIPRI?

– Чешские расходы на оборону возрастут с двух до 3,9 миллиардов долларов, и Чехия переместится с 60 места в упомянутом рейтинге на 47 место. Что касается Словакии, то там военный бюджет увеличится с одного миллиарда до 1,8 миллиардов долларов, и страна с 67 места переместится на 62. Я повторю, что это может произойти без предварительных анализов угроз и рисков, без общественной дискуссии – только потому, что кто-то что-то кому-то пообещал. И это называется демократией!

– Давайте вернемся к тому, о чем речь шла в Эр-Рияде. Почему те договоренности напоминают Вам решения в рамках НАТО?

– Дональд Трамп подписал контракт на поставку оружия в Саудовскую Аравию на сумму 110 миллиардов долларов, а в ближайшие десять лет туда направят вооружений еще на 350 миллиардов. Белый дом назвал эти договоренности «взаимным расширением… отношений в сфере безопасности». Однако Соединенные Штаты продавали Саудовской Аравии оружие на миллиарды долларов еще при президенте Бараке Обаме. По имеющимся данным, с 2013 года Агентство национальной безопасности (NSA) (это спецслужба Министерства обороны США, о которой мы с вами говорили на прошлой неделе) оказывает Эр-Рияду «непосредственную аналитическую и техническую поддержку» в интересах «внутренней безопасности». Еще продолжительнее сотрудничество саудовцев с ЦРУ. Кстати, близкие отношения Вашингтона и Эр-Рияда берут начало в феврале 1945 года, когда сразу после Ялтинской конференции президент Франклин Рузвельт встретился с саудовским королем на военном корабле США, бросившем якорь в Суэцком канале.

Существует две причины для особых отношений Вашингтона и Эр-Рияда. Во-первых, это нефть, а во-вторых, вашингтонские комплексы в отношении Ирана, от которых Белый дом никак не может избавиться со времен свержения шаха Резы Пехлеви в 1979 году. Эр-Рияд, в свою очередь, воспринимает Тегеран как неизбежного конкурента. Ведь в Иране – персы, а не арабы, шииты, а не сунниты, и исламская демократия вместо монархии.

– Свою роль играет и воинственная политика Ирана в отношении Израиля.

– Это отдельный разговор. Саудовская армия «тренируется» сейчас в Йемене. По некоторым данным, с 2015 года в местной «гражданской» войне, незаметной для Запада, было убито почти восемь, а по другим данным 16, тысяч человек. С кем саудовская армия будет воевать, когда пройдет «подготовку» и получит новое оружие за 400 миллиардов? Будет ли Израиль в безопасности?

По данным SIPRI, в прошлом году Саудовская Аравия выделила на оборону 10,4% своего ВВП. Однако идеальным партнером Пентагона и примером для Европы является Оман: его военные расходы в прошлом году достигли рекордных 16,7% ВВП.

– Небольшой Оман?

– Он перераспределяет оружие и боеприпасы сообразно интересам арабских суннитских монархий и, конечно, по договоренности с США. Точно так же Вашингтон пытается сделать из НАТО свою «торговую резидентуру». В этой связи я хотел бы напомнить слова недавно ушедшего от нас Збигнева Бжезинского, который сказал, что оружие существует для того, чтобы его применять.

– То есть, судя по всему, войны на Ближнем Востоке не закончатся никогда? Вы считаете, что в этом и есть замысел Вашингтона?

– Что значит замысел? Военные и учёные должны учитывать все сценарии, но политики решают все. Они принимают решения непосредственно о том, чего хотят добиться, и косвенно о том, к чему приведёт тот хаос, который они сеют. В четверг в Братиславе мы обсуждали ту депрессивную безнадёжность, которой веет от выше приведённых цифр. Простые рациональные подсчёты доказывают, что все разговоры о российской или китайской угрозе – это ерунда. Разумных причин для повышения оборонных расходов европейских стран НАТО нет. И, тем не менее, эти расходы, скорее всего, будут увеличены.

– По-Вашему, разве все это никак нельзя объяснить?

– Кому? Министрам обороны, которые вышли из среды, далёкой от реального мира? Продажа оружия – не спектакль, а торговля человеческой смертью. Или вы хотите показать эти цифры из SIPRI брюссельским генералам? Не стоит, им они известны. Просто некоторые считают подобный подход, полный лжи и коррупции, правильным, ведь он в достаточной мере антироссийский. А остальные? Представьте себе человека, который сменил офис в Праге на место в Брюсселе. Большинство помнит о своих благих намерениях до того момента, как получит первую зарплату. Речь – о таких суммах, которые простому чешскому генералу даже не снились. И тогда эти люди понимают, что изменить они ничего не могут, но зато могут жить припеваючи. То же происходит с «нашими» представителями в Европейской комиссии и Европейском парламенте.

В капиталистической системе военные расходы не являются предметом академической дискуссии. Главное – интересы. Вам не убедить премьеров и министров, которые клянутся повысить военные расходы до двух процентов ВВП, в том, что все это опасная глупость. Таких политиков нужно просто заменять, иначе они так и будут вооружаться, вооружаться и вооружаться – вплоть до трагической развязки.

Ядерное оружие США на службе НАТО