Госдума: минимальная зарплата в России меньше, чем в Гондурасе
00:06. 17 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: Вадим
Госдума: минимальная зарплата в России меньше, чем в Гондурасе
«Россия по размеру минималки скатилась в прошлом году с 75 на 94 место в мире. Средняя заработная плата по стране на сегодня в два раза меньше, чем средняя заработная плата в Южно-Африканской Республике, ну а минималка меньше, чем в Гондурасе. Зарплата пилотов существенно сократилась за последнее время. Зарплата пилота порядка 5 тысяч долларов. Естественно, это влечёт отток кадров. Я думаю, что аналогичные корректировки по рынку труда могут отразиться на других специальностях», - заявил собеседник НСН.
Шеин отметил и проблему с российскими пилотами, которые массово преходят в азиатские компании из-за более высоких заработных плат, а также более длительного отпуска. По мнению депутата, основная причина проблемы оттока кадров кроется в российском законодательстве, которое даже не позволяет проводить забастовки.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Май
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30