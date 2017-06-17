Госдума: минимальная зарплата в России меньше, чем в Гондурасе

Депутат Государственной думы РФ Олег Шеин в разговоре с НСН заявил, что средняя заработная плата в России вдвое меньше, чем в Южно-Африканской Республике, а минимальная зарплата – меньше, чем в Гондурасе.

«Россия по размеру минималки скатилась в прошлом году с 75 на 94 место в мире. Средняя заработная плата по стране на сегодня в два раза меньше, чем средняя заработная плата в Южно-Африканской Республике, ну а минималка меньше, чем в Гондурасе. Зарплата пилотов существенно сократилась за последнее время. Зарплата пилота порядка 5 тысяч долларов. Естественно, это влечёт отток кадров. Я думаю, что аналогичные корректировки по рынку труда могут отразиться на других специальностях», - заявил собеседник НСН.