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Госдума: минимальная зарплата в России меньше, чем в Гондурасе

00:06. 17 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Kopeyki
Госдума: минимальная зарплата в России меньше, чем в Гондурасе
Сегодня, 14:17Общество

 

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