Голливудский дикарь Стоун и непостижимый Путин

Как на Западе встретили фильм о президенте России

Четырёхсерийный документальный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» не встретил одобрения американских телекритиков. Знаменитого режиссёра, автора оскароносных фильмов «Взвод», «Рождённый четвёртого июля» и «Прирождённые убийцы», поспешили обвинить в симпатии к Путину. Некоторые пошли ещё дальше, заявив, что прославленный кинематографист и ветеран Вьетнамской войны занимается «кремлёвской пропагандой».«Быстро стало ясно, что эти интервью были не самими острыми. Честно говоря, они похожи на неприкрытую пропаганду. <…> В России фильм покажут по государственному Первому каналу. <…> Когда Стоун был в гостях на передаче The Late Show со Стивеном Колбером, тот никак не смог добиться от Стоуна осуждения Путина. Всё указывает на то, что это пропагандистский материал, поддерживаемый Россией, который в США будет распространять известный американский режиссёр», — пишет обозреватель альманаха Paste Джордан Бридинг.Подобного мнения придерживается и публицист, автор издания Salon Мэтью Рожша. Он укоряет Стоуна за уважительное отношение к собеседнику.«Первые три серии были полны вызывающих стыд сцен низкопоклонства и раболепия. Режиссёр никак не возражал против сексистских комментариев Путина, его заявлений по поводу внешней политики США по НАТО, Чечни, Украины и гомофобии», — пишет публицист.Журналист газеты The New York Times Джеймс Понивозик также считает, что Оливер Стоун был чрезмерно мягок по отношению к Владимиру Путину. Однако, по мнению критика, противоположный подход не всегда приносит результаты.«Фильм вышел заискивающим, даже подобострастным, но иногда проливающим свет на некоторые моменты. Жёсткое интервью не всегда самый эффективный метод, как мы видели на примере интервью ведущей NBC Мегин Келли. Келли завалила Путина такими простыми и безапелляционными вопросами о вмешательстве России в выборы, что отрицательно на них ответил бы и виноватый, и праведник. Взгляд Стоуна отличается от обычных упражнений СМИ на тему России, будь то строгий центризм или потакание Путину в консервативных массмедиа. Но этот взгляд чересчур щедрый», — заключил Понивозик.Однако не все согласны с мнением американских критиков. Журналист британской газеты The Guardian Доминик Раш похвалил Стоуна и осудил коллег, составивших впечатление обо всех четырёх сериях фильма лишь по первым частям.«Со временем «Интервью с Путиным» приобретает более объективный характер. Во второй половине фильма Стоун спрашивает Путина о хакерских атаках на выборы в США, олигархах, о том, как долго тот собирается оставаться у власти. Маска Сфинкса, которую носит Путин, иногда даёт трещины, но он всё равно остаётся мастером дзюдо», — делится впечатлениями Раш.Раш побеседовал и с самим режиссёром, который заявил, что считает демонизацию России опасным и неправильным занятием.«У них есть свобода вероисповедания, они делают что хотят. Они путешествуют, и современные россияне никогда не находились в лучшем положении, чем сейчас. Но, конечно, в Америке всем рассказывают, какие они несчастные, стонут под тиранией в ГУЛАГе, всех покрошил этот монстр. Это просто какое-то сумасшествие», — негодует Оливер Стоун.По мнению британского журналиста, никто лучше Стоуна не справился бы с таким собеседником., — заключает журналист.Предупреждал Стоуна о нападках со стороны американских критиков и герой его фильма — Владимир Путин.«Спасибо вам за ваше время, ваши вопросы, за въедливость. Вас ещё никогда в вашей жизни не били?» — спросил Путин в заключительном эпизоде фильма.Стоун ответил, что ему приходилось проходить через это.«Тогда вам не привыкать. Потому что вам достанется», — подчеркнул российский лидер.Американский режиссёр сказал, что согласен — при условии, что такие последствия «принесут мир».Сам Стоун в своём недавнем обращении к зрителям заявил, что «Интервью с Путиным» представляет собой четырёхчасовой взрывной финал его странной жизни американского кинорежиссёра.«Не знаю, дадут ли мне когда-нибудь шанс снять ещё один фильм. Я никогда не загадываю наперёд, по крайней мере стараюсь этого избегать. Я делал так раньше, в середине своей карьеры, и считаю, что это очень развращает. Теперь у меня есть свобода делать то, что я захочу, и у меня нет обязательств перед чем-то, что может меня остановить. Понимаете, что я хочу сказать? Не знаю, смогу ли я жить по таким душным англосаксонским правилам всю оставшуюся жизнь. Может быть, есть способ жить так, чтобы не переживать из-за того, что из твоих налогов оплачиваются бомбёжки или постройка скверной военной техники», — заключил Оливер Стоун.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com