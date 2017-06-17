Глава Пентагона: Россия и Китай должны стать вассальными государствами Америки

Министр обороны США Джеймс Мэттис уверен, что «у США есть некое непреложное право контролировать мировые энергоресурсы и выступать в качестве всемирного полицейского, а Китай и Россия должны служить вассальными государствами США» — об этом заявил бывший офицер армии США, специалист по психологической войне Скотт Беннетт.

«Это было долгосрочным идеологическим заблуждением среди американских военных и политиков», — рассказал Беннетт во вторник в интервью Press TV.

«США долгое время воплощали план по обретению контроля над мировыми природными ресурсами, уничтожая существующие политические режимы и способствуя появлению контролируемых раздробленных стран и вассальных государств, — добавил он. – Россия, Иран и Китай представляют оставшуюся угрозу, потому что они отказываются следовать этому порядку».

Мэттис предупредил, что Россия и Китай оспаривают военное господство Америки, используя технологические достижения и «угрожая международному порядку».

Мэттис заявил об этом в понедельник на слушаниях в Комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США, посвящённых военному бюджету Америки на 2018 год.

«Возвращение к соревнованиям крупных держав, обозначенное возродившейся и более агрессивной Российской Федерацией и преуспевающим, более уверенным в себе и напористым Китаем, угрожает международному порядку», — сказал глава Пентагона.

Он подчеркнул, что технологические достижения России и Китая ставят под угрозу контроль США в море, на земле и в воздухе.

Мэттис также отметил отсутствие признаков, указывающих на то, что Владимир Путин желает установить хорошие отношения с США, так как он выбрал позицию «стратегического соперника».

Мэттис посетил слушания, на которых выступил председатель объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, назвавший отношения США и России враждебными.

Интересы Вашингтона и Москвы расходятся по многим вопросам, среди которых события в Сирии и в Украине.

http://mixednews.ru/archives/120196?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com