Дмитрий Потапенко: «Надо разогнать аппараты на местах и выбрать секретарей-гастарбайтеров»

То, что видел зритель, наблюдающий за «Прямой линией» с президентом — лишь часть картинки. На мониторы выводились жесткие вопросы, иногда даже нелицеприятные.

Свое мнение по поводу общения народа с президентом Владимиром Путиным высказал бизнесмен, управляющий партнер компании Management Development Group Inc., Дмитрий Потапенко в эфире «Эхо Москвы».

— Очень, конечно, хотелось бы, чтобы редакторам эфира организаторам этого сценарного действия не прилетело, потому что вопросы и обвинения были достаточно нелицеприятные. Хотелось бы, чтобы этот интерактив сохранился, потому что признаюсь честно: то, что вы видели в прямом эфире — это лишь часть картинки. Потому что вас всё время перебрасывали с одного плана на другой, и вот этот план не всегда показывал то, что реально выводилось на мониторы.

На мониторах было много жестких тем, потому что страна живет в очень, очень, очень тяжелом режиме.

После «Прямой линии» мне звонили журналисты и спрашивали о том, какой вопрос я бы задал президенту.

Внимание, вопрос. Если обычным туалетом или перечислением 10 тысяч должен заниматься президент Российской Федерации, так, может быть, просто разогнать все эти аппараты и просто назначить в каждом регионе неких секретарей-исполнителей?

Причем, я их предлагаю даже набрать из так называемых гастарбайтеров. Мало того, что они не так дорого стоят, так они еще же очень ребята исполнительные. Им что им говоришь (главное, говорить на их языке), то они и быстро исполняют. Может, нам так управлять государством российским?

Если система не работает, то за нее отвечают все сверху донизу. Еще раз: система должна работать, а не поднятый левый глаз или левая бровь президента. Мы всё время ищем новую экономику. У меня есть следующие цифры, которые приводил президент.

Было возбуждено 200 тысяч уголовных дел, и президент сам признал, что всего лишь 15% из них – это по делу, а всё остальное – это про отжатие среднего бизнеса. По моим подсчетам, 5 миллионов человек у нас в этой экономике было отжато, отпрессовано и всё остальное.

В Москве у нас была ночь длинных ковшей. Была 31 тысяча предприятий розничной торговли, стационарные нестационарные, были парикмахерские, пирожковые, ну и разная всякая ерунда. Сейчас осталось 2,5. Округлим, будем считать, что 25 тысяч предприятий потерялись.

Когда повышались так называемые социальные взносы, у нас закрылось порядка 600 тысяч ИПшников. У нас всего работающих осталось 60 миллионов. Не кажется ли нашим высшим правителям, которые сейчас собираются искать некую новую экономику, которую мы потеряли, что, в общем-то, эта новая экономика – она есть?

Она была под ногами, и затаптывают-то ее не какие-то мифологические там санкции, не мифологические какие-то операции в Сирии или не какой-то там мифологический Дональд Трамп.

Может быть, вы же ее сами же и закапываете, дорогие мои, хорошие? Может, не стоит ничего где-то искать?

Меня сильно смущают так называемые союзы, которые возглавляют бывшие министры, причем министры в тех же отраслях, которые они до этого курировали. Вот как вы объясните в приличном обществе ситуацию, когда бывший чиновник хвалит «нонешнего» за то, что этот чиновник ограничил внешнюю конкуренцию и создал ему благоприятные условия для якобы (якобы – я подчеркну это слово) кормления народа? Например, наша свинина дороже, чем свинина за рубежом, на 25%.

У меня есть предложение для всех чиновников бывших и существующих. Как только вы захотите попросить чего-нибудь ограничить, пусть это будут продажи швейцарских часов. Ходите с нашими часами. Ограничьте, пожалуйста, для себя покупку импортной одежды – «Бриони» всяческих и иже с ними. Ходите в отечественных костюмах.

А ездить им стоит на каких-нибудь отечественных автомобилях. Нет, упаси господь, конечно, ни на какой «Ладе»… я предлагаю ездить на УАЗиках, потому что мне кажется, что тогда будет честно.

http://www.dk.ru/news/dmitriy-potapenko-nado-razognat-apparaty-na-mestah-i-vybrat-sekretarey-gastarbayterov-237081360?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com