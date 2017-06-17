Цыганский гипноз: как это работает

Не смотря на то, что цыганский гипноз хорошо исследован, для обывателей он всегда остается явлением, окруженным ореолом таинственности. Наверняка, многие хотели бы узнать, что это за методы, позволяющие без всякого труда выманить у человека деньги и ценности, заставить его сделать то, чего хочет гипнотизер…

Не секрет, что на подсознательном уровне многие люди опасаются цыган. Встретив цыганку, мы стараемся как можно быстрее проскользнуть мимо, пока она не начала просить деньги или навязывать свои услуги по гаданию или лечению неведомых науке болезней.

Практически каждый житель крупного города может рассказать необычную историю о том, как он или его знакомые имели опыт неприятного общения с цыганами. А жители деревень нередко и вовсе испытывают сильный страх перед представителями этого необычного этнического меньшинства.

Чаще всего «работают» цыгане в людных общественных локациях: вокзалы, рынки, парки — самые «хлебные» места для мошенников всех мастей. Причины тому понятны: во-первых, в толпе легко затеряться, а во-вторых, проще выбрать жертву определенного типа.

Да-да, само собой разумеется, что вероятнее всего цыгане подойдут к молодой грустной девушке, нежели к суровому брутальному мужчине. Всё дело в том, что воздействие методов внушения распространяется не на всех людей. Гораздо проще зацепить тех, кто находится в подавленном настроении, чем опробовать цыганский гипноз на уравновешенном человеке. Вот уличные «маги» и выбирают того, кто чем?либо озадачен или расстроен.

Вкратце всю технику воздействия на человека со стороны цыган можно поделить на следующие этапы:

Привлечение внимания

Установление контакта с потенциальной жертвой

Работа с подсознанием

Углубление состояния транса

Достижение поставленной цели

Охарактеризуем этапы цыганского гипноза подробнее. Представим, что к вам на вокзале или рынке подошла цыганка…

1. На первом этапе она постарается обратить на себя внимание «потенциальной» жертвы. Для этого чаще всего задается любой простой вопрос: «Сколько времени?» или «Как пройти в центр занятости?» и тому подобные. Классика жанра работы цыган — предложение погадать. И если человек хотя бы на секунду задумывается, его сразу вовлекают в сложный и тщательно отработанный спектакль. Далее начинается второй этап — установление контакта.

2. В большинстве случаев удержать внимание человека можно весьма заурядным способом: предложить ему что-либо «на халяву» или пообещать нечто хорошее. К примеру, лёгкий способ выиграть деньги, сверхвыгодно получить что-либо. В такой ситуации человек «ловит» волну позитива, становится эмоционально взволнованным, он не в состоянии опомниться, а значит, фиксирует свое внимание на субъекте, совершающем внушение.

Цель гипнотизера — психологически слиться с объектом воздействия, стать с ним единым целым. Если эта цель достигнута, то можно приступать к работе с подсознанием человека.

«Цыганский» гипноз – искусство тонкого психологического воздействия на человека, которое передавалось из поколения в поколение.

3. У мошенников в арсенале достаточно методов внушения. Доказано, чтобы человек перестал адекватно реагировать на происходящее необходимо вызвать в нем сильную эмоциональную реакцию, к примеру, страха, испуга, неожиданности, психологического сопереживания или сексуального влечения. Поэтому цыганке достаточно запугать (на тебе сильная порча, милая) или же расположить к себе будущую жертву (богатым будешь, в «Ваше лото» выиграешь).

Опытные мошенники копируют мимику, движения и даже манеру говорить, поскольку это заставляет подсознание человека «раскрыться» увидев «родственную душу».

Если у жертвы пойдёт реакция протеста, то методы внушения могут оказаться бессильными. Но если же все прошло так, как нужно гипнотизеру, то начинается следующий этап: углубление состояния транса и удержание внимания.

4. Чтобы удержать внимание человека на каком-либо «интересе», гипнотизёр должен добиться сужения поля активного внимания своей жертвы. Для иллюстрации цыганского гипноза можно привести следующий пример: цыганка берет человека за руку со словами «видишь, линия ума соединяется с холмом Солнца» или «это твоя подруга тебя “сглазила”».

Далее все действо движется по заранее спланированному сценарию. Человек теряет ощущение времени, может возникнуть ощущение легкого тумана в голове, а когда он приходит в себя, то понимает, что с него «сняли “сглаз”» вместе с часами, деньгами, украшениями и другими личными вещами.

Чем же так опасен цыганский гипноз? Помимо возможных материальных потерь, человек подвергается моральному давлению, негативному воздействию на психику, которое не всегда проходит быстро и безболезненно, а может оставить неприятный отпечаток и испортить настроение на долгое время.

Если вы уже вступили в диалог с цыганкой, начали «играть по её правилам», то просто так уйти не всегда удается. При «попытке к бегству» цыганки могут прибегнуть к довольно жестким методам воздействия — будет обещать болезни и бедствия (вплоть до смерти).

Основная опасность заключается в том, что методы внушения, применяемые цыганкой, могут дать определённую установку и в результате человек действительно может тяжело заболеть.

Как бороться с негативным воздействием уличных гипнотизеров?

Помните, что очень сложно сбить с толку наблюдательного и внимательного человека. Успешно противодействовать деструктивному влиянию извне позволяет моделирование нестандартной ситуации. Очень хорошо, если удается обратить ситуацию в шутку — смех это лучшее лекарство от уличных «магов».

В ответ на быстрые и витиеватые речи цыганки, следует обратиться к ней с (к примеру):

А. простыми вопросами: «А в каком ларьке газеты лучше покупать, в “Белсоюзпечати” или “Витебскоблсоюзпечать”», или «Это что, спуск в метро?»

Б. серьезными вопросами: «Скажите мне, как местный житель, когда же все-таки был основан Витебск и почему историки все не придут к единому мнению?»

В. абсурдными вопросами и юмором: «Что будут делать цыгане при Апокалипсисе? — Воровать четырех коней у четырех всадников!».

Запомните, ваша задача – создать нестандартную ситуацию, с которой сама цыганка раньше не сталкивалась и привыкла действовать по основному сценарию.

Важно не вслушиваться в то, что вам будут говорить, вместо этого проявляйте активное внимание к персоне самой цыганки. Обычно это заставляет мошенников (как и любого другого человека, впрочем) чувствовать себя неуютно.

Никогда не принимайте важных решений под давлением. Мошенники любят торопить свою жертву, создавать видимость необходимости поспешных решений. Если вы чувствуете, что состояние вашего сознания становится отличным от нормы, воспользуйтесь таким средством, как внутренний монолог.

Кому-то в таком случае могут помочь молитвы, другие вспоминают приятные события или проговаривают про себя план бытовых дел, основная задача таких размышлений — прояснить рассудок, расширить внимание и вернуть критичность мышления.

Но самым оптимальным решением будет не допустить общение в самом начале, «подрезав» на корню желание навязчивых «гадалок» коммуницировать с вами. Не реагировать на обращения и просьбы бывает несколько сложно для воспитанного человека, но тут уж выбирать вам, быть тактичным или «обворованным».