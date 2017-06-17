Аллею ветеранов Великой Отечественной вырубили ради дороги к храму

текст Александр Мавроматис

В Сергиевом Посаде в рамках благоустройства решили спилить аллею ветеранов и организовать дорогу к храму с импровизированной рекой Иордан.

15 июня в подмосковном Сергиевом Посаде под строительство пешеходной зоны срубили почти все деревья на Аллее ветеранов, сообщает местная «Альтернативная газета Андрея Трофимова».

Деревья за зданием администрации посадили жители города на 30-летие победы в Великой Отечественной войне. Однако ради строительства пешеходной зоны, названной «Дорогой к храму», которая должна пройти через зеленые насаждения, власти решили пожертвовать памятью о войне и ее жертвах.

Проект «Дорогой к храму» в Сергиевом Посаде. Источник: realty.rbc.ru 17 апреля депутат Госдумы от «Единой России» и бывший глава города Сергей Пахомов на встрече с журналистами и депутатами сообщил, что Сергиеву Посаду выделили 620 млн рублей на благоустройство центральной части города, в рамках которого планируется соединить существующие пешеходные зоны в единую сеть. Среди них планируется и создание «Дороги к храму», — пешеходной зоны длиной в 300 метров от здания администрации к храму Святых Петра и Павла. Одна из концепций, которую одобрил худсовет областного Главного управления архитектуры и градостроительства, предполагает создание импровизированной реки Иордан, «русло» которой будет выложено прозрачным оргстеклом.

«В прошлом году депутаты решили выделить на это дело сначала 30 млн рублей, когда готовили бюджет, в этом году была поправка до 50 млн, последняя сумма была увеличена до 76 млн рублей», — сообщил Открытой России местный журналист Андрей Трофимов.

В комментариях СМИ и.о. главы города Константин Негурица уверял, что вырубке подлежат только больные деревья. Как выяснилось, разрешение подрядчику было выдано на вырубку всех деревьев, однако глава это решил скрыть от журналистов и общественности.

«Он (Константин Негурица. — Открытая Россия) действительно говорил, что будут вырублены только больные деревья, и вначале действительно первыми были спилены гнилые деревья, — рассказывает журналист. — Потом начали спиливать здоровые деревья, распиливать их, увозить куда-то. Сегодня они решили окончательно спилить все оставшиеся деревья. До этого господин Негурица говорил, что это будет 30 или 60 деревьев. Сейчас, когда мы пришли на стройку вместе с полицией и депутатами, нам прораб стройки дал документ — разрешение на вырубку. В этом документе четко говорится, что вырубке подлежат 167 деревьев, то есть это практически все зеленые насаждения, которые находятся в этой части города, за администрацией, в том числе и Аллея ветеранов, посаженная к 30-летию Победы».

Частично вырубленная Аллея ветеранов (внизу кадра) в Сергиевом Посаде. Фото: Андрей Трофимов / altgazeta.ru

Разрешение на вырубку 167 деревьев было подписано и.о. начальника отдела благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи Вадимом Ягодкиным.

Андрей Трофимов считает, что власти сознательно скрывали факт выдачи разрешения на вырубку:

«Чиновники не стыдятся делать это постепенно, вводя в заблуждение, чтобы народ сильно не вскипал, потому что если бы сразу начали вырубать все, люди бы собрались».

15 июня на заседании Совета депутатов на вопрос депутата и.о. главы ответил, что конкурс еще не проводился, при этом местная фирма ООО «Девелопмент-Групп» уже вырубила деревья и начала копать фундамент.

«Видимо, получили какое-то негласное обещание от администрации, что выиграют конкурс», — добавил журналист.

При этом до 1 августа объект должен быть сдан, а деньги, выделенные по губернаторской программе, освоены.

Андрей Трофимов вспоминает опыт благоустройства в городе к празднованию 700-летия Сергия Радонежского в 2014 году. Тогда ремонт городских улиц и организация пешеходных зон проводилась в кратчайшие сроки и с нарушением технологии, а администрация выделяла деньги, не контролируя качество работ.

«Во время подготовки к 700-летию плитку перекладывали на некоторых улицах несколько раз; то, что было сделано за 3 месяца перед 700-летием, переделывалось заново, потому что плитка уже пришла в негодность, — рассказывает журналист. — Ничего удивительного, что и через три года будут переукладывать те же улицы».

Источник: https://openrussia.org/notes/710515/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com