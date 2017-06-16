ВРД: Академик Алексей Николаевич Крылов (2)

*

Не ограничиваясь педагогической деятельностью, Крылов в 1900 году (по 1908 год) становится заведующим Опытовым бассейном, который он превращает в первую в России научно-исследовательскую организацию по вопросам кораблестроения и вооружения. В этом Опытовом бассейне будущий академик А.Н. Крылов вместе с адмиралом С.О. Макаровым изучал проблемы непотопляемости судов.

Академик А.Н. Крылов в течение всей жизни занимал целый ряд постов, требующих от него напряжённой научно-организационной работы. Здесь просто невозможно перечислить все те действия, которые ему пришлось выполнять, остановимся только на некоторых из них.



«Научно-организационная работа Алексея Николаевича Крылова постоянно сочеталась с изобретательской деятельностью. По непосредственным указаниям заведующего бассейном была разработана и осуществлена оригинальная технология изготовления парафиновых моделей судов, применяемая и поныне. Проектирование подводных лодок поставило перед лабораторией сложную задачу – обеспечить возможность испытания вполне погруженных моделей и притом на различных глубинах. Она была блестяще решена А.Н. Крыловым; изобретённая им установка эксплуатируется и по настоящее время" (И. Ханович).

Следует отметить, что подобные этому опытовые бассейны широко применяются в экспериментальных исследованиях и в настоящее время в таких институтах, как Центральный научно-исследовательский институт в С.-Петербурге (ЦНИИ им. акад. Крылова), в крупнейшем Болгарском институте гидродинамики судна (БИГС), построенном с помощью специалистов ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова, в других учебных и исследовательских институтах России, занимающихся гидродинамическими исследованиями.

В то же время А.Н. Крылов неоднократно указывал на необходимость накопления материалов натурных испытаний, необходимых для проверки правильности методик пересчёта модельных экспериментов на натурные условия.

В «Воспоминаниях» академика Крылова имеется раздел под названием «Как были получены 500 миллионов на флот в 1912 г.», где рассказывается о том, как им был подготовлен доклад для морского министра с целью получения от Государственной Думы денег для «воссоздания флота».

Доклад министра заканчивался такими словами: «Эти числа вас могут поразить своею громадностью, но если их сопоставить с важностью флота для обороны государства и если примете в расчёт, что всё будет исполнено в России, что при судостроении около 80% составляет плата за рабочую силу, что ассигнованием этих средств вы полагаете прочный фундамент под самые насущные нужды государственной обороны и что при этом вы дадите заработок сотням тысяч рабочих и приложение их трудоспособности во всех отраслях промышленности, — то вы не откажете в том полумиллиарде, который нужен России на возобновление её флота».

Запрошенная морским министром сумма была выделена Думой – деньги планировалось истратить на «сооружение боевых судов», на вспомогательные суда, на плавучие средства портов и на оборудование баз и заводов.

«Виновники» же этого события получили поощрение: докладчик — морской министр И.К.Григорович «получил от Николая II звание генерал-адъютанта. В ближайшее производство я был «за отличие по службе» произведён в генерал-лейтенанты, пробыв в чине генерал-майора всего три года» (А.Н. Крылов).

В том же 1912 году А.Н. Крылова пригласили войти в состав Совета Русского общества пароходства и торговли, затем его избрали в состав Правления Общества, «чтобы ведать предстоящими постройками судов, наблюдать за деятельностью верфи Общества по ремонту судов и, установив надлежащий порядок, устранить непрерывно возникающие недоразумения между частями навигационною, механическою и ремонтною. Само собою разумеется, мне не оставалась чуждой и коммерческая деятельность Общества. Через 2 года своевременно отданным распоряжением я принёс Обществу доход в 35 000 фунтов стерлингов, что тогдашнему курсу составляло 750 000 рублей…»

В 1908-10 годах А.Н. Крылов состоял сначала главным инспектором кораблестроения в Морском техническом комитете, про эту должность он писал в «Воспоминаниях», что это «наивысший по кораблестроению пост», а затем председателем этого комитета, занимаясь всеми вопросами, связанными с проектированием и постройкой новых судов.

Вскоре после ухода Крылова с поста председателя Морского технического комитета (весна 1910 года), он был назначен на должность «генерала, состоящего в распоряжении морского министра».

В это время намечалась постройка четырёх линейных кораблей, и «возник вопрос, снабжать эти суда успокоительными цистернами Фрама или нет». После бесплодных восьмимесячных обсуждений этого вопроса в комиссии Морского технического комитета, А.Н. Крылов предложил «образовать комиссию из наших инженеров и моряков, зафрахтовать пароход, снабжённый цистернами Фрама, и поручить комиссии произвести всесторонние испытания в Атлантическом океане…», что под руководством Крылова и было выполнено.

В начале 1916 года А.Н. Крылов избирается действительным членом Академии Наук, назначается директором.Главной геофизической обсерватории, ведёт работу в качестве директора Физической лаборатории, которая затем была преобразована в Физический институт, куда были включены Сейсмическая комиссия и сеть сейсмических станций.

В конце января 1917 года на основании заявления А.Н. Крылова Общее собрание Академии Наук «с глубоким прискорбием согласилось освободить» его от должности директора Главной физической обсерватории. Свою просьбу Крылов мотивировал отсутствием соответствующих знаний и загруженностью работой по подъёму броненосца «Императрица Мария». Но он продолжал работать в Академии Наук, Морской академии и Русском обществе пароходства и торговли, а в 1919 году был назначен на пост начальника Морской академии.

Академик С.И.Вавилов отмечал: «При деятельном участии академика А.Н. Крылова, геофизиков и геологов, началось в тяжёлых условиях гражданской войны всестороннее обследование Курской магнитной аномалии, приведшее к открытию новых громадных залежей железных руд».

В 1921 году академик Крылов командируется за рубеж и в течение б лет работает консультантом и экспертом советского полпредства и других зарубежных советских органов, с января 1922 года он назначается начальником Морского отдела Российской железнодорожной миссии в Берлине. Одной из основных задач этого отдела являлась задача приспособления купленных или зафрахтованных кораблей для перевозки закупленных за границей 900 паровозов.

Этой работе в «Воспоминаниях» А.Н. Крылова посвящена отдельная глава, так как эта работа потребовала от него, кроме большой подготовительной работы, также его знания для обеспечения «остойчивости в полной мере» перевозящего паровозы судна. Всего было перевезено 500 паровозов из Германии и 102 из Швеции, об этом была составлена книга, в которой Крыловым была написана глава «Суда, перевозившие паровозы».

После этого А.Н. Крылов следил за постройкой лесовозов, после чего академику пришлось заниматься постройкой танкеров, работая в Нефтесиндикате, служба в котором продолжалась до 1930 года.

Будучи директором Физико-математического института Академии Наук, академик А.Н. Крылов ведёт большую работу, связанную с кораблестроением и выполнением других технических задач. В 1932 году он избирается председателем Правления Всесоюзного Научного инженерно-технического общества судостроения, проводит ряд консультаций по самым различным вопросам — гироскопии, баллистике и другим проблемам, связанным с теорией корабля. Но это не мешало академику А.Н. Крылову заниматься и чисто научными проблемами так, что его достижения в этом на правлении в советское время были не менее значимыми по сравнению с дореволюционными.

В 1939 году отмечалось 75-летие академика, где после многочисленных поздравительных выступлений А.Н. Крылов сказал: «…Я почти 60 лет служу любимому морскому делу и всегда считал само это служение Флоту, Родине и народу наивысшей честью для себя. Вот почему я не пойму, чем же я заслужил сегодня такие почести?».

Во время войны «пребывание в Казани в отрыве от родного города, вдали от многих учреждений и заводов, с которыми Алексей Николаевич был неразрывно связан всю свою жизнь, тяжёлое положение на фронтах Великой Отечественной войны и вызванные этим переживания, личная травма – смерть ближайшего друга, незабвенной Надежды Константиновны Вовк-Россохо сломили до этого крепкое здоровье А.Н. Крылова.

В 1944 году после длительного лечения он переехал в Москву и жил на территории Института физических проблем, который возглавлял его зять, академик Пётр Леонидович Капица» (И. Ханович). Вскоре Крылов вернулся в Ленинград.

26 октября 1945 года академик Алексей Николаевич Крылов скончался, оставив после себя армию высококвалифицированных учеников и массу решённых проблем научного, технического и организационного характеров.

Похоронен Алексей Николаевич Крылов был в Ленинграде, на Волковом кладбище, вблизи могил Д.И. Менделеева и И.П. Павлова.

А.Н. КРЫЛОВ И ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

Один из крупнейших учёных в области механики деформируемого твёрдого тела С.П.Тимошенко после того, как он попал на выступления А.Н. Крылова, писал: "Крылов показывал, как инженерные проблемы могут быть представлены при помощи дифференциальных уравнений… Доклады А.Н. Крылова указали мне направление, куда я должен идти, к чему должен приложить свои силы».

В восемнадцатилетнем возрасте Крылов всё свободное от обязательных занятий время использовал для изучения университетских курсов по различным разделам математики, читая в подлинниках французские и немецкие учебники и руководства.

«В зрелые годы Крылов стал непревзойдённым знатоком классической математики, которая, по меткому выражению В.И. Смирнова (выдающегося математика, автора университетского курса высшей математики – В.Б.), "была для него вечно юной, и ею он вдохновлялся в своих работах". Это вдохновение Алексей Николаевич всегда использовал для эффективного решения конкретных научно-технических проблем и делал это так, что после него ничего добавить нельзя» (И.Ханович).

Общепризнанным является исключительное значение метода решения и анализа многих практических задач, предложенного Крыловым в работе «О вынужденных колебаниях упругих призматических стержней» (1905 год), про которую сам автор писал: «В этой работе на первое место я ставил, как всегда, практическое применение, а не чисто математическую сторону вопроса, так как сама статья возникла из предварительного изучения, предпринятого для практического исследования вибраций корабля».

К достижениям Крылова в области теоретической механики и её приложениям к морскому делу принадлежит работа «О равновесии шаровой мины на течении» (1909 год), которая явилась основой теории минных постановок.

В своём классическом труде «Лекции о приближённых вычислениях» А.Н. Крылов, говоря современным языком, «разобрался» с "гением всех времён" и одного народа ещё до публикации последних астрономических «достижений».

Академик А.Н. Крылов сделал расчёт смещения перигелия (перигелий – точка орбиты планеты, ближайшая к этой планете -В.Б.) орбит всех планет в поле тяготения Солнца без применения общей теории относительности (см. «Лекции о приближённых вычислениях», Гостехиздат, 1954, с. 273). Хотя в 1915 году Эйнштейн считал, что это может быть сделано только на основе его теории и является убедительным подтверждением её правильности.

В 1917 году Крыловым был выполнен первый расчёт траектории 12-дюймового (диаметром 305 мм) снаряда, позднее, когда (в 1923-24 годах) Крылов работал в Русско-норвежском пароходном обществе и совершал частые морские переходы по Северному морю, им были написаны «Заметки по баллистике». Методика расчётов, предложенная Крыловым в статье «О применении методы численного интегрирования уравнений к вычислению траектории снарядов», в работе «О вращательном движении продолговатого

снаряда во время полёта», является базой для современных вычислительных работ и пособием по изучении внешней баллистики.

«А.Н. Крылову принадлежит почётное место в создании оптических прицелов для Военно-Морского Флота» (И. Ханович), он также разработал новую конструкцию морского оптического дальномера.

«Показательно, что подобно Исааку Ньютону академик Крылов включил в круг своих ближайших научных интересов не только механику, но и оптику и, не отделяя научные проблемы от изобретательства и конструирования новых приборов, с одинаковой любовью занимался теоретико-экспериментальными исследованиями и инженерными разработками» (И. Ханович).

Настольной книгой научных работников и инженеров является труд А.Н. Крылова «О некоторых дифференциальных уравнениях математической физики, имеющих приложение в технических вопросах».

Выдающейся математической работой академика Крылова является и его доклад «О численном решении уравнения, которым в технических вопросах определяются частоты малых колебаний материальных систем», опубликованный в 1931 году.

У А.Н. Крылова есть одна «чисто математическая» работа по нелинейным колебаниям — «О применимости способа последовательных приближений к нахождению решения некоторых дифференциальных уравнений колебательного движения», относящаяся к 1933 году.

В 1933 году на заседании секции мореходных качеств правления Всесоюзного инженерно-технического общества судостроения, бессменным председателем которого А.Н. Крылов состоял с момента организации Общества, он делает доклад «О боковой качке корабля, имеющего заданную диаграмму остойчивости». «Диаграммой остойчивости называют график, определяющий зависимость от угла крена корабля восстанавливающего момента, стремящегося вернуть судно в исходное прямое положение» (И. Ханович).

В 1939 году вышла книга академика «Некоторые случаи аварий и гибели судов», в которой на примерах было показано, как гибнут суда из-за несоблюдения требований, предъявляемых теорией корабля.

В 1940 году по инициативе А.Н. Крылова в Военно-морской академии была проведена конференция, посвященная проблеме общей и местной стабилизации корабля, а в книге «О боковой качке корабля» (1942 г.) Крылов показал, что для исследования собственных качаний в нелинейной постановке задачи можно воспользоваться таблицей готовых решений. Для решения задачи о вынужденных колебаниях корабля на волнении А.Н. Крылов рекомендовал применить метод последовательных приближений, аналогичный используемому в небесной механике.

Впервые эта рекомендация была изложена в статье А.Н. Крылова «Определение положения равновесия корабля, имеющего пробоину» (1938 год), в которой были даны все указания, необходимые для практического использования метода последовательных приближений.

В первом издании курса «Теория корабля» А.Н. Крылов предварительно даёт краткое введение о применении приближённых вычислений, которое потом перерастает в ставшие классическими «Лекции о приближённых вычислениях».

В тридцатых годах А.Н. Крылов вернулся к «компасному делу», его работа «Возмущения показаний компаса, происходящие от качки корабля на волнении» была доложена в Институте теоретической геофизики АН СССР.

Научные и прикладные работы Академика Алексея Николаевича Крылова были отмечены высокими наградами как дореволюционной России, так и Советского Союза. В 1939 году он был награждён орденом Ленина, ему присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники; в 1941 году Крылову была присуждена Сталинская премия 1-й степени за многолетние «компасные» работы.

В 1943 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда «за выдающиеся достижения а области математических наук, теории и практики отечественного кораблестроения, многолетнюю плодотворную работу по проектированию и строительству современных военно-морских кораблей, а также крупнейшие заслуги в деле подготовки высококвалифицированных специалистов для Военно-морского флота».

Заключение

«Характерной чертой… трудов, как и всего научного наследства Алексея Николаевича, является математическая строгость и полнота исследования, отвечающие той степени точности, с которой требовалось решение задачи. При этом результаты каждого исследования иллюстрируются примерами практического расчёта конкретных конструкций» (И.Ханович).

О значении работ академика Алексея Николаевича Крылова написано много, вот одно, наиболее характерное высказывание: «Всемирную известность получили исследования советского механика и кораблестроителя А.Н. Крылова по теории качки корабля на волнении» (Л.Г. Лойцянский «Механика жидкости и газа»).

В сборнике «Самые знаменитые люди России» о А.Н. Крылове сказано: «Он заложил фундамент новой области науки, лежащей в основе современного кораблестроения. Большую ценность имеют также его работы по математике и механике…"

В августе 1943 года, когда А.Н. Крылову исполнилось 80 лет, он получил письмо от имени Академии Наук, в котором, в частности, было сказано: «Ваша деятельность всегда будет образцом для передовых учёных. Мы, Ваши товарищи и в значительной степени Ваши ученики, горячо Вас поздравляем и желаем Вам ещё долгие годы плодотворной работы на благо любимой Родины».

Интересна современная, демократическая оценка деятельности академика А.Н. Крылова: в «Энциклопедии для детей» в томе «Математика» его фамилия просто отсутствует, а в томе «Техника» в кратчайшей справке о нём говорится как об «инженере» и приводится пара его высказываний – о компасе, без которого Колумб не открыл бы Америку и о хромавшем лётчике Можайском. И это всё! При этом «Энциклопедия» учит детей, как «строить жизнь» в соответствии с указаниями сексуального маньяка Зигмунда Фрейда.

И опять возникает законный вопрос: кто в «этой» стране «заказывает музыку»?

На вопрос, какова его основная специальность, академик А.Н. Крылов отвечал: «Кораблестроение». И сразу же добавлял: «Лучше сказать — приложение математики к различным вопросам морского дела».

В своём последнем публичном выступлении А.Н. Крылов сказал: «Я отдал флоту 65 лет своей жизни, и если бы я располагал ещё такой же жизнью, то и её я отдал бы до конца любимому морскому делу».

«Память об академике сохранилась на долгие годы. Имя А.Н. Крылова присвоено ряду учреждений. В Санкт-Петербурге в его честь установлена памятная доска. Именем Крылова названы мыс на Берегу Харитона Лаптева (Карское море) и полуостров Земли Виктории в Антарктиде, ряд морских и речных судов, научно – исследовательское судно "Академик Алексей Крылов". В военно-морской академии открыт мемориальный музей учёного» («Самые знаменитые кораблестроители России»).

***

Из книги В.И. Бояринцева "Русские и нерусские учёные: мифы и реальность".