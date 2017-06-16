В Вашингтоне выдали ордеры на арест охранников Эрдогана

В Вашингтоне выданы ордеры на арест охранников турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которые участвовали в стычках с демонстрантами в столице США. Об этом объявили шеф вашингтонской полиции Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер.

По их словам, в розыске числятся девять сотрудников охраны Эрдогана, три офицера турецкой полиции и два гражданина Канады. Ньюзэм призвал их прибыть в Соединенные Штаты и ответить по закону. "Мы все видели насилие в отношении протестующих. Мы это терпеть не будем", - сказал он.