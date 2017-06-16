В Вашингтоне выдали ордеры на арест охранников Эрдогана
09:21. 16 июня 2017 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал: Олег Козлов
В Вашингтоне выданы ордеры на арест охранников турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которые участвовали в стычках с демонстрантами в столице США. Об этом объявили шеф вашингтонской полиции Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер.
По их словам, в розыске числятся девять сотрудников охраны Эрдогана, три офицера турецкой полиции и два гражданина Канады. Ньюзэм призвал их прибыть в Соединенные Штаты и ответить по закону. "Мы все видели насилие в отношении протестующих. Мы это терпеть не будем", - сказал он.
В мае во время визита Эрдогана в США произошла стычка между его охранниками и демонстрантами возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Сообщалось, что турецкий лидер наблюдал за тем, как его охрана избивала участников акции протеста. Вашингтон выразил Анкаре протест.
Как передает РИА Новости, Эрдоган резко отреагировал на решение о выдаче ордеров на арест его охранников. Он пообещал ответить на это "политическими и правовыми методами".
https://rg.ru/2017/06/16/v-vashingtone-vydali-ordery-na-arest-ohrannikov-erdogana.html