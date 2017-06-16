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Сводки от ополчения Новороссии 16 июня 2017

09:44. 16 июня 2017 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал:

Боевики «АТО» за сутки обстреляли 17 населённых пунктов ДНР

Боевики "АТО" за сутки обстреляли 17 населённых пунктов ДНР

За прошедшие сутки ВСУ пятьдесят пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семнадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Разрушения:

Донецк, Киевский район ул. Буслаева 32 – повреждено остекление окон (котельная кв. 462).

н.п. Ясиноватая поселок Каштановое:

ул. Воровского д. 50 – повреждено остекление окон;

ул. Курортная – поврежден газопровод. Ведутся восстановительные работы.

н.п. Коминтерново пер. Королева 7 – сгорела летняя кухня.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ восемь раз нарушили «режим тишины» в ЛНР, есть раненые

ВСУ восемь раз нарушили "режим тишины" в ЛНР, есть раненые

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Обозное, Логвиново, Молодежное, Калиновка и Желобок, где получили ранения два военнослужащих Народной милиции.

Огонь велся из 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.

«В результате минометного обстрела утром 15 июня с направления села Крымское района села Желобок получили ранения двое военнослужащих», — уточнили в Народной милиции.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Очередной обстрел мирных жителей в Петровском районе Донецка

Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского

Мирные жители проживающие в Петровском районе г. Донецка, рассказали про жизнь под обстрелами ВСУ.

«В 7 утра было два выстрела, мы не поняла куда пролетело. Третий услышали свист ужасный, как громыхнуло, и волна все окна повыбивала», — рассказали жители Петровского района.

«Графика обстрелов нет, как попадешь, стреляют без предупреждения, раньше хоть ночью стреляли, а сейчас в любое время. Стреляют со стороны Новомарьинки, там находятся только ВСУ. Как можно так выживать, до каких пор это будет продолжаться», — добавила мирная жительница города Донецка.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 15 июня 2017

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front.

За сутки украинские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР, применив артиллерию 122-мм, минометы 120 и 82-мм, АГС, СПГ, РПГ, БМП, ГП-25 и стрелковое оружие.

Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районах н.п. Желобок, Фрунзе, Донецкий, Красный Яр, Калиново, Логвиново и Обозное. Лозовое, Нижнее — Лозовое, Первомайск, Фрунзе, Обозное, Красный Лиман и Алмазное.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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