Сотрудники ФСБ пришли за самарцем, размещавшим националистические посты «Вконтакте»

Сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области задержан 21-летний местный житель, который на своей странице в соцсети «ВКонтакте» размещал материалы, «направленные на публичное оправдание терроризма».

В ходе опроса молодой человек признал, что придерживается националистических взглядов и распространял материалы «с целью донесения своих убеждений до широкого круга лиц».

В отношении самарца в настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).

http://www.samru.ru/society/novosti_samara/99436.html