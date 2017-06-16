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Сотрудники ФСБ пришли за самарцем, размещавшим националистические посты «Вконтакте»

10:05. 16 июня 2017 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:

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Сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области задержан 21-летний местный житель, который на своей странице в соцсети «ВКонтакте» размещал материалы, «направленные на публичное оправдание терроризма».
 
В ходе опроса молодой человек признал, что придерживается националистических взглядов и распространял материалы «с целью донесения своих убеждений до широкого круга лиц».
 

 

В отношении самарца в настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).
 
http://www.samru.ru/society/novosti_samara/99436.html
Метки: Новости, события
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