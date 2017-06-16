Соловьёв назвал россиян дерьмом [2017, Вы - дети коррупционеров]
Получивший награду от Путина Соловьёв окончательно слетел с катушек и назвал жителей России дерьмом... Это ж до какого уровня маразма нужно опуститься человеку, чтобы, отрабатывая пайку договориться до того: все, кто с мобильными телефонами - дети коррупционеров. Маразм крепчал.. А Владимир Соловьев обошел на повороте даже своего коллегу по цеху - Дмитрия Киселева, рассказывая о митингах оппозиции 12 июня. Браво российской пропаганде! Да, еще и оскорбил всех россиян.. Вести ФМ - наше все! Это "Реальная журналистика".. Я тогда тоже не буду стесняться в выражениях.. Поехали! Источник: Реальная журналистика
Владимир Соловьев в своей программе на радио Вести FM назвал людей, вышедших на антикоррупционные митинги 12 июня, “детьми коррупционеров”, “жалкими клопами” и “мразями”. Кира Ярмыш показала расшифровку этой программы Навальному, сидящему в спецприемнике. Алексей пришел в ярость и попросил ее срочно записать видео об этом.
*Кира оговорилась. Конечно, озеро Комо находится в Италии, а не в Швейцарии... Источник: http://www.youtube.com/user/NavalnyRu/videos
Стопроцентное дерьмо показало свое лицо.. Орденоносный кремлевский рупор Соловьев назвал граждан России, выступающих против путинского режима, двумя процентами дерьма... Источник: http://www.youtube.com/user/OmelchukTV/videos
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
Российские СМИ. Ольга Четверикова о Соловьёве [Геноцид Русов]
Ольга Четверикова: российские СМИ стравливают русских против по сути тех же русских-малоросов (Россия против Украины). Хотя мы один народ. С Украинской стороны СМИ делают тоже самое. Принцип: разделяй и властвуй. Мелкие группы враждующие между собой проще подчинить и уничтожить...
Подробнее: http://vk.com/olgachetverikova
Нас уничтожают под улюлюкивание СМИ. Владислав Жуковский [2017, Паразитическая Система]
Финансовый аналитик, биржевой эксперт Владислав Жуковский в студии ОбКом ТВ. Шокирующие экономические данные от Владислава.
Для того, чтобы захватить и удерживать власть над миром, социальным паразитам и их слугам – мировой финансовой мафии – необходимо постоянно заниматься обманом всех нас, т.е. идеологической и информационной войной. Эта война в основном заключается в сокрытии правды и широкой пропаганде удобной для паразитов лжи, т.е. в создании совершенно ложной реальности, не имеющей ничего общего с действительностью. Именно поэтому во всех СМИ есть, как они любят себя называть, «независимые журналисты», которые врут нам обо всём на свете – о нашем якобы «тёмном и дремучем» прошлом, о нашем «безбедном» настоящем, и о нашем «светлом и демократическом» будущем.
Такие же «независимые» жрецы лжи и обмана есть не только в СМИ. Практически во всех жизненно важных частях социального организма на ключевых постах расставлены агенты влияния паразитов: в науке, в медицине, в образовании, в культуре и искусстве, не говоря уже об изначально созданных паразитами религиозных структурах разного рода. Массовость и поразительная однонаправленность деятельности этих старателей исключительно во вред России, наталкивает на нехорошую мысль о неслучайности всего происходящего в этой области бытия.
От того, насколько быстро мы выведем на чистую воду и обезвредим агентов созданной паразитами системы, зависит, как скоро наука выйдет из тупика; медицина начнёт лечить, а не калечить; образование будет просвещать, а не зомбировать догмами; культура – возвышать, облагораживать и восхищать, а не превращать в животных; а религия останется только в книгах по истории философии…
У российской экономики и рубля нет и не может быть дна! Cырьевая, низкопередельная, деиндустриализированная, дезинтегрированная, демонетизированная экономика с загнанным малым бизнесом, разрушенной высокотехнологичной промышленностью, фиктивной частной собственностью и доминированием сросшихся с государством монополий, грефов-чубайсов-ротенбергов и офшорно-олигархического капитала может падать, загибаться, хиреть и деградировать годами и десятилетиями. Этот процесс упирается исключительно в размер кормовой базы для элит и динамику деградации и обыдливания населения.
Реально нищих россиян не 20-22 млн человек, а 70-73 млн. (с доходами менее 20 тыс. рублей в месяц). Погром среднего класса, вырезание малого бизнеса, рост нищеты и бедности, люмпенизация и дебилизация населения, агрессивная пропаганда, промывка мозгов, маргинализация и деградация человеческого капитала, рост поборов и налогов, приватизация и рост платности образования, здравоохранения и прочих госуслуг идут полным ходом. Системный кризис идёт вширь и вглубь, перерастая в кризисный слом всей паразитической общественно-экономической формации, развал коррумпированно-олигархической вертикали власти и социальные потрясения. Вопрос лишь сроков... Офшорная аристократия не хочет, не может, не способна (деградация и разложение "элит" достигли несовместимых с существованием России, несырьевого сектора, промышленного и человеческого капитала, технологического потенциала и 90% россиян масштабов) и не заинтересована ничего менять... И потому закономерно и осознанно доведёт ситуацию до катастрофы, хаоса и упадка...
Источник: http://omsk-kprf.ru
loading...
Автор, а ты зачем врешь???
Ты почему не привел запись с Соловьевым полностью???
Стыдно или не соответствует твоим понятиям???
Соловьев говорил не жителях России, а о безграмотной школоте в количестве 5000 человек (действительно 2% от тех, нормальных людей, пришедших на праздник), которые испортили людям праздник. ИСПОРТИЛИ ПРАЗДНИК, а отнюдь не выступали против коррупции, как ты это пытаешься показать. Мало того, они НАРУШИЛИ ЗАКОН, придя туда, где им не было дано разрешение. НАРУШИЛИ ЗАКОН. Автор, ты за нарушение закона?
Ты такой же лгун как и Навальный… автор, тебе должно быть стыдно…
Хотя… денежки нужно отрабатывать, однако…;))
loading...
“Соловьев говорил не жителях России, а о безграмотной мрази в количестве 5000 человек (действительно 2% от тех, нормальных людей, пришедших на праздник), которые испортили людям праздник. ИСПОРТИЛИ ПРАЗДНИК, а отнюдь не выступали против коррупции, как ты это пытаешься показать”.
да забаньте уже этого SvetUra, в своей лжи он уже перешёл грань!!!
loading...
и я повторю – SvetUra – ******!!!
loading...
“ливерной колбасы” накушался