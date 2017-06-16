Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 июня 2017

Минобороны: лидер ИГ* аль-Багдади мог быть уничтожен ударом ВКС РФ

Лидер запрещенной в России группировки «Исламское государство» Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади, возможно, уничтожен в результате авиаудара ВКС РФ. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор. «По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», — говорится в сообщении Минобороны России. В ведомстве также добавили, что российские военные в конце мая ликвидировали в южном предместье Ракки ряд высокопоставленных командиров, а также порядка 330 полевых командиров среднего звена и рядовых боевиков. «В результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГИЛ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны», — сказали в Минобороны. Среди ликвидированных, по данным ведомства, оказались «эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от г. Ракки до н. п. Эс-Сухне и начальник службы безопасности ИГИЛ Сулейман Аль-Шауах». Российские военные также предупредили США об ударе, в результате которого мог быть убит глава ИГ. «О времени и месте действий российской авиации по каналам взаимодействия была заранее уведомлена американская сторона», — подчеркнули в оборонном ведомстве. * запрещено в РФ Источник

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Зачем Трамп перебросил в Сирию РСЗО HIMARS

В Минобороны России в четверг сообщили, что с американской базы в Иордании в Сирию были переброшены реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В официальном заявлении Минобороны говорится, что эти системы могут быть использованы против армии правительства Сирии, ведущей бои против ИГИЛ* на границе с Иорданией.

«Дальность применения реактивных систем HIMARS не позволяет оказывать поддержку подконтрольным США отрядам «Сирийских демократических сил», действующим против террористов ИГИЛ в Ракке. При этом силы антиигиловской коалиции, возглавляемой США, уже неоднократно наносили удары по сирийским правительственным войска, действующим против ИГИЛ вблизи границы с Иорданией. Поэтому нетрудно предположить, что подобные удары по подразделениям сирийских войск могут быть продолжены и в дальнейшем, но теперь уже с применением РСЗО HIMARS», — говорится в заявлении.

Российское оборонное ведомство также отмечает, что любое размещение иностранных вооружений в Сирии должно быть согласовано с законным правительством страны.

«Размещение любого вида иностранных вооружений на территории Сирии, а тем более реактивных систем залпового огня, должно быть согласовано с правительством суверенной страны», — подчёркивает Минобороны.

Российские военные особо подчёркивают, что размещение HIMARS не соответствует декларируемой цели коалиции под эгидой США по борьбе с «Исламским государством».

«Так какие же реальные цели преследуют США в Сирии, и против кого на самом деле там собираются воевать американские военнослужащие?» — задают вопрос в ведомстве.

Из Тегерана в Дамаск

Ответ на этот вопрос дал эксперт по Ближнему Востоку Али Ризк. Он полагает, что сейчас все действия США и коалиции направлены против укрепления в регионе Ирана.

«Главным стратегическим приоритетом для администрации Трампа на данный момент является предотвращение создания сухопутного пути, который протянется от Ирана до Ливана в так называемом «шиитском полумесяце». Это приоритет не только для США, но и для Израиля».

«То, что мы сейчас наблюдаем, следует рассматривать именно в этом контексте — укрепления оси стран во главе с Ираном. Россия выразила беспокойство, что вместо действий против ИГ, США сражается с главными противниками террористов — Ираном, армией САР, Хезболлой и иракскими ополченцами», — заключил эксперт.

Переброска систем HIMARS в район Ат-Танфа вполне объяснима, ведь именно через этот город проходит дорога между Дамаском и Багдадом, а оттуда — в Иран. Если Башару Асаду удастся взять под контроль этот населённый пункт, то он получит прямой коридор, связывающий контролируемую сирийскими войсками территорию и Иран, который является союзником Асада. В этом случае иранские власти смогут беспрепятственно поставлять сирийским войскам оружие и подкрепление, а этого очень не хотят коалиция и оппозиция, которые в настоящее время контролируют город, отмечает эксперт.

Более того, поясняет Ризк, они намерены остаться в Ат-Танфе до полной победы над ИГ, объясняя своё присутствие необходимостью препятствовать распространению террористической угрозы. С этой целью, как отмечали в коалиции, в городе была даже создана база, на которой проходят подготовку «проверенные силы» для борьбы с «Исламским государством».

Вступая в сговор

Напомним, что 9 июня командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин заявил, что международная коалиция во главе с США не только не ведёт активной борьбы с «Исламским государством» в Сирии, но и вступает в сговор с его главарями.

«Вместо того чтобы уничтожать террористов, виновных в гибели сотен и тысяч мирных сирийских граждан, коалиция, возглавляемая США, вместе с подконтрольным им Союзом демократических сил вступают в сговор с главарями ИГИЛ, которые без боя сдают занятые ими населённые пункты и направляются в те провинции, где активно действуют сирийские правительственные силы», — цитирует RT Суровикина.

Коалиция также оказывает активное противодействие войскам сирийского правительства, отметил командующий. В качестве примера он привёл наступление групп войск на юге провинции Эс-Сувейда.

«В ходе наступления правительственные войска столкнулись с противодействием со стороны авиации международной коалиции под руководством США», — рассказал генерал-полковник.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

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Террористы ИГИЛ сменили «столицу» в Сирии — СМИ

Сирийский город Эль-Маядин провинции Дейр эз-Зор стал новой столицей террористической группировки «Исламское государство»*.

Об этом пишет RT со ссылкой на Associated Press.

По данным источников, многие полевые командиры ИГ в последние месяцы сбежали из сирийской Ракки и иракского Мосула, которые штурмуют силы международной коалиции, в Эль-Маядин, находящийся в центре долины у берега реки Евфрат на границе с Ираком.

По словам представителя организации, занимающейся отслеживанием зверских преступлением ИГ, Саида Мохаммеда Хидера , город станет «новой столицей» террористов.

«Это будет последней крепостью для группировки, так что боевики будут защищать его до смерти», — сказал он.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Дорога на Ракку

Российские военные в провинции Табка к югу от Ракки на дороге ведущей к Ресафе.Отмечается, что ВКС РФ наносит сильные удары по позициям боевиков в районе перекрестка у Ресафы.Городские районы Ракки. Курды пока достаточно скромно отгрызают куски городских окраин.Общее развитие операций в провинции Ракка на берегах Евфрата в 2017 году.Гонка за контролем. САА очевидно будут претендовать на значительную часть территории к югу от Евфрата.Ниже, фотографии наступления САА в провинции Ракка.Далее, конкурирующая фирма.Ну и халифатчики.

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Кадры боев: ВКС РФ и Армия Сирии освобождают от ИГИЛ обширные территории на пути из Пальмиры к Дейр Зор (ФОТО, ВИДЕО)

Сирийские Армии вернула контроль над всеми обширными территориями у Аракского треугольника в районе Восточной Пальмиры, сообщило в своем заявлении Минобороны САР еще в среду, а в четверг обнародовало кадры военных операций из этой местности. На видео политуправления САА показано, как армейцы уверенно продвигается вперед, ведя огонь по позициям террористов в горах Мустадирах. Следующей целью правительственных войск является продвижение и взятие города Эс-Сухнэ, расположенного вдоль шоссе Хомс — Дейр эз-Зор. Напомним, что Эс-Сухнэ является последним мощным оплотом ИГИЛ на пути к Дейр-эз-Зору, к которому направляются войска. Боевые вертолеты и самолеты ВКС РФ играют большую роль в этом наступлении, уничтожая оборону ИГИЛ и помогая снизить потери сухопутных подразделений. В четверг САА возобновила наступление вдоль шоссе Хомс — Дейр эз-Зор, атакуя позиции ИГИЛ вблизи газовых месторождений Арак. Во главе с подготовленным Россией 5-м армейским корпусом, Сирийская армия и ее союзники штурмовали оставшиеся за боевиками вершины гор с видом на газовые месторождения Арак, нанося тяжелый урон обороне террористической группировки вблизи восточных скважин. Силам 5-го корпуса удалось захватить ряд позиций ИГИЛ и занять важный холм Тель Сириатель, который выходит на аракские газовые поля. Военкоры САА показали кадры около Тель Сириатель, подтверждая, что этот район под их контролем. Ожидается, что Сирийская Арабская армия должна в ближайшее время освободить восточную часть газовых месторождений Арака. Напомним, что во вторник, после ожесточенных боев против террористов, Вооруженные силы САР полностью освободили так называемый Аракский треугольник на востоке провинции Хомс. Однако, несмотря на освобождение этого района, правительственные силы не смогли взять под контроль Аракские газовые поля, расположенные к востоку от самого города Арак. В среду 5-й Армейский корпус САА, наконец, смог прорваться к газовым полям, освободив несколько населенных пунктов внутри этого участка, перед наступлением темноты. На видео ниже показано, как отряды САА ведут боевые действия против боевиков ИГИЛ в районе газовых месторождений Арака. Читайте также: Бои в пустыне: Оборона ИГИЛ рухнула под ударами ВКС РФ и Армии Сирии на пути к Дейр эз-Зор (ВИДЕО 18+) * Запрещенная в РФ террористическая организация. На фото Ми-35 ВКС РФ на востоке провинции Хомс, 15.06.2017 г.

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Угроза новой войны: поляризация сил вокруг Катара становится взрывоопасной

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после краткого визита в Доху отправился в Эль-Кувейт. Ряд региональных СМИ сообщают, что после этого он посетит Эр-Рияд. Вместе с ним в этом ближневосточном турне участвует министр экономики страны Нихат Зайбекчи. Миссия турецких министров напрямую связана с ситуацией, сложившейся в регионе после того, как Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет объявили бойкот Катару, обвинив его в поддержке террористических организаций и дестабилизации обстановки и разорвав с ним дипломатические отношения. Между тем следом за врагами Катара объявились и его друзья. В их стане оказался не только Иран, но также Турция и Ирак. Присоединяться к демаршу против Дохи не пожелали Кувейт, Оман и Марокко. Иордания хотя и понизила уровень дипломатических отношений с Катаром, но также не намерена идти на дальнейшее обострение отношений с ним. Турция против Поводом для того, что 5 июня сразу три суннитские монархии вместе с Египтом отвернулись от Катара, стало заявление эмира Тамима бен Хамада Аль Тани о необходимости искать пути сближения с шиитским Ираном. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал этот шаг «смертельной ошибкой, противоречащей исламским ценностям», сообщило агентство Рейтер. «Катар наряду с Турцией занял самую решительную позицию против террористической организации ИГИЛ*. Гонения на Катар путем развязанной против него клеветнической кампании ни к чему хорошему не приведут», — заявил Эрдоган, выступая на форуме правящей Партии справедливости и развития. Он выразил убеждение, что урегулировать кризис должен лидер государств Персидского залива — король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Таким образом, маршрут двух турецких министров находит свое объяснение. Сначала они посетили Доху, где встретились с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани и эмиром страны шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, затем отправились в Кувейт, взявший на себя роль посредника в восстановлении отношений между Катаром и другими странами региона. Наконец конечный пункт — Саудовская Аравия, где, судя по всему, состоятся переговоры с попыткой примирения конфликтующих сторон. Серьезность своих намерений поддержать Катар Турция подкрепила заключением оборонного соглашения с ним, которое подразумевает размещение в этой стране турецкого воинского контингента. Эрдоган и другие Одновременно с Эрдоганом против бойкота Катара выступил Ирак, поначалу занявший в конфликте нейтральную позицию. Премьер-министр Хайдер аль-Абади высказался в том смысле, что бойкот Катара на самом деле направлен не столько против властей этой страны, сколько против ее народа. Таким образом, проступили черты новой коалиции, состоящей из стран региона, воспротивившихся дипломатическому бойкоту и экономической блокаде Катара, либо отказавшихся принять в них участие — на первый взгляд весьма противоречивой и включающей давних стратегических конкурентов, таких как Турция и Иран. В одном лагере с ними оказались Ирак, Кувейт, Оман и Марокко. Иордания, поначалу объявившая о снижении уровня дипломатических отношений с Дохой, задумалась о пересмотре своей позиции после того, как ее экономика в первые же дни блокады понесла убытки минимум в два миллиона долларов. Саудовская Аравия развернула на границе с Катаром около сотни иорданских грузовиков с овощами, фруктами и продукцией животноводства. Объем отгрузок иорданских товаров в Катар разом упал почти в семь раз — с 600 до 90 тонн в сутки, сообщил портал некоммерческой организации Middle East Monitor. Читайте также: Кадры атак: Корабли ВМФ Саудовской Аравии потоплены ракетными и торпедными ударами (ВИДЕО) «Усилия Иордании будут направлены на то, чтобы сохранить стабильность в регионе», — заявил официальный представитель правительства Иордании Мохаммед аль Момани. «Иордания, скорее всего, займет в этом конфликте пассивную позицию. Она не будет вмешиваться в него ни на чьей стороне, скорее добиваясь умиротворения в регионе, но так, чтобы не раздражать Саудовскую Аравию», — прокомментировал позицию Аммана иорданский политолог Лабиб Куамхави, которого процитировала израильская газета The Jerusalem Post. Поддержку Катару высказывают и за пределами ближневосточного региона. В частности, одним из первых заявил о ней премьер-министр Пакистана Наваз Шариф. Противоречивая Америка Истоки сегодняшнего хаоса на Ближнем Востоке — в политике предыдущего президента США Барака Обамы, направленной на дистанцирование Америки от проблем этого региона, утверждает американское издание Foreign Policy. По мнению авторов публикации, и критическое размежевание государств региона, и волны массовых протестов, захлестывающие то одну, то другую страну, были стимулированы именно таким курсом Вашингтона. «В условиях возникшего вакуума различные игроки увидели пространство для реализации собственных независимых, конкурирующих повесток, и когда власти начали жестоко подавлять антиправительственные выступления, ситуация обострилась до военной», — пишет журнал. Ядерная сделка с Ираном внесла еще бóльшую путаницу в этот хаотичный ближневосточный хоровод, а поддержка Обамой саудитов в военных действиях против Йемена подлила нового топлива в разгорающийся пожар. Хотя изначальные причины лежат не столько в ослаблении внимания «регионального полицейского» в лице США, сколько в глубинных проблемах самого региона, подчеркивает издание. Читайте также: Эмир Катара отказался встречаться с Трампом и отправил главу МИД в Россию В ситуации, возникшей после объявления бойкота Катару, Соединенные Штаты повели себя, мягко говоря, не вполне последовательно. Президент Дональд Трамп отреагировал записью в Twitter: «Во время моей недавней поездки на Ближний Восток я заявлял, что финансированию местной радикальной идеологии нужно положить конец. Лидеры указали на Катар — смотрите!» Что вполне можно было расценить как одобрение блокады. Однако уже через несколько дней стало известно, что Катар заключил с Соединенными Штатами сделку о покупке 36 истребителей F-15 на сумму 12 миллиардов долларов. Никто не хочет войны Поляризация сил вокруг бойкота Катара — внутри и снаружи такого и без того взрывоопасного региона, как Ближний Восток, — может привести к самым трагическим последствиям. Видимо, осознавая это и отдавая себе отчет в том, что полностью изолировать Катар является невыполнимой задачей, инициаторы блокады начали ослаблять гайки. «Технически это не блокада. Мы разрешили беспрепятственное перемещение из страны в страну и готовы предоставить Катару продовольствие и медикаменты, если потребуется», — заявил в Вашингтоне глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Египет снял ограничения для катарских авиакомпаний на использование своего воздушного пространства, сообщил министр гражданской авиации страны Шериф Фатхи. А власти ОАЭ разрешили авиакомпаниям из третьих стран использовать свое воздушное пространство и аэропорты при рейсах в Катар и из него. Владимир Ардаев *Запрещенная на территории РФ террористическая организация

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«Смертники» атакуют с воздуха: Дроны-камикадзе спецназа США попали в руки сирийской «Аль-Каиды» (ФОТО, ВИДЕО)

Большое количество дронов-камикадзе спецназа США попали в руки террористов сирийской «Аль-Каиды»*. Армия Сирии сбила около 20 смертоносных беспилотников. В последнее время в сирийских медиа, в том числе оппозиционных, появилась информации о том, что террористы «Джебхат Ан-Нусра» получили в свое распоряжение большое количество специальных беспилотных летательных аппаратов, применяемых спецназом США. Военный источник рассказал корреспонденту «Русской Весны», находящемуся в Сирии о том, что 13 июня 2017 г. в провинции Хама в окрестностях н. п. Зеллакият, который находится на границе зоны деэскалации, позиции правительственных войск были атакованы боевыми беспилотными летательными аппаратами — «камикадзе». По правительственным войскам было выпущено пять таких «дронов-самоубийц», но благодаря бдительности сирийских солдат эти смертельно опасные машины были уничтожены. Изучение останков беспилотников показало, что позиции САА были атакованы аппаратами американского производства «Свитчблейд». Напомним, что «Switchblade» относятся к так называемым барражирующим боеприпасам, которые активно применяются спецназом ВВС США. Данное изделие ближе всего к управляемым ракетам класса «земля-земля» типа управляемых ракет TOW — с автоматическим наведением на цель. Небольшие БПЛА запускаются из переносной пусковой установки и могут преодолевать расстояния свыше 10 км. Другая атака произошла на днях в провинции Дераа (см. фото справа). Как сообщают эксперты сирийского меди-ресурса Within Syria, снова 5 «Свитчблейдов» были сбиты армейцами: «США и Иордания наращивают поддержку террористов в Дераа в настоящее время», — пишут авторы Within Syria. След ССО: США заказали 350 дронов у производителя Примечательным является тот факт, что США и в самом деле направляло в Сирию партию таких машин. Так на страницах американского журнала «Defenseone» есть статья от 18 мая 2017 года (http://www.defenseone.com/technology/2017/05/Special-Ops-Gets-350-More-Kamikaze-Suicide-Drones-to-Fight-ISIS/137987/?oref=d-river) в которой написано о срочном заказе 350 беспилотных летательных аппаратов «Switchblade» фирмы AeroVironment. Данная заявка поступила от командования сил специальных операций США (SOCOM). Военных специалисты поясняют, что данные БЛА используются в качестве управляемых боеприпасов, и предназначались для борьбы с террористами ИГИЛ*. Боевые дроны атакуют в провинциях Сувейда, Латакия и Дераа Мы уже сообщали, что в конце мая бойцы САА и Сирийской социал-националистической партии сбили сразу 7 аналогичных специальных беспилотников на границе между провинциями Сувейда и Хомс (см. фото справа). Боевые дроны были сбиты в районе, находящемся в зоне интересов Сил спецопераций США и проамериканских боевиков из «Новой сирийской армии», которых обучает и оснащает Пентагон. Ранее 3 все тех же дрона-камикадзе были сбиты в провинции Латакия (см. фото ниже). Вопреки заявлениям американцев, что они снабжают лишь те бандформирования, которые ведут борьбу с ИГИЛ, как следует из произошедших в июне и мае 2017 г. инцидентов, большое количество боевых БПЛА оказалось в руках террористов второй по степени опасности после ИГИЛ группировки — «Джебхат Ан-Нусры». Примечательным является тот факт, что для использования данной техники, требуется тщательная подготовка. Данное обстоятельство, в совокупности с неоднократно обнаруженными у боевиков образцами американского оружия, лишний раз доказывает оказание помощи террористическим группировкам Сирии со стороны США. Читайте также: Жестокие кадры: Ополченцы Донбасса расправились с бандой ИГИЛ у Пальмиры (ВИДЕО 18+) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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«Главарь боевиков ССА плачет как девочка»: Горная тюрьма «Аль-Каиды», казни и подземные пытки сирийской «оппозиции»

Медиа-активисты боевиков «оппозиции» ведут учет преступлений своих вчерашних союзников — террористов «Аль-Каиды»*. Для этих целей они создали специальный медиа-ресурс. В четверг исламисты опубликовали информацию о тюрьме Аль-Икаб в горном укрепрайоне Джебель Завия, расположенном западнее Идлиба. По последним данным, в тюрьме содержится 90 человек, ещё 35 членов НВФ «Файлак аш-Шам», захваченных «Хайят Тахрир аш-Шам» во время столкновений в северной части провинции Хама, недавно были отпущены после долгих переговоров. На глубине 35 метров под землёй этаж, где держат в том числе командиров «Свободной сирийской армии». Подполковник Ахмад Канатри, дезертировавший в свое время из САА, умер от пыток и голода через 75 дней заключения под землёй. Сейчас там держат бывшего командира ССА Нидаля Хаджа Али, которого схватили в собственном доме в Кинсыфре. Исламисты сообщают, что он плачет как девочка от боли после наказаний, которым его подвергли. Абу Абдаллах Аль-Холи сидит там с отсроченным смертным приговором. Абдаллах Кантар больше 2 лет сидит в одиночке под землёй за то, что был одним из командиров ССА, участвовавших в вооруженном противостоянии с «Нусрой»*. Усама Юсеф Аль-Хадр, командир НВФ «Лива Асифат Альхазм» из состава «101 дивизии» ССА, 9 месяцев назад был схвачен в Кафр Нобле и подвергся различным телесным наказаниям. При этом среди тюремщиков особо отличился жестокостью некий Абу Хадиджа Суран, он и его подельники требовали за Усаму с его родственников более 500 млн долларов выкупа. Ещё некоторые командиры ССА, находящиеся в заключении в этой тюрьме и подвергающиеся пыткам: Муса Абдаллах, Башар Ясин Ассувейд, Ахмад Абду Рихаль, подполковник Асъад Аджини. Читайте также: Кровавая бойня на севере Алеппо: Сотни боевиков Эрдогана начали убивать друг друга в жестоких боях (ВИДЕО, ФОТО 18+) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Россия выигрывает у США в Сирии, — экс-конгрессмен

С точки зрения международного права, Россия занимает выигрышную позицию в ситуации с Сирией, а американское присутствие там угрожает национальной безопасности США, рассказал бывший член палаты представителей США и участник праймериз президентских выборов 2008 и 2012 годов Рон Пол в эфире RT. «В СМИ идёт игра по обвинению друг друга, но, с точки зрения международного права, Россия занимает выигрышное положение. Нас (США. — прим. ред.) никто не приглашал в Сирию — нас не приглашали сирийские власти, поэтому у нас нет достаточного количества оснований, чтобы отстаивать свою правоту», — считает Пол. По словам политика, Соединённые Штаты противоречат сами себе, совершая поступки, которые в действительности идут на пользу ИГИЛ*, а потом «притворяются, будто сотрудничают с Россией». «Я считаю, что для нашей же безопасности — для безопасности США — нам не стоит находиться в Сирии, и если бы американцы знали об этом и понимали это чуть лучше, то не поддерживали бы текущую политику», — отметил бывший сенатор. Он добавил, что не видит смысла в поиске постоянной конфронтации между Россией и США и предъявлении друг другу ложных обвинений. Ранее Рон Пол заявил, что президент США Дональд Трамп проявляет желание наладить дружественные отношения с Россией, но ему мешает давление со стороны сенаторов. Читайте также: Кадры атак: Корабли ВМФ Саудовской Аравии потоплены ракетными и торпедными ударами (ВИДЕО) * запрещенная в РФ террористическая группировка

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В США выдали ордеры на арест охранников Эрдогана

Шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер объявили в четверг на совместной пресс-конференции о том, что полиция выдала ордеры на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые участвовали в стычках с демонстрантами в американской столице. Среди тех, кто оказался в розыске, числятся девять сотрудников охраны Эрдогана, три офицера турецкой полиции и еще два гражданина Канады. Шеф полиции призвал разыскиваемых прибыть в США и ответить по закону. «Мы все видели насилие в отношении протестующих. Мы это терпеть не будем… Они (охранники Эрдогана — ред.) должны приехать сюда, в США, и ответить на обвинения», — заявил Ньюзэм. Как ранее сообщала «Русская Весна», во время визита президента Турции произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Находившийся в американской столице Эрдоган, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов. Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности. Читайте также: «Если бы в США захватили Белый дом?» — Путин рассказал Стоуну о госперевороте на Украине

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Символ свободы

Хоть США и не подписывали соглашение о запрещении фосфорных боеприпасов, но совмещение заливаемых фосфором кварталов Ракки со статуей Свободы получилось весьма символическим, особенно если помнить, кто именно помог ИГ стать тем, чем оно является сейчас.

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Риск фронтального столкновения американцев и армии Асада достиг максимума

США перебросили на базу Ат-Танф в Сирии реактивные системы залпового огня. Их местные союзники говорят о создании второй базы в Эз-Закфе. Причины спешки понятны: многомесячная эпопея движется к развязке, ставки резко возросли, и сложившуюся в Сирии ситуацию недаром сравнивают с гонкой по Европе весной 1945 года.

О том, что военные США передислоцировали ракеты с большим радиусом действия из Иордании на сирийскую базу Ат-Танф, СМИ сообщили со ссылкой на разведывательные источники. По их данным, речь идет об облегченных реактивных системах залпового огня (HIMARS), которые «окажут значительную поддержку для военного присутствия США».

Эти установки смонтированы на колесном шасси и могут нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую ракету. Предельная дальность – 480 километров, что критично для сирийских условий.

Американцы длительное время не разрабатывали новых ракетных или артиллерийских систем, посчитав, что они более не нужны в связи с исчезновением главного противника – Советского Союза. О разработках HIMARS впервые заговорили в 1994 году как об облегченном транспортабельном варианте (грузится в один военно-транспортный самолет С-130), что выгодно отличает ее от тяжелого варианта РЗСО М270А1 на основе гусеничного «Брэдли». Но только в 2002-м Корпус морской пехоты наконец-то договорился с сухопутными войсками о передаче ему 40 пусковых установок – пятитонных грузовиков, на которые с помощью монтажного крана и устанавливают HIMARS.

Первые системы расположили в Ираке в провинции Анбар и в Афганистане в провинции Гильменд. Там же, в Гильменде, случился первый инцидент, когда две ракеты попали в мирный дом, убив 12 человек.

В 2016 году США впервые применили HIMARS против ИГИЛ*, выпустив несколько ракет с территории Турции. Недавно появились данные и об использовании HIMARS для поддержки курдов под Раккой.

На самом деле это не такое уж страшное оружие, сравнимое (и даже уступающее по мощности и возможностям) с современным российским потомком «Града». Разовое применение даже батареи HIMARS вряд ли изменит фронт принципиально, это не залп «Урагана» или «Тайфуна» под Иловайском и у Алчевска. Так что в случае с Ат-Танфом интересен не сам факт размещения этой системы, а ее дислокация. Даже если забыть о том, что погранпереход Ат-Танф (американцы его называют Аль-Валид – по названию пункта на иракской земле) – территория суверенного государства Сирия, и самовольное размещение там войск другой страны есть нарушение этого суверенитета. О чем в четверг Пентагону лишний раз напомнило российское Минобороны.

Как уже писала газета ВЗГЛЯД, продвижение правительственных войск Сирии (по ряду данных, при поддержке российских ВКС) в сторону погранперехода Ат-Танф – событие стратегическое, чтобы не сказать – историческое. Сейчас в САР есть несколько фронтов, которые превратились в места столкновения глобальных интересов крупных держав. Можно в какой-то мере увидеть аналогии текущей ситуации с весной 1945 года в Германии, когда страны-союзники занялись гонкой, кто быстрее займет ключевые точки на территории издыхающего Третьего Рейха. Не отвлекся бы Георгий Жуков на армию «юного генерала» и «последнюю надежду Рейха» Вальтера Венка, глядишь, взяли бы на ходу Гамбург. Не бросились бы спасать Прагу от уничтожения, могли бы без боя Мюнхен взять. Тогда бы была единая новая Германия, и, следовательно, совсем другая геополитическая композиция в Европе.

Все это, конечно, весьма спорно с точки зрения истории, в которой не существует наклонения через «если». Но нечто подобное действительно происходит сейчас в Сирии, только, понятное дело, в других масштабах.

Поддерживаемые американской коалицией остатки вооруженных подразделений того, что ранее именовали «умеренной оппозицией» (она же «Сирийская свободная армия», ССА), теперь удерживает лишь крошечные территории. Без поддержки американской авиации эти люди склонны к панике и сдаче в плен с последующим билетом на автобус в Идлиб.

Сам Идлиб и небольшая часть провинции Дераа уже превратились в заповедник гоблинов, то есть джихадистов. За курдами остается примерно 25% территории Сирии, и не всегда курдской чисто этнически, так что возможна дальнейшая торговля. В конечном счете при благоприятном развитии событий Дамаск может вернуть под свой контроль до 65% территории страны, что и создаст базу для дальнейших переговоров о будущем устройстве государства.

При этом значительная часть внешней границы Сирии (например, с Ираком) де-факто находится под контролем шиитских формирований, ориентированных на Иран. Ат-Танф в этой ситуации стал последним стратегическим пунктом, который позволил бы проамериканским силам из ССА закрепиться на сирийской территории и таким образом поучаствовать в переговорах. При наиболее перспективном для американской коалиции варианте развития событий речь бы шла о разделе страны, с чем ни Дамаск, ни Москва категорически не согласны. Так крошечный погранпереход в пустыне, который и в лучшие свои времена состоял из пары зданий и двух дуканов, вдруг превратился в стратегическую точку, от контроля над которой может зависеть многое.

При таком раскладе размещение в Ат-Танфе американских артиллерийских систем носит скорее демонстративный, чем военный характер. Так метят территорию. Правительственные войска на этом участке фронта не обладают артиллерией вообще – она им там и не нужна была вовсе, а снабжать ее в голой пустыне сложно.

Сирийская армия вроде бы пока не планировала прямой штурм Ат-Танфа, но обойти его в пустыне сложно: боевики ИГИЛ продолжают яростно сопротивляться, пытаясь сохранить за собой последние нефтяные поля – реальный источник иссякающего дохода. Пробиться к Дейр-эз-Зору пока не получается по той же причине, что и выйти с юга к Евфрату, где гонка за территорией тоже превратилась в ключевой момент войны.

Все это не так бросается в глаза, как эпические битвы за крупные города, например тот же Алеппо, или вытеснение турок из-под Эль-Баба. Тем не менее речь идет о едва ли не главном скрытом мотиве большинства военных операций в САР даже чисто тактического характера.

Максимум возможностей проамериканских сил – контроль над 10–15% территории Сирии, что не прибавит им переговорных позиций. ИГИЛ постепенно будут выдавливать и из пустыни, а реально их позиции сильны только на востоке провинций Хомс и Хама, которые при некотором желании можно окружить, наступая на север от пальмирского выступа. События под Дейр-эз-Зором – отдельная история, требующая тщательного разбора. А все остальное – безлюдная пустыня, хотя на карте она и выглядит внушительно.

Примерно так же – по карте – мыслят и американские генералы, планируя из района Ат-Танфа по пустыне расширить контроль подконтрольных им оппозиционных группировок на север чуть ли не до Евфрата и соединиться у Ракки за 500 с лишним километров. Для чего и понадобились дальнобойные, но малоэффективные системы залпового огня.

Руководить войной по глобусу – привилегия генерал-лейтенанта морской пехоты Стива Таунсенда, а не генералиссимуса Иосифа Сталина, которому это незаслуженно приписывали. Будет интересно посмотреть, что из этого выйдет, но опасность фронтального столкновения сирийских правительственных войск и американцев резко возрастает. Возможно, что многое будет зависеть от степени прямого контакта российских центров управления и того же Таунсенда и его штаба.

Уже есть основания полагать, что речевой контакт с американцами в районе Ат-Танфа установлен. Но в итоге политическая инерция может перевесить прагматические соображения.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

Евгений Крутиков, ВЗГЛЯД

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Секретная операция: Российские военные в сирийском регионе, окружённом террористами (ВИДЕО)

Российские военные продолжают проводить операции в зонах особого риска в Сирии. На этот раз офицеры направились на юг САР, практически полностью занятый террористами. Об этом в новом репортаже «Русской Весны». Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) продолжают доставлять гуманитарную помощь в недавно освобожденные либо находящиеся в непосредственной близости от боевиков районы. Гуманитарная колонна ЦПВС с двумя с половиной тоннами продовольствия при поддержке подразделений военной полиции и беспилотной авиации совершила 100-километровый бросок на юг Сирии, практически полностью занятый террористами. Местом назначения в этот раз стал населенный пункт Карфа. Учитывая возможные последствия утечки информации, проведение гуманитарной акции планировалось в строжайшем секрете, никто, кроме руководителей акции, не знал маршрут следования и название конечного пункта. Помимо раздачи гуманитарной помощи с местными органами самоуправления был заключен договор о постоянном сотрудничестве. Представители администрации сообщили, что для противостояния бандгруппам, действующим в провинции, в населенном пункте создан отряд самообороны. Читайте также: Полевой лагерь российских военных разбит в сирийской Хаме — репортаж «Русской Весны» (ФОТО)

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