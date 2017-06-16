Россия усиливает артиллерию «западной» танковой армии

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в состав вновь создаваемой танковой армии Западного военного округа вошла группа модифицированных 152,4 мм самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С».

Танковая армия – это не только танки и БМП, но сильные элементы поддержки и обеспечения их действий., что значит, что параллельно с формированием этих подразделений поставляются и другие системы вооружения. Новая партия орудий попала во 2-ю Таманскую Гвардейскую мотострелковую дивизию (базирующуюся в Алабино) и 4-ю Кантемировскую Гвардейскую танковую дивизию (Наро-Фоминск). Также сообщено, что поставке гаубиц сопутствовало обновление предназначенных для них парков технического оборудования.

Подразделения самоходных гаубиц уже летом первый раз примут участие в полигонных учениях 1-й Гвардейской танковой армии.

Одной из причин формирования этого вновь создаваемого оперативно-тактического соединения является ухудшение (собственно, уже длительный конфликт) российско-украинских отношений. Вследствие этого Москва хочет обладать сильными подразделениями, размещенными ближе как к границам обеих стран, так и к границам стран восточного фланга НАТО.

Гаубица 2С19М2 была впервые представлена в 2013 году. Это модифицированная версия, характеризующаяся улучшенными тактико-техническими и эксплуатационными параметрами в сравнении с предыдущей моделью. Она оснащена новой автоматической системой заряжания, увеличивающую скорострельность до 10 выстрелов в минуту, а также улучшенной системой контроля огня АСУНО-М.

Повышение точности позиционирования орудия достигнуто благодаря использованию цифровых карт территории, что значительно ускоряет ориентацию в трудных географических условиях и позволяет быстрее и эффективнее вести огонь. Эти изменения стали причиной сокращения времени, необходимого для первого выстрела, и покидания занимаемой огневой позиции.

Дополнительно новая модель использует специальный камуфляж, снижающий радиолокационное, оптическое и тепловое излучение….

2С19М2 имеет боевую массу 43240 кг и экипаж из 5 человек.

Marek Dąbrowski, defence24, Польша

оригинал defence24.pl/611806,rosja-w…

комментарии

gero

Недавно я разговаривал со знакомым россиянином об этих огромных протестов против коррупции и нищеты. Парень недолго побыл в Польше и Германии, и говорит, что в России он чувствует себя, как в третьем мире. Он ездит мыть туалеты в Польшу, чтобы заработать на ремонт квартиры. Известно, что Россия слегка развивается – может, только 2 больших города, но вне них – нищета и убожество.

anno

Когда смотрел эти недавние репортажи с протестов в России, то заметно, что даже спецслужбы ездят на чем-то родом из средневековья. Россияне нищие, как холера. Можно заклинать действительность, но понимаешь, что видишь картинки и статистику, вот только они не передают реальный вид нищей России.

Mg

Мы должны создать слегка больший «Warmat» или похожий беспилотник (дальностью 20-40 км) для уничтожения артиллерии. Он сам бы обнаружил, где артиллерия врага.

tak tylko…

С Россией никто не будет сражаться – жаль солдат. Мы победим Россию экономически. Это ВВП, а не танки, определяет мощь государства. Российский ВВП — мизерный, а вооружение идет за счет граждан, но это до поры, до времени. Россияне потихоньку начинают отдавать себе отчет о диспропорциях жизненных стандартов на Западе и в России. Пока они глотают кремлевскую пропаганду о величии России (напомню, их ВВП на уровне Испании), но скоро они проснутся, начнут задавать вопросы: почему мы не живем, как испанцы, а только гнием в болоте, грязи и нищете? Диспропорции жизни россиянина и поляка гигантские уже сейчас, Россия и Польша – два разных мира. Время работает на нас, наш ВВП растет на 4% (даные за 1-й квартал этого года), а российский – где-то в районе нуля.

alle

Слабенько. Но известно, что этого хлама у них много. Нельзя это игнорировать – надо наклепать Крабов как можно больше.

Edmund

Эта гаубица напоминает танк КВ времен Второй мировой, это прекрасная цель для наших Крабов. Здесь мы решительно доминируем: лучшее вооружение (в том числе управляемое или дальностью более 40 км), а к этому плюс еще разведка: беспилотники, ну и электроника, о которой россияне могут только мечтать. Россияне не знают, что такое термовизоры, у них слабее маскировка. К тому же слабый, греющийся и плюющийся маслом двигатель: о каком снижении выбросов говорят россияне? Маскировка – это, наверное, эти пластиковые и резиновые нашлепки на гусеницы. Башня для сопляков, такая, как у старой «Даны».

anda

Ты откуда здесь взялся? Почитай о войне в Донбассе, так узнаешь, как работает артиллерия.

Davien

anda , Мста-С с худшими системами наведения, оружием и меньшей на 10 км дальностью не имеет шансов в схватке с западными орудиями, такими, как Краб или Pzh2000. Именно для этого россияне разработали Коалицию-СВ, т.е. одноствольную версию старой двуствольной Коалиции, но они сильно отстают, и эти орудия появятся только около 2020 года, и если всё пойдет хорошо.

Ad_summam

Нельзя не уважать потенциального противника, потому что можно ошибиться. А это будет многого стоить. А стоимость будет измеряться в людях и независимости. Меня больше всего беспокоит внедрение цифровых карт местности…

bbb

Россияне знают, что время работает не в их пользу, и поэтому будут стремиться обогнать своих соседей в военном развитии. Они готовятся в этому уже несколько лет, выжидая удобный случай, к примеру, когда Запад ослабит союзы между своими странами.

orca

Экономическая победа над Россией – вопрос времени. Это время уже прошло, а СССР v.2 уже приперт к стенке и ему нечего терять. Они уже давно поставили всё на одну карту – на вооруженный конфликт. Они потратили средства на вооружение (или уже исчерпали банковские средства) и у них есть оружие. А вот теперь защищайся «экономическими методами», когда твоя экономика уничтожена, а страна оккупирована «краснозвездными».

ryszard56

То есть они готовятся к войне

olo

Эти шасси – это старые Т-72 со слабым двигателем, хуже, чем наша неудачная первая версия Краба. Несомненно, скоро Путина голодающие россияне выкинут вон. Эти недавние демонстрации, когда выкрикивалось «Путин бандит!» — это только прелюдия новой революции в России. Страна с ВВП, меньшим, чем в Италии, никогда не будет сверхдержавой.

Davien

Это не шасси Т-72, а только гибрид -72/80, к тому же сделанный специально под это орудие, что аукнулось высокой ценой и невозможностью унификации с остальным вооружением.

Su-35

И что с того, что это шасси T-72? Это очень хорошее шасси, для этой самоходки полностью хватает, а Крабу до Мсты – как Форду-Т до Мерседеса-М. Остальной бред нечего и комментировать :)

ciągła stagnacja.

И это движок, работающий на худшей соляре, в клубах дыма с ресурсом 200 часов… Электроника, компасы и линейки… Верх мысли большевистской военной техники…

Seba

Краб на новом шасси выше этого российского на голову.

ciągła stagnacja.

Артиллерия России – на уровне 2-й мировой, о современном оружии даже и не вспоминаю – множество дублирующихся калибров, низкая прочность стволов дополняют образ нищеты. Только в огромном количестве они что-то значат … как обычно.

Raptorek

Ага, "в огромном количестве"…особенно Искандеры и современные противотанковые комплексы.

orca

Ну, они хоть что-то имеют и в большом количестве. Это ездит и стреляет, а у нас что? Англо-корейские «польские Крабы»? в количестве аж 6 штук? Я не пророссийский, но перед высмеиванием других надо посмотреть на себя. Молюсь, чтобы эти 2С19М2 оказались хламом, как ты говоришь.

b

Дорогой пан, у нас в большом количестве «Гвоздики» и «Даны», так что – спокойствие.

Su-35

Наилучшая прочность стволов у б/у Леопардов, особенно с польскими снарядами :)

Krzysiek

Жаль мне россиян. Живут в нищете, кормят их мифами о российской мощи. Как выедешь в российскую провинцию, в маленькие городки или деревни – то образ этой страны ужасающий. Нищета, как в Африке. Уничтоженные люди. Вместо инвестирования в общество Россия инвестирует в оружие и имеет нищее общество, вооруженное до зубов.

kpr. rez

Это правда, образ российской провинции страшен, и с каждым годом всё хуже. Молодежь сбегает в большие города. Например, в 99% домов нет канализации и туалетов в доме. Если есть вода в доме –это роскошь. В большинстве деревень вода в одном месте — у насоса, откуда воду развозят по домам. И шансов на улучшение нет, потому что за годы коммунизма ликвидированы кулаки, т.е. крепкие хозяева, обладающие средствами производства, знаниями и определенным уровнем общей культуры. Наши деревни в сравнении с российскими – это роскошные курорты.

X

Оооооо, зацепила вас эта новость – судя по комментариям. Где-то год назад я читал сравнительный анализ, и из него следовало, что Краб – в лучшем случае – на 3 с плюсом в смысле конкурентоспособности, в том числе и с этими орудиями с Востока.

obalaczmitow

Да, да, россияне живут в нищете, только вот ежемесячно 130 тысяч из них покупает новые автомобили, и возглавляет список «Шкода-Рапид». О количестве полетов из России в Грецию тоже лучше не вспоминать, потому что количество наших чартеров в сравнении смотрится бледненько. Но да, да – я знаю, что это только олигархи и только москвичи летают без перерыва. О ценах жилья в Сочи или в Крыму тоже лучше не вспоминать – потому что эти цены на уровне Сопота тоже, наверное, нищета. А 76 новых станций метро в Москве до 2020 года – это тоже, видимо, от нищеты.

Кормят пропагандой нас, а не их. Их уровень жизни не хуже нашего, но они в кризисе, а мы процветаем. Ну-ну. Посмотрите, сколько пассажиров в этом году обслужил аэропорт в Севастополе (еще строящийся), а потом начинайте фантазировать.

Что касается «Мсты» — она на уровне нашего «Краба»: есть и ноктовизор, и беспилотники для управления огнем (у гораздо больше нашего), т.е. для них это норма, а про автомат для заряжания различных снарядов лучше и не вспоминать.

Раз их Мста на уровне либо лучше Краба, в котором собраны лучшие решения, доступные в НАТО, то чем является Коалиция-СВ, заканчивающая испытания? «НАТО на 20 лет впереди по танкам» . Заклинайте действительность и дальше. Что касается ноктовизора – россияне разработали собственную матрицу 4-го поколения.

На ВВП жаль тратить время, да и зачем? Сравниваются ВВП по покупательной способности – это для экономических неучей. И есть еще ВНП. А хитом экспорта Польши являются легковые автомобили. Интересно, какие легковушки производят польские концерны?

waro

К сожалению, ты не прав. Я предлагаю тебе поговорить с любым россиянином. Жизнь в России, если ты не принадлежишь к элите, — на уровне Беларуси, одним словом – грязь и убожество.

Источник: nnm.me