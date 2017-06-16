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РФ увеличила инвестиции в гособлигации США до 104,9 млрд долларов‍

09:33. 16 июня 2017 Просмотров - 0 2 коммент. Опубликовал:

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РФ увеличила объем вложений в ценные бумаги правительства США в апреле по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 22,4 миллиарда долларов, до 104,9 миллиарда долларов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на доклад американского министерства финансов.

В марте вложения России в ценные бумаги Соединенных Штатов составили 99,8 миллиарда долларов, в феврале - 86,3 миллиарда долларов, в январе - 86,2 миллиарда долларов, а в декабре прошлого года - 86,1 миллиарда долларов. При этом в октябре данный показатель упал до 74,6 миллиарда долларов с 90,9 миллиарда долларов в июне.
 
РФ в апреле поднялась с 15 на 14 место по инвестициям в ценные бумаги американского правительства, в октябре она находилась на 18 строчке. Япония остается лидером среди держателей гособлигаций США (1,106 триллиона долларов). На втором месте закрепился Китай - в апреле его вложения достигали 1,092 триллиона долларов.
 
https://rg.ru/2017/06/16/rf-uvelichila-investicii-v-gosobligacii-ssha-na-224-mlrd-dollarov.html
Метки: Новости, экономика
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2 коммент.»

  • 3460 2472
    марина 16 июня 2017 в 9:46 Ссылка Пометить
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    вот этого мне не дано понять никогда,Люся помоги,зачем отдавать деньги ,ведь этих сумашедших не купить.не подкупить,ведь нехватка денег здесь на все.В чем фишка?не может же быть просто элементарное предательство и вредительство.Может ДАНЬ с 1991г,уговор???

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      александр марина 16 июня 2017 в 11:09 Ссылка Пометить
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      Это тупо предательство и вредительство. Для нашей паразитической власти американская экономика своя, родная. А на Российской экономике эта власть просто паразитирует.

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