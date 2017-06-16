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Рекламные плакаты советских автомобилей

09:24. 16 июня 2017 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:
По большей части эти рекламные плакаты создавались для распространения за рубежом, так как в СССР наши автомобили не нуждались в рекламе, их и так все знали, а вот купить мог далеко не каждый…

1. «Победа». Было выпущено 241 497 штук начиная с 1946 года.



2. ЗИМ или ГАЗ-12. Люксовый автомобиль выпускавшийся с 1949 года. 21 527 штук


3. ГАЗ-21 «Волга»


4. Москвич-400, он же Opel Kadett K38. Стоил 8000 рублей


5. Москвич-402. Всего было изготовлено 89 000 штук


6. Москвич-410 на полном приводе.


7. Москвич-423 Универсал


8. Москвич-408. Один из самых популярных автомобилей в СССР того времени.


9. «Люксовый» 408-й Москвич. В Финляндии назывался Moskvitsch De Luxe


10. ЗАЗ-965 «Запорожец». Было выпущено 322 166 штук


11. ЗАЗ-966. Всем известный «ушастый» запорожец


12. ЗАЗ-968А. Рестайл


13. ГАЗ-24 «Волга». Самый желанный автомобиль любого советского гражданина


14. ВАЗ-2106. Популярная «шестерка»

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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: авто, реклама, ссср
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