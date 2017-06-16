Путин теряет поддержку народа??!

...администрацию Асада, ведь сейчас он теряет свои позиции, и для его... будут проводиться необходимые для сирийского народа политические преобразования. Вы всё время....Путин: Нет, мы уже упомянули, что заставляет нас оказывать возрастающую поддержку Правительству...