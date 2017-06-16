Путин теряет поддержку народа??!
09:17. 16 июня 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оговоримся сразу: если считать, что Ютюб не подкручивает данные счётчиков лайков-дислайков, то в заголовке выше по-крайней мере один вопросительный знак следует заменить на восклицательный.
Ниже – соотношение численных значений с упомянутых кнопок. Т.е. вычисляем процент проголосовавших ЗА и ПРОТИВ.
Год 2017: ЗА – 41%, ПРОТИВ – 59%.
Год 2016. ЗА – 59%, ПРОТИВ – 41%.
Год 2015. ЗА – 81%, ПРОТИВ – 19%.
Год 2014. ЗА – 82%, ПРОТИВ – 18%.
Конечно, выборки не совсем корректно сопоставлены, и значение ЗА за этот год, скорее всего, поменяется в пользу Путина: видео просмотрят те люди, которые в момент трансляции работали.
И тем не менее, Владимир Владимирович, видимо далеко не всем понравилось ваше утверждение о том, что ЦБ повышением ставки ростовщического процента снижает инфляцию в стране.
Ниже – соотношение численных значений с упомянутых кнопок. Т.е. вычисляем процент проголосовавших ЗА и ПРОТИВ.
Год 2017: ЗА – 41%, ПРОТИВ – 59%.
Год 2016. ЗА – 59%, ПРОТИВ – 41%.
Год 2015. ЗА – 81%, ПРОТИВ – 19%.
Год 2014. ЗА – 82%, ПРОТИВ – 18%.
Конечно, выборки не совсем корректно сопоставлены, и значение ЗА за этот год, скорее всего, поменяется в пользу Путина: видео просмотрят те люди, которые в момент трансляции работали.
И тем не менее, Владимир Владимирович, видимо далеко не всем понравилось ваше утверждение о том, что ЦБ повышением ставки ростовщического процента снижает инфляцию в стране.
Источник: ss69100.livejournal.com