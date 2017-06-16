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Путин теряет поддержку народа??!

09:17. 16 июня 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:
Оговоримся сразу: если считать, что Ютюб не подкручивает данные счётчиков лайков-дислайков, то в заголовке выше по-крайней мере один вопросительный знак следует заменить на восклицательный.

Ниже – соотношение численных значений с упомянутых кнопок. Т.е. вычисляем процент проголосовавших ЗА и ПРОТИВ.

Год 2017: ЗА – 41%, ПРОТИВ – 59%.



Год 2016. ЗА – 59%, ПРОТИВ – 41%.


Год 2015. ЗА – 81%, ПРОТИВ – 19%.


Год 2014. ЗА – 82%, ПРОТИВ – 18%.


Конечно, выборки не совсем корректно сопоставлены, и значение ЗА за этот год, скорее всего, поменяется в пользу Путина: видео просмотрят те люди, которые в момент трансляции работали.

И тем не менее, Владимир Владимирович, видимо далеко не всем понравилось ваше утверждение о том, что ЦБ повышением ставки ростовщического процента снижает инфляцию в стране.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: народ, Путин, статистика
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