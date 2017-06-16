Путин: кризис в России закончился, экономика перешла к росту‍

По его словам, рост ВВП РФ за январь-апрель 2017 года составил 0,7%

Рецессия в России преодолена, экономика вошла в период роста, заявил президент Владимир Путин в ходе "прямой линии" в четверг.

"Вы начали, по сути, с центрального вопроса: закончился ли экономический кризис? И очень хочется ответить положительно, естественно, очень хочется послать такой позитивный сигнал в общество", - сказал он. "Но при этом всегда думаешь о том, а вдруг что-то случится, где-то сбой произойдет и так далее", - продолжил президент.

Он подчеркнул, что, делая выводы подобного рода, необходимо основываться на объективных данных. "О чем говорят объективные данные? Они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена, и мы перешли к периоду роста", - заявил Путин.

По его словам, рост ВВП РФ за январь-апрель 2017 года составил 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Ранее Росстат сообщал, что ВВП в I квартале вырос на 0,5% в годовом выражении.

http://www.interfax.ru/business/566704