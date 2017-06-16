Путин: кризис в России закончился, экономика перешла к росту
09:39. 16 июня 2017 Просмотров - 0 6 коммент. Опубликовал: Олег Козлов
По его словам, рост ВВП РФ за январь-апрель 2017 года составил 0,7%
Рецессия в России преодолена, экономика вошла в период роста, заявил президент Владимир Путин в ходе "прямой линии" в четверг.
"Вы начали, по сути, с центрального вопроса: закончился ли экономический кризис? И очень хочется ответить положительно, естественно, очень хочется послать такой позитивный сигнал в общество", - сказал он. "Но при этом всегда думаешь о том, а вдруг что-то случится, где-то сбой произойдет и так далее", - продолжил президент.
Он подчеркнул, что, делая выводы подобного рода, необходимо основываться на объективных данных. "О чем говорят объективные данные? Они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена, и мы перешли к периоду роста", - заявил Путин.
По его словам, рост ВВП РФ за январь-апрель 2017 года составил 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Ранее Росстат сообщал, что ВВП в I квартале вырос на 0,5% в годовом выражении.
http://www.interfax.ru/business/566704
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Считаю лысого конченой мразью.
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Всегда считал немотивированную агрессию признаком болезни и примитивности
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а мотивированную?
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Так что то случится или вышла или сбой произойдет. Хочет показать достижение, а его нет. Только так можно описать этот набор фраз. А экономика она либо вышла либо дно ищет. Судя по тому что зарплаты сокращаются и все кругом “оптимизируется” экономика продолжает искать дно. При существующей олигархически-воровской системе власти, экономика начинает искать дно, даже при изменении температуры окружающей среды на один градус.
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Росстат реально показывает рост – они начали включать в ВВП вмененную ренту – типа плату, которую собственники жилья платили бы сами себе, если бы арендовали это жилье. Ну и другие фокусы.
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Путин и Хрущёв два сапога пара. Оба развалили сельское хозяйство и промышленность. Оба занимались террором мирного населения. Оба вели к голодомору. И не надо его ставить рядом со Сталиным. Оба троцкисты.