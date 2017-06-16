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Путин: кризис в России закончился, экономика перешла к росту‍

09:39. 16 июня 2017 Просмотров - 0 6 коммент. Опубликовал:

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По его словам, рост ВВП РФ за январь-апрель 2017 года составил 0,7%

Рецессия в России преодолена, экономика вошла в период роста, заявил президент Владимир Путин в ходе "прямой линии" в четверг.

"Вы начали, по сути, с центрального вопроса: закончился ли экономический кризис? И очень хочется ответить положительно, естественно, очень хочется послать такой позитивный сигнал в общество", - сказал он. "Но при этом всегда думаешь о том, а вдруг что-то случится, где-то сбой произойдет и так далее", - продолжил президент.
 
Он подчеркнул, что, делая выводы подобного рода, необходимо основываться на объективных данных. "О чем говорят объективные данные? Они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена, и мы перешли к периоду роста", - заявил Путин.
 
По его словам, рост ВВП РФ за январь-апрель 2017 года составил 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Ранее Росстат сообщал, что ВВП в I квартале вырос на 0,5% в годовом выражении.
 
http://www.interfax.ru/business/566704
Метки: Новости, экономика
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6 коммент.»

  • 1627 1303
    odinzar 16 июня 2017 в 9:44 Ссылка Пометить
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    Считаю лысого конченой мразью.

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    александр 16 июня 2017 в 11:01 Ссылка Пометить
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    Так что то случится или вышла или сбой произойдет. Хочет показать достижение, а его нет. Только так можно описать этот набор фраз. А экономика она либо вышла либо дно ищет. Судя по тому что зарплаты сокращаются и все кругом “оптимизируется” экономика продолжает искать дно. При существующей олигархически-воровской системе власти, экономика начинает искать дно, даже при изменении температуры окружающей среды на один градус.

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  • 14669 6699
    Ursus 16 июня 2017 в 11:08 Ссылка Пометить
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    Росстат реально показывает рост – они начали включать в ВВП вмененную ренту – типа плату, которую собственники жилья платили бы сами себе, если бы арендовали это жилье. Ну и другие фокусы.

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  • 1381 274
    nikolay 16 июня 2017 в 11:44 Ссылка Пометить
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    Путин и Хрущёв два сапога пара. Оба развалили сельское хозяйство и промышленность. Оба занимались террором мирного населения. Оба вели к голодомору. И не надо его ставить рядом со Сталиным. Оба троцкисты.

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