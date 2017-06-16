Открытым текстом 16.06.2017

В четверг президент Российской Федерации Путин ответил на главные и очень непростые вопросы жителей России, включая даже Украину.

Сложностей в нашей жизни много. Например, пришлось перестраивать хозяйство на ходу под грузом санкций и падающих цен на нефть. Наши “геополитические партнёры” даже хвастали, что порвали нашу экономику “в клочья”. А мы впервые за последние годы наращиваем ВВП, то есть все наши общие доходы. Пока на доли процента, но растём! Правда, для тех, кто со времени возвращения Крыма причитает об исчезновении пармезана и устриц, это не очень хорошие новости. Они ещё с диких девяностых призывали нас променять Родину на колбасу. Отказаться от права быть сильной державой — защищать своих граждан, свои интересы, строить собственную экономику. Чем это кончилось, мы помним. Чуть было не потеряли страну, а колбасу и прочее на сотни миллиардов получила небольшая группа проходимцев. Зато в Европе все нас любили. Обещали безвиз, прощали нетрезвые выходки президента. Всем там очень не понравилось, что Россия начала требовать к себе уважения.

В ходе прямой линии президент Путин сказал, что Россия всегда жила под санкциями: “Когда наши партнеры в мире чувствовали в лице России серьезного конкурента, так под разными предлогами вводились какие-то ограничения. Это было на протяжении всей нашей истории, я не говорю даже про советское время, но и раньше это было. В этом нет ничего удивительного”.

Открытым текстом напомню: первый документально зафиксированный пакет европейских санкций — запрет въезда их специалистов в Россию при Иване Грозном — изрядно ударил по европейскому же карману. Да и сейчас от такого поведения Соединённых Государств Америки, Европейского Союза и их мелких подельников наши потери даже по подсчётам ООН вдвое меньше, чем у них. Но, как говорят на моей малой родине в Одессе — кто считает? Когда речь идёт о появлении сильного конкурента на карте мира. На нас продолжат давить. Вот и конгресс СГА сочинил новую дозу санкций — на сей раз против нашего нефтегаза и их кредитов. Раньше они вводили ограничения за Крым, потом за Донбасс. Сейчас — за то, что на их выборах победил не тот кандидат. То есть по сути санкции вводят “просто так”. И это понятно. Ведь вопреки их давлению наша экономика растёт. А в некоторых отраслях — например, сельском хозяйстве — у нас и вовсе серьёзный прорыв. Кому ТАМ это понравится?

Либероиды уже в пятнадцатый раз — после каждой прямой линии — спрашивают: зачем эта показуха, когда ясно, что на миллионы вопросов ответить невозможно, а на что отвечать – отбирают заранее, так что у президента есть время на подготовку? Открытым текстом объясняю: прямая линия даёт уникальный материал для оценки положения по всем уголкам страны, для исследования забот всех граждан.

А заодно напомню, как кумир наших либеральнутых Навальный на простой вопрос — какую долю ВВП страна тратит на медицину — блеял минут десять. Потел, пил воду, но число так и не назвал. Хотя в своей программе, больше похожей на сборник тостов, с гордостью писал об удвоении этого неведомого ему числа. Впрочем, на этой неделе стало понятно: Навальному никакие программы не нужны. Ему нужна кровь. И ореол мученика “режима”, а не истинное положение глупого неудачливого вора.

Профессиональный оппозиционер Навальный призвал своих сторонников двенадцатого июня митинговать против коррупции не в местах, согласованных с местными властями, а там, где проходили массовые гулянья и развлечения по случаю Дня России. Полицейские задержали несколько сот участников беспорядков.

Открытым текстом объясняю: Навальный регулярно пытается довести дело до прямых столкновений своих болельщиков с рядовыми гражданами, чтобы потом объявить всех жеррррртвами кррррровавого тирррррана. Он понимает: четыре тысячи подростков на огромном проспекте Сахарова выглядят жалко, а вот среди четверти миллиона москвичей и гостей города, гуляющих по Тверской, не понять — кто есть кто. К тому же в отдыхающей толпе проще устроить кровавую провокацию, жизненно необходимую сдувшейся оппозиции. Поэтому полиция чуть ли не пылинки сдувает с тех, кто попадается на его удочку.

Через полчаса после такого вежливого общения и извинений одному полицейскому выбили зубы. А вот инструкция, распространяемая среди соучастников провокации. Прочитайте внимательно: “берите ножи, палки, разворачивайте мамочек с детьми и бабок”. Майдан головного мозга во всей красе. Особенно запомнился тринадцатилетний “герой”, возмущающийся тем, что ЕГО! ЕГО!!! налоги кто-то ворует. Открытым текстом спрашиваю: почему государство так терпимо к хомячкам Навального, открыто разыгрывающим майданные технологии? Сколько ещё провокаций ему нужно учинить, прежде чем он наконец получит не условные семь лет — замечу, за воровство! — а настоящие. И ещё предлагаю тех, кто участвует в таких акциях, не сажать, как сейчас, на ночь в КПЗ — это для них превращается в весёлое путешествие, а просто штрафовать тысяч на тридцать. Как раз на цену смартфона, лежащего в кармане каждого второго “протестующего” и купленного на родительские деньги. После пары таких счетов, думаю, отцы займутся политическим воспитанием своих чад и попросят капризничать в специально отведенных местах. Ведь на что способно стадо несмышлёнышей в умелых руках — мы видим на юго-западе Руси, начиная с декабря тринадцатого года и по сей день.

Во время митингов на киевской площади Независимости одна несовершенноумная девица сфотографировалась с плакатом: “Я не хочу в ТС! Я хочу кружевные трусики и в ЕС!” ЕС дурочка получила. В виде пресловутого “безвиза”. Теперь она сможет поехать за трусиками в Париж, минуя консульство (а больше ничего не изменилось). Вот только денег ни на билет, ни на проживание, ни уж тем более на покупки у украинцев нет.

Одиннадцатого июня открыт безвизовый въезд граждан Украины в Европейский Союз. На праздновании Порошенко прочёл строфу из эпиграммы Минаева, приписанной Лермонтову.

Открытым текстом напоминаю: в Киеве уже пару месяцев нет горячей воды. И слова о немытой России звучат немного странно. Как и вообще цитата на русском. Ведь его на Украине со времён февральского переворота пытаются запретить законодательно. И не только язык. Например, на днях объявили вне закона георгиевские ленточки. Но главное: безвизовый въезд не даёт права работать в ЕС, а на границе требуют те же документы, что раньше проверяли в консульствах при получении визы. Словом, без визы попасть с Украины в ЕС сложнее, чем раньше с визой. Поскакали за трусики. Было весело. Кричали правоохранителям “позор”. Потом играючи жгли их. А закончилось всё гражданской войной, большой кровью и пустотой. Кстати, майдан митинговал ещё и против коррупции — а после него её стало многократно больше. Но если закрыть глаза — да, перемога, конечно!

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru