Новости Украины и Новороссии 16 июня 2017

В Киеве пообещали Донбассу «3-5 лет оккупации» (ВИДЕО)

Заместитель министра «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Украины Георгий Тука считает, что Народные Республики Донбасса будут находиться под влиянием Москвы 3-5 лет — в том случае, если не будет «мощных внешних факторов». Соответствующее заявление Тука сделал в эфире одного из украинских телеканалов пару дней назад. «Я не думаю, что это (захват Украиной территории ДНР и ЛНР – прим. РВ) будет быстро. По моим оценкам, это может длиться три-пять лет. Опять же, если не будет никаких мощных внешних факторов, которые повлияют тем или иным боком на развитие событий. Это могут быть любые действия, в том числе обострение отношений между Россией и Соединенными Штатами на фоне Сирии, Ирака, Карелии», – заявил Тука. Читайте также: «Почему вы нас бросили?» — Путину поступил вопрос из Украины (ВИДЕО)

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Украинская полиция сообщает о задержании человека, дважды воевавшего за ВСУ и дважды – за ДНР

Украинские средства массовой информации распространили заявления главы управления так называемой Нацполиции «Донецкой области» Вячеслава Аброськина. В социальной сети Фейсбук Аброськин сообщает о задержании человека, который воевал «несколько раз» на стороне ВСУ и «несколько раз» на стороне ДНР.

“Сегодня в Покровской на автовокзале сотрудники полиции Донетчины задержали “интересный фрукт” – человек, 48 лет, уроженец Мирнограда (майданная версия города Димитров Донецкого региона, прим. «ВО»), у которого при досмотре изъяли “временное удостоверение военнослужащего ДНР”.

По этому так называемому документу этот “деятель” с октября 2016 года – гранатометчик “армии ДНР”. Его жизненный опус нас несколько растерял. С августа 2015 по август 2016 этот товарищ проходил службу в одной из наших бригад ВСУ, во время обстрела боевиков (так Киев называет армию ДНР) получили ранения. Далее он выезжает на оккупированную территорию, где после лечения трудоустраивается в “5-ю самоходно-гаубичную батарею Цитадели” на должность гранатометчика. Так, идёт на службу к боевикам, какие же ему нанесли ранения. За “службу” у оккупантов, с которыми он сам недавно ещё воевал, получал 15 000 российских рублей.

В феврале 2017 он возвращается в родной Мирноград, где уже на следующий день идет … к нашему военкому. Там его направляют обратно в “родную” бригаду. Два месяца он воюет против своих “однополчан” и уже в апреле 2017 он демобилизуется и идёт обратно в Донецк. А сегодня он приехал снова в Покровскую, чтобы увидеть свою возлюбленную.

Итак, за два последних года этот “недовоин” успел повоевать дважды как на стороне Украины, так и на стороне оккупанта. По его словам, хронология его переходов выглядит так: ВСУ- ДНР -ВСУ- ДНР. Этот “жизненный путь” мы обязательно проверим.

Это первый случай “военной карьеры”, который мне стал известен. У этого человека всё стерлось: где свои, а где чужие. Сколько убитых на его руках должно установить следствие, а пока задержанный имеет время писать свои “мемуары” для следственных в камере СИЗО”, – из материала, опубликованного Аброськиным.

Не совсем понятно, для чего нацполиция Украины в этом случае пытается скрывать лицо задержанного.



Официальные власти ДНР пока не комментируют прохождение службы в НМ республики задержанным на подконтрольной Киеву территории «несколько раз» бывшим военнослужащим ВСУ.

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В Днепропетровске запретили организацию «Союз советских офицеров»

На Украине окружной административный суд Днепропетровска принял решение о запрете общественной организации «Союз советских офицеров», пишет РИА Новости.

Истцом в этом деле выступило городское управление юстиции. Ответчиком – общественная организация «Союз советских офицеров», которую обвиняют в якобы призывах к свержению власти и пророссийской пропаганде, в частности, в том, что в марте 2014 года члены организации поднимали на флагштоке перед зданием городского совета российский флаг.

Иск в суд относительно запрета деятельности организации зарегистрирован еще в июне 2014 года.

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Путин верит в улучшение отношений с США при Трампе

Надежда на улучшение отношений России и США при президенте Дональде Трампе остается.

Об этом заявил президент России Владимир в фильме Оливера Стоуна, показанном на телеканале Showtime, пишет РИА Новости.

Стоун спросил, надеется ли Путин на улучшение отношений при Трампе. «Надежда есть всегда, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», — ответил президент России.

Москва не будет торопить возможную встречу лидеров России и США, но ответит на предложения практической работы.

«Я думаю, что мы когда-нибудь увидимся, наверняка. Но мы никак не торопим это», — сказал Путин в ответ на вопрос, планирует ли он встретиться с Трампом.

Он отметил, что Трампу еще предстоит выстраивать отношениями с партнерами, включая и американские учреждения, такие как Пентагон и госдепартамент, и с республиканцами, и демократами.

«Поэтому когда администрация будет готова к практической работе, мы немедленно ответим», — сказал Путин.

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«Передовые» иностранные инвесторы на Украине

На Украине с декабря 2016 года около 380 тысяч физических лиц-предпринимателей прекратили свою деятельность. За первый квартал 2017 года приватизация принесла 2,9 млн. грн. при плане в 5,54 млрд. грн. Порошенко прощается с «немытой Россией». В СБУ просят ввести уголовную ответственность за «российскую пропаганду». Киев планирует переформатировать антинародную террористическую операцию на юго-востоке страны.

При этом Петро Порошенко заявляет, что ничего не мешает иностранному бизнесу активно инвестировать в экономику Украины. В поздравительной речи по случаю 25-летия открытия Американской торговой палаты (АТП) президент много говорил о реформах, призывал держать «сильный единый фронт трансатлантических санкций против России» и постоянно рассыпался в благодарностях членам АТП. Хотя по большому счету именно они должны быть признательны Порошенко за три года «реформ».

Реформы по-американски

На самом деле местная АТП не имеет никакого отношения ни к «продвижению Украины на международном уровне», ни к инвестициям, ни к антироссийским санкциям. Эта лоббистская структура преследует одну единственную цель – увеличение благосостояния своих членов, среди которых есть как отечественные, так и иностранные компании со всех уголков мира. Их объединение для «пробивания» своих интересов закономерно, потому как «действовать компании через ассоциацию обычно надежнее, чем самостоятельно», поясняет замглавы правления компании «Укрнафта» Геннадий Радченко.

Алгоритм такой. Сначала «работа» идет в отраслевых комитетах, затем вырабатывается «консолидированная позиция», после чего АТП обращается к главе государства, министрам и другим чиновникам высокого ранга с настоятельными просьбами учесть финансовые интересы бизнеса при принятии конкретных государственных решений. В ход идет как простое убеждение, так и запугивание, шантаж и другие методы давления. «Практически каждый день мы пишем официальные письма с позицией компаний-членов Палаты. За 2016-й мы обратились к ответственным органам власти через официальные письма более 300 раз», — говорит Татьяна Прокопчук, вице-президент АТП на Украине по вопросам стратегического развития. Содержание писем, как правило, не предается огласке, а вес просьбам придает подпись посла США.

Последний громкий случай, когда участники рынка заставили поменять государство свои планы, просочился в прессу 2 июня. «Укрзализныця» опубликовала финансовый план с приоритетами развития на будущее, не согласовав его с крупными грузовладельцами, которые незамедлительно обратились по этому поводу к премьер-министру Владимиру Гройсману и вице-премьеру Степану Кубиву. Письмо пришло от имени отраслевых металлургических ассоциаций, но вести дискуссию с представителями госкомпании «грузовладельцы» предпочли на площадке АТП. Реакция последовала незамедлительно. 9 июня, буквально через неделю после письма в Кабмин, состоялось заседание АТП с участием руководства «Укрзализныци». Ожидаемо, темой встречи стали не стратегические планы развития железнодорожного транспорта на Украине, а вполне приземленный вопрос «долгосрочного регулирования тарифа на грузовые железнодорожные перевозки».

С другой стороны, преследуя свои собственные финансовые интересы, участники этой организации способствуют и структурным изменениям в украинской экономике. В частности, она приложила свою руку к росту тарифов на электроэнергию, формированию «рынка газа» и прочим «реформам» последних лет. Именно это и есть та «важная миссия» АТП, о которой говорил П. Порошенко в своей поздравительной речи. «Так что нас ждет впереди? Пенсионная реформа, земельная реформа, реформа здравоохранения и, конечно же, приватизация», — обрадовал бизнесменов глава государства.

Какие инвестиции идут на Украину?

Если «реформы» на Украине продвигаются ускоренными темпами, то с привлечением денег в экономику сложнее. «В 2014-2016 годах следующие инвестиционные проекты были завершены в Украине: завод Allseeds — $200 млн., терминал Bunge — $180 млн., Arcelor-Mittal — $150 млн., COFCO Agri — $75 млн., завод BIOFARMA — $40 млн., Fujikura — $87 млн. и т.д.», — похвастался президент перед членами АТП.

Итого за три года получается совсем не густо, всего $0,732 млрд. Для сравнения: это немногим больше, чем один контракт на реконструкцию симферопольского аэропорта ($0,56 млрд.), чуть менее трети от стоимости новой крымской трассы «Таврида» ($2,45 млрд.) или пятая часть моста через Керченский пролив ($4 млрд.).

Статистика показывает, что никакого инвестиционного бума нет. Иностранцы выводят свои активы с Украины, а главным инвестором в экономику Украины, за исключением офшорных юрисдикций Кипра и Нидерландов, по-прежнему остается Россия. Основные деньги по-прежнему приходят из офшоров, а США со своими $540 млн. не входят и в десятку крупнейших иностранных инвесторов.

* — офшорные юрисдикции

Впрочем, и к озвученным инвестициям нужно присмотреться внимательнее. 16 июля 2015 года швейцарская группа компаний Allseeds, действительно, открыла маслоэкстракционный завод в порту «Южный». Предприятие включает в себя элеватор объемом 46 тыс. тонн семян подсолнуха с возможностью их переработки на заводе до 1,8 тыс. тонн в сутки. Строить его у моря понадобилось для того, чтобы отгружать подсолнечное масло на экспорт в автономном режиме, никак не соприкасаясь с государственными портами. Производственное оборудование завезено из-за рубежа (Италия, Германия, Бельгия, Швейцария). На предприятии создано 250 рабочих мест.

Схожие инвестиции в собственную экспортную инфраструктуру, только масштабом поменьше, в прошлом году сделали американская компания Bunge и китайская COFCO Agri. 20 мая COFCO Agri с целью ускоренного вывоза украинских зерновых за рубеж запустила в работу новый перегрузочный терминал в Николаевском порту. Вся начинка логистического комплекса, естественно, иностранная, зато китайцы создали 150 рабочих мест. Тот же почерк работы у Bunge, которая 15 июня открыла производственно-перегрузочный комплекс, включающий в себя завод по производству подсолнечного масла и масляный терминал, а также увеличила мощности зернового терминала. Создано 170 рабочих мест.

Порошенко упомянул и «люксембургских» металлургов из Arcelor-Mittal, которые владеют украинской «Криворожсталью». Инвестиции этой компании – выполнение обязательств по приватизационной сделке десятилетней давности. Касаются они не открытия новых производств, а повышения уровня безопасности на предприятии, которое больше похоже на латание дыр, а не на инвестиции в классическом понимании этого слова. Выбросы в атмосферу «передового» иностранного предприятия уже длительное время не на шутку пугают местных жителей. На заводе случаются взрывы, рушатся железобетонные перекрытия зданий, а новости о погибших все больше напоминают сводки с фронтов. Только в прошлом году из-за дичайших условий труда на производстве 31 работник заработал профессиональные заболевания, 18 человек потеряли работоспособность от полученных травм, ещё двое погибли. В 2017-м погибших уже трое. Кроме того, разнообразные «улучшения» на заводе сопровождаются массовыми увольнениями персонала.

П. Порошенко назвал компанию BIOFARMA, которой через кипрский офшор владеют украинский олигарх Василий Хмельницкий и экс-министр Константин Ефименко. Предприятие занимается выпуском иммуноглобулинов на основе донорской крови, а также экспериментами с ДНК. Летом 2015 года BIOFARMA в очередной раз торжественно открыла научно-производственный комплекс в Белой Церкви, построенный на деньги американской компании Horizon Capital и голландского банка FMO. Новое производство создало около 300 рабочих мест. Кстати, предприятие экспортирует продукцию в страны СНГ, в Азию, Африку, Мексику и Австралию. А вот в Евросоюзе, за исключением Латвии, и США продукцию украинского производителя не покупают.

Самой последней президент вспомнил японскую Fujikura. В апреле 2016-го компания запустила завод во Львове по производству «электрооборудования» для автомобилей Volkswagen. Фактически это электропроводка, результат простейшей обработки цветных металлов. На заводе создано 550 рабочих мест, с потенциалом расширения до 3 тыс., но те, кому «посчастливилось» трудоустроиться на предприятии, долго там не задерживаются. Отношение начальства, ужасающие условия работы, антисанитария, 12-часовой рабочий день, отсутствие выходных, больничных и отпусков, закрытая бухгалтерия и непредсказуемая зарплата — все это, по отзывам сотрудников завода, напоминает легализованное рабство, а не работу в передовой японской компании. Политика руководства львовской Fujikura по выжимке последних соков из дешевой украинской рабочей силы уже привела к первой смерти сотрудника прямо на рабочем месте.

Итого Allseeds, COFCO Agri, Bunge, BIOFARMA и Fujikura за три года создали на Украине 1,42 тыс. рабочих мест. Если учесть, что упомянутый президентом Arcelor-Mittal увольняет своих сотрудников, переводит на аутсорсинг и сокращенный рабочий день тысячами, конечный баланс присутствия «передовых» иностранных инвесторов для рынка труда на Украине получается отрицательный.

Николай Коринь, «Одна Родина»

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Несколько вопросов украинским родителям

Сегодня я хотел бы поговорить о самом важном в нашей жизни — о детях. Причём обсудить не какие-то оторванные от реальности досужие рассуждения, а сугубо практические вещи, на простых и понятных примерах. Моему сыну недавно исполнилось три года. У него есть природный нонконформизм (это в родителей, мы с женой оба такие), и я его всячески развиваю. Его невозможно заставить делать что-то, чего он не хочет. Включается режим «жидкий Санёк», и он через неделание пассивно сопротивляется любым попыткам себя заставить. Мы, собственно, и не пытаемся. Сломать малыша (эпическая перемога!) ради сиюминутного удобства, а потом получить взрослого с мышлением раба? Нет, спасибо, своим детям я такого не пожелаю. Впрочем, как и чужим. Зато младший прекрасно умеет договариваться. Когда он чего-то не хочет, мы предлагаем ему опции, что мы можем предложить ему взамен за исполнение этого. Он думает, чего ему больше хочется — и выбирает. И мы прекрасно достигаем компромисса. Очень полезное умение, сильно пригодится ему в будущем. При этом он не растёт «торгашом». Младший некоторое время назад самостоятельно принял решение, сам возложил на себя обязанность выносить мусор из дома, и теперь постоянно делает это. И даже возмущается, когда это пытается сделать кто-то ещё. Ну и в других делах он тоже часто хочет соучаствовать и помогать. Свобода воли и свобода выбора — это очень важно. Сейчас ему нравится рисовать, петь, танцевать — но мы не бежим отдавать его во все кружки и студии подряд. Пусть определится, что ему больше нравится. И я никогда не буду навязывать ему, кем себя считать, в каких богов верить (или не верить), чем заниматься — сам выберет, когда вырастет. К чему я это всё? Когда я смотрю на сегодняшнюю Украину — у меня волосы дыбом становятся. Когда нацистские дегенераты заставляют своих детей зиговать на камеры или размахивать ножами или топорами с криками «Москалей на ножи!», то тут всё понятно — дегенераты воспроизводят дегенератов. Тупиковая модель поведения, которая случайно не оборвалась в этом поколении, но обязательно оборвётся в следующем (профессор Докинз прав, эволюция перешла с генов на мемы, в поведенческий и ценностный отбор). Когда нацистские дегенераты приходят в школы и пытаются промывать там детям мозги, устраивая пятиминутки ненависти — это тоже понятно. Дегенераты пытаются сделать всех дегенератами, хотя бы таким дебильным способом повышая свою выживаемость (когда вокруг все дебилы, конкуренция ниже). Зачем это олигархам, тоже понятно — они растят идеальных рабов. Но я в ужасе от покорности обывателей. Их детей превращают в зомби, фактически у них же на глазах и с их молчаливого согласия (а зачастую и с одобрения). Вы кого хотите вырастить? Свободных или рабов? Людей или зомби? Кто-нибудь видел, чтобы в какой-то российской школе подавали компот «кровь хохла»? Такого нет. А если бы такое случилось, то ответственные вылетели бы на следующий день с пожизненным запретом на профессию, и, скорее всего, сели бы по ст. 282 за разжигание ненависти. Почему в российских школах не учат, к примеру, ненавидеть эстонцев, «потому что те отняли у России большую часть Ливонии»? Ливонию, между прочим, Пётр Первый КУПИЛ, и это наша законная собственность! Но самоопределение важнее (хотя я не помню, чтобы в Эстонии был референдум о независимости). Почему в СССР после страшной, тотальной Великой Отечественной войны не учили ненавидеть немцев? И сегодня отношение к немцам абсолютно нормальное, как ко всем остальным людям. Почему вы, «нерабы», позволяете, чтобы вашим детям промывали мозги? Почему вы позволяете, чтобы кто-то посторонний определял за них, кого им любить, а кого ненавидеть? Никто в мире не ходит в средневековых одеждах (кроме этнофестивалей), когда есть современная одежда, гораздо более удобная и функциональная. Никто в мире не мечтает «назад в средневековое село», мечтают о хайтеке и звёздах. Почему вы терпите, когда и вам, и вашим детям навязывают откровенно ущербные, примитивные, а зачастую и человеконенавистнические ценности и поведенческие модели? Вы понимаете, что у ваших детей просто украли детство, а ещё страшнее — украли свободу выбора, украли будущее? Хотя о чём это я? К кому взываю? Глас вопиющего в пустыне. Александр Роджерс, «Журналистская Правда»

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На Украине разрабатывают «конкурента Bugatti» (ФОТО)

В столице Украины на текущей неделе впервые покажут разработанный украинскими инженерами и дизайнерами суперкар «Химера». Пока существует лишь полноразмерный макет суперкара, однако авторы проекта уверяют, что вскоре их детище «удивит автомобильную общественность и покорит ценителей суперкаров». А главная цель — «стать конкурентом Bugatti и Pagani». Отметим, что сделанный на Украине суперкар планируется оснастить электрической силовой установкой и некими особыми батареями, которые должны обеспечить «не только динамичный разгон, но и внушительный запас хода». Однако других подробностей создатели машины не приводят. Скорее всего, товарный образец суперкара получит электрическую силовую установку, состоящую из четырех электромоторов, суммарной мощностью около 1 000 л.с. Это позволит автомобилю разгоняться до первой «сотни» примерно за 3 секунды. Суперкар Himera Q планируется выпускать на одном из европейских заводов, хотя разработчики не отрицают возможность производства в Украине, когда (и если) это станет возможным и целесообразным. Цена «Химеры» составит около 700 тысяч евро. Читайте также: Как Украина попыталась выдать успех Армии ДНР под Мариуполем за свою «перемогу» (ВИДЕО)

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МВД Украины жалуется на отсутствие денег для завершения проекта «Стена»

Государственный проект «Стена» реализован примерно на 14%. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян, сообщает пресс-служба министерства. Согласно сообщению, в рамках плана инженерного обустройства украинско-российской границы уже оборудованы 273,5 км противотранспортных рвов, почти 170 км рокадных дорог и более 83 км металлического заградительного забора, развернуты комплексы видео контроля и сигнализации и т. п. «На границе с Россией продолжаются работы по дообустройству опорных пунктов, других инженерных сооружений, которые возводятся для охраны и обороны государственной границы на украинско-российском участке. Сейчас проект реализован примерно на 14%, ведь проводить работы в полной мере не позволяет определенный недостаток финансирования», — отметили в МВД. Согласно данным министерства, в 2015–2016 годах на мероприятия по обустройству границы с Россией и госбюджета было выделено 600 млн гривен, в этом году получено 50 из запланированных 200 млн гривен. «Сейчас, как видим, только часть границы обустроена. Еще необходимо обустроить 2 тысячи километров границы с Россией. 409 километров — это Луганская и Донецкая области, где сейчас проходит АТО, и когда эта территория отойдет к Украине, там поставим такие конструкции. Часть границы в Черниговской области уже обустроена», — сообщил Троян. Читайте также: Как Украина попыталась выдать успех Армии ДНР под Мариуполем за свою «перемогу» (ВИДЕО)

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Одесса простилась с Григорием Кваснюком (ВИДЕО)

15 июня 2017 г. одесситы попрощались с известным журналистом и телеведущим Григорием Витальевичем Кваснюком, проводив в последний путь. Церемония состоялась на Таировском кладбище Одессы. Читайте также: Зрада: на Украине появились плакаты, прославляющие ополчение ЛНР (ФОТО)

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Украину превращают в свалку ядерных отходов. Виктор Медведчук

Правительство Гройсмана без обсуждения приняло решение утвердить проект строительства хранилища отработанного ядерного топлива.

Для украинских политиков патриотическая риторика давно стала идеологическим ресурсом, легитимирующим их пребывание во власти, которую они используют для разграбления, а зачастую и прямого уничтожения страны. Я говорю не только о коррупции, ситуация с которой и при новой так называемой проевропейской власти остается ужасающей. Я говорю о таких проектах, как строительство могильника для ядерных отходов, который превращает Украину в свалку ядерного мусора.

В 2005 году, вскоре после того, как власть в стране перешла под контроль «патриотических сил», Украина подписала контракт с американским концерном Holteс International относительно строительства в Чернобыльской зоне хранилища для отработанного ядерного топлива. Тогда это новость вызвала волну возмущения (абсолютно оправданного), а затем власть потеряла поддержку в обществе, погрязла во внутренних конфликтах и в итоге до реализации проекта дело так и не дошло. В 2011 году даже появилось сообщение о том, что Holteс International ликвидирует свое украинское представительство. Казалось бы, угроза для нашей страны миновала и отработанное ядерное топливо с украинских АЭС, как и прежде, будет вывозиться для хранения в Россию.

Но произошел второй Майдан, активно поддержанный Западом, и в 2014-м «патриотичное» правительство А. Яценюка совместно с Holteс вновь вернулось к реализации этого проекта, под который уже в апреле указанного года было выделено два земельных участка. А 7 июня уже нынешнего года правительство Б. Гройсмана без обсуждения приняло решение утвердить проект строительства хранилища отработанного ядерного топлива.

На сайте Кабмина говорится о том, что реализация этого проекта позволит «избавиться от зависимости от услуг российских предприятий по временному хранению (ядерного топлива), тем самым укрепить энергетическую безопасность Украины». Звучит патриотично ― это-то и вызывает опасения. Вместо пустых лозунгов хотелось бы, чтобы правительство ответило на ряд действительно важных вопросов.

Во-первых, на каком основании систематически игнорируется мнение жителей Киева и Киевской области по поводу строительства ядерной свалки? По большому счету, мы достоверно не знаем, за люди или против (хотя наиболее вероятно, что большинство против). Чтобы это узнать, необходимо провести местный референдум, как это сделали бы в демократических странах, присоединиться к которым так стремится (на словах) нынешняя власть.

Во-вторых, будут ли допущены на хранение поврежденные топливные стержни? Это не случайный вопрос. В Германии, к примеру, их хранение запрещено. И очень хотелось бы знать, как планирует решать этот вопрос наше правительство. Да и вообще хотелось бы детально ознакомиться с договором, заключенным с Holteс International, тем более что, по слухам, в 2014 году он был переписан, и отнюдь не в пользу Украины.

И наконец, каковы гарантии того, что в будущем (например, лет этак через 10–15) в это хранилище в Украине не начнут свозить отходы из других стран?

Нас сегодня уверяют, что беспокоиться нечего: Украина развивается в верном направлении, мы идем по пути укрепления энергетической безопасности страны и т. д. Но можно ли не беспокоиться, когда власть, которая не может справиться со «львовским мусором», берется еще и устроить в стране свалку ядерных отходов?

Виктор Медведчук, «Корреспондент», Украина

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Южно-Донбасский водовод возобновил свою работу

Южно-Донбасский водопровод работает на полную мощность после восстановления повреждений в результате обстрелов.

«Пятнадцатого июня пуско-наладочные работы на Южно-Донбасском водоводе были завершены. Насосная станция первого подъема водовода снова работает на полную мощность и обеспечивает водой население Донбасса. Эта станция является одним из важнейших узловых объектов в системе водоснабжения региона», — говорится в сообщении.

В 18-ом докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Тарута о Порошенко: Он уже 10 раз заработал на импичмент

Экс-губернатор «Донецкой области», нардеп Сергей Тарута считает, что настало время для инициирования процедуры импичмента президента Украины Петра Порошенко. Об этом совладелец корпорации «ИСД» заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады. «Он уже 10 раз заработал на импичмент. Если бы работал закон, если бы у нас было демократическое общество. Например, в Южной Корее арестовали президента и предъявили ей импичмент, убрали с должности и арестовали, только лишь за то, что она говорила: есть моя подруга, она занимается благотворительностью, и вы ей помогите. Только за это», — заявил Тарута. Также Тарута вспомнил и обещание президента принести мир на Донбасс, и пленки Онищенко, и коррупцию в Минобороны и «Укроборонпроме», и непрозрачность работы Нацбанка, и много других недочетов. По мнению олигарха, за 1000 дней пребывания президента у власти ежедневно ему можно предъявлять обвинения, за которые в цивилизованной стране прокуроры просили бы ареста. Источник

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