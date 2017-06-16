Мегалиты Партизанского района. «Загон для мамонтов»
09:15. 16 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Второй день нашей поездки 10-11 июня 2017г. Это место откладывали для следующего путешествия в эти места. Но т.к. программа немного поменялась, было принято решение этот день посвятить именно этому месту.
Место нас привлекало еще с прошлых поездок в эти края, в прошлый раз с дороги (на д.Кой) был виден останец, напоминающий истукана.
По старым сенокосам, расчищая завалы из деревьев проехали по склону горы настолько, насколько позволяла местность.
Место, куда должны были дойти:
Ссылка на карту
Объект был найден на космоснимках Сергеем Изофатовым (izofatov). Название в шутку проговорил я. Оно так и прижилось по этой причине:
Останцы напоминают остатки каких-то стен. Нужно было проверить эту конфигурацию объекта.
Поднимаясь по крутому склону (порядка 1,5 км), открывались виды соседних холмов (вернее, хребтов этой горы):
Разрушенная стена на соседнем холме
Снимок из космоса. Ссылка на карту
Поднимаясь далее, на склоне встретилась лиственница не менее метра в диаметре. Сохранились же сибирские гиганты.
На первых «блинчиковых» останцах на склоне обнаружили странное слоеное сочетание сиенита и другой, не кристаллической породы. Комментарий будет на видео ниже.
На ровном участке склона наткнулись на загон, сделанный охотниками. Это позволило еще раз пошутить про загон для мамонтов.
Начали попадаться первые остатки каменных стен
Идем еще выше, до высоты почти 1000м над уровнем моря
Фотография для оценки высоты подъема. Но подниматься еще на сотню метров.
Еще раз в просветах между деревьями открылась стена на соседнем хребте горы
Это участок стены, который идет практически с севера на юг. С севера обойти не смогли, решили пройти и оглядеть стену с юга
Спустившись южнее, нам открылся самый высокий участок стены
Далее, на разрушенных участках все выглядело вот так:
Отсутствие грунта под “кладкой”
Начало следующего сегмента стены
Вид с внутренней, северной стороны
Несколько фотографий с высоты полета квадрокоптера:
Обратите внимание на светлые пятна внутри огромного «шрама», следа эрозии в стене. В двух местах. Что это? Инородные включения другой породы в сиените? На видео ниже это будет более отчетливо видно.
Заметил только тогда, когда просматривал видео на компьютере. А так бы подлетел по-ближе…
Весь фотоальбом
Несколько видео-роликов, в том числе и снятый ролик с квадрокоптера:
Загон для мамонтов. Координаты: 55,070108, 94,131806
Загон для мамонтов. Съемка с высоты
Это не самый удивительный объект на этой горе. Уже по приезду, Сергей уточнил конфигурацию стены, которая располождена южнее, у подножья. Оказалось – та гора, как трехгранная пирамида, по хребтам которой идут стены длиной до 1400м. Стена как на Алтае, Бащелакская стена. Очень похожий пример.
Вершина этой «пирамиды». Самая отчетливая и длинная – южная стена. Ссылка на карту
Так что, продолжение следует…
Место нас привлекало еще с прошлых поездок в эти края, в прошлый раз с дороги (на д.Кой) был виден останец, напоминающий истукана.
По старым сенокосам, расчищая завалы из деревьев проехали по склону горы настолько, насколько позволяла местность.
Место, куда должны были дойти:
Ссылка на карту
Объект был найден на космоснимках Сергеем Изофатовым (izofatov). Название в шутку проговорил я. Оно так и прижилось по этой причине:
Останцы напоминают остатки каких-то стен. Нужно было проверить эту конфигурацию объекта.
Поднимаясь по крутому склону (порядка 1,5 км), открывались виды соседних холмов (вернее, хребтов этой горы):
Разрушенная стена на соседнем холме
Снимок из космоса. Ссылка на карту
Поднимаясь далее, на склоне встретилась лиственница не менее метра в диаметре. Сохранились же сибирские гиганты.
На первых «блинчиковых» останцах на склоне обнаружили странное слоеное сочетание сиенита и другой, не кристаллической породы. Комментарий будет на видео ниже.
На ровном участке склона наткнулись на загон, сделанный охотниками. Это позволило еще раз пошутить про загон для мамонтов.
Начали попадаться первые остатки каменных стен
Идем еще выше, до высоты почти 1000м над уровнем моря
Фотография для оценки высоты подъема. Но подниматься еще на сотню метров.
Еще раз в просветах между деревьями открылась стена на соседнем хребте горы
Это участок стены, который идет практически с севера на юг. С севера обойти не смогли, решили пройти и оглядеть стену с юга
Спустившись южнее, нам открылся самый высокий участок стены
Далее, на разрушенных участках все выглядело вот так:
Отсутствие грунта под “кладкой”
Начало следующего сегмента стены
Вид с внутренней, северной стороны
Несколько фотографий с высоты полета квадрокоптера:
Обратите внимание на светлые пятна внутри огромного «шрама», следа эрозии в стене. В двух местах. Что это? Инородные включения другой породы в сиените? На видео ниже это будет более отчетливо видно.
Заметил только тогда, когда просматривал видео на компьютере. А так бы подлетел по-ближе…
Весь фотоальбом
Несколько видео-роликов, в том числе и снятый ролик с квадрокоптера:
Загон для мамонтов. Координаты: 55,070108, 94,131806
Загон для мамонтов. Съемка с высоты
Это не самый удивительный объект на этой горе. Уже по приезду, Сергей уточнил конфигурацию стены, которая располождена южнее, у подножья. Оказалось – та гора, как трехгранная пирамида, по хребтам которой идут стены длиной до 1400м. Стена как на Алтае, Бащелакская стена. Очень похожий пример.
Вершина этой «пирамиды». Самая отчетливая и длинная – южная стена. Ссылка на карту
Так что, продолжение следует…
Источник: sibved.livejournal.com