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Ключевые заявления Путина во время прямой линии

09:34. 16 июня 2017 Просмотров - 91 Один комментарий Опубликовал:

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами 15 июня, которая продлилась четыре часа, ответил на 68 вопросов. При том, что общее количество вопросов, присланных к прямой линии, составило около двух миллионов.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

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    Ursus 16 июня 2017 в 11:01 Ссылка Пометить
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    2 млн вопросов. Из них 1 млн просьб – типа ” *****, ПАМАГИ!”
    30 человекам ***** помог. Остается 999 970 человек, у которых может и шевельнется что-то в тумкалке. Неплохо.

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