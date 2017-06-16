Ключевые заявления Путина во время прямой линии

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами 15 июня, которая продлилась четыре часа, ответил на 68 вопросов. При том, что общее количество вопросов, присланных к прямой линии, составило около двух миллионов.



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Источник: www.youtube.com