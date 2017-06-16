Какая хорошая власть в Краснодарском крае !
Краснодар. Без воды и дорог, но с коноплей и коррупцией.
Якобы уничтоженная конопля вдоль дороги. Фото: Сергей Попов
«То есть мы должны с этой бедой бороться сами, ловить наркоторговцев и доставлять их в органы правопорядка. У нас что, есть такие полномочия?! Ведь жители села дважды в августе и сентябре прошлого года обращались по факту наркоторговли в селе. Эта информация была письменно доведена до главы района. Но никаких существенных изменений не произошло. При этом глава поселения отмолчалась о том, что прокурором Успенского района вынесено в отношении администрации представление об обязательном уничтожении нескольких десятков кустов дикорастущей конопли, расположенной в непосредственной близости от дороги, по которой ежедневно проезжают работники районной и поселковой администрации. Этот участок уже давно облюбовали наркоманы, которые называют его в своей криминальной среде „полем чудес в стране дураков“. Вы думаете, что администрация уничтожила эти заросли конопли, после получения представления прокуратуры? Конечно, нет! Уничтожив часть кустарников, администрация поселения бодро отчиталась о полном уничтожении. Любой человек, проезжающий по дороге в Успенское, может своими глазами увидеть кусты конопли», — возмущается Сергей Попов.
Вот так выглядят дороги в селе Вольное. Фото: Сергей Попов
Дороги
Несмотря на исправно выделяемые из бюджета средства, здесь нет нормальных дорог. Рабочие просто рейдерами гоняют грязь, а в отчетных документах пишут о завозе щебня. Постоянные письма местных жителей с просьбой навести порядок в селе и проверки со стороны группы общественного контроля привели к тому, что зять Светланы Багдасарян избил одного из ее членов.
«Это бывший глава района, — рассказывает Попов. —
Его били кастетом со словами: „Коммуняка, как ты мог выступить против моей тещи!“
Мы сняли побои и обратились к сегодняшнему главе района Бихилину. Он обещал разобраться, но дело закрыли, и только обращение в прокуратуру, в Москву, позволило начать расследование. Однако и там оно движется очень медленно. Хотя после происшествия от должности был отстранен местный начальник следственного отдела».
В распоряжении Открытой России есть копия решения районной прокуратуры, где говорится, что факт коррупции со стороны главы села Вольное Светланы Багдасарян подтвержден, и надзорный орган требует отстранить ее от должности, однако приводить это решение в исполнение в селе никто не спешит.
Получить оперативный комментарий у самой главы села Вольное не удалось.
Источник: https://openrussia.org/notes/710517/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
loading...
Повадился журавель, журавель,
На зелёну конопель, конопель (с)