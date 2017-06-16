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Какая хорошая власть в Краснодарском крае !

19:58. 16 июня 2017 Просмотров - 48 Один комментарий Опубликовал:

 

Краснодар. Без воды и дорог, но с коноплей и коррупцией.Дикорастущая конопля вдоль дороги в селе Вольное. Фото: Сергей Попов

 

 

Краснодар. Без воды и дорог, но с коноплей и коррупцией.

Как проходит борьба жителей края за свои права
текст Мила Вихнич
Жители села Вольное Краснодарского края решили навести порядок в своем поселении: устранить коррупцию, добиться строительства детского сада, дорог, водопровода, но местные власти всячески этому препятствуют.
 
Когда Светлана Багдасарян была избрана главой Вольненского поселения, она пообещала жителям в течение 2014-15 годов решить проблему с детским садиком — ведь здесь живет более 300 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Прошло два года, но детский сад на 140 мест, который планировалось построить напротив администрации (был даже зарезервирован земельный участок, куплена и установлена котельная за 3,5 млн рублей), вдруг чудесным образом «вырос» в другом месте, на высушенном болоте и всего на 40 мест. Да и тот в эксплуатацию был сдан с большим трудом.
 
Родители остальных детей вынуждены возить их в другие села, причем самостоятельно, — предназначенный для развоза детей автобус администрация района забрала под свои нужды. А участок, первоначально зарезервированный под строительство детского сада, каким-то чудесным образом стал принадлежать главе Вольненского поселения, и здесь уже «выросли» дом и магазины.Фото: Google maps
Фото: Google maps
Все это время возмущенные жители села неоднократно обращались в органы власти Краснодарского края. В январе 2016 года 220 сельчан подписались под письмом к президенту, в котором в очередной раз жаловались на то, что администрацией поселения и Успенского района был попросту «украден» детский садик и практически не выполнена президентская программа по обеспечению дошкольными учреждениями.
 
В феврале 2016 года, в ответе на запрос жителей села, Департамент внутренней политики Краснодарского края сообщил, что заявка администрацией Успенского района на строительство детского садика в селе Вольном в министерство образования, науки и молодежной политики даже не подавалась«, — говорится в письме жителей села Вольное губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.
 
«Когда у нас сменилась власть в селе мы решили создать инициативную группу общественного контроля, — рассказывает Открытой России сельчанин Сергей Попов. — Благодаря этому частично удалось снизить налог на имущество, также после многочисленных аварий, в том числе и со смертельными исходами, удалось заставить осветить федеральную трассу, проходящую через поселок. Власти разорились аж на 4 фонаря на отрезок в 3 км. И поставили камеры, но не на переходе, где дети ходят в школу, а на повороте при выезде из села, где легче водителям нарваться на штраф».

Земля и вода

 

Почти все поселковые земли, а это более 200 гектар, попали в аренду одному человеку — беженцу из Азербайджана по фамилии Хаджаян. Жители, а это более 4200 человек, практически остались без сенокосов и пастбищ. Поголовье коров катастрофически уменьшилось. А отведенная по бумагам земля вдоль реки Кубань под пастбище не годится, поскольку сплошь покрыта солончаками и трава там почти не растет. Когда и где проходили торги на земельные участки — неизвестно, и нет уверенности, что они проводились вообще.Поле, заросшее бурьяном, находится в аренде Хаджаяна. Только после встречи с вице губернатором Бурлачко и двух краевых комиссий, поле дали вспахать и засеять кукурузой. Фото: Сергей ПоповП
 
Поле, заросшее бурьяном, находится в аренде Хаджаяна. Только после встречи с вице губернатором Бурлачко и двух краевых комиссий, поле дали вспахать и засеять кукурузой. Фото: Сергей Попов
 
Несколько лет назад поселение было включено в специальную программу по развитию водоснабжения. Из местного бюджета было выделено три миллиона рублей на подготовку проектно-сметной документации под строительство новой линии водопровода от Курганинского водовода Армавира до села Вольного. Однако, с подачи главы села, новый совет депутатов отменил ранее принятые решения по обеспечению Вольного водой.
 
«Проекта нет, решение отменено, и что дальше? Мы так и будем мучиться без воды? А откуда администрация планирует подать воду в новые жилые дома, под строительство которых они продали землю? Видимо, хотят пристроится к нашему водопроводу, но он рассчитан только на тех, кто согласился за свой счет оплачивать его строительство. Он уже сейчас перегружен, воды практически нет с весны и до поздней осени. Когда мы задаем вопросы главе, где взять воду, получаем всегда один ответ: „ваши проблемы“. В районную администрацию Багдасарян отчитывается, что вода в селе есть, поэтому наши жалобы игнорируются», — возмущаются сельчане.
 

Наркоторговля

 

Местные жители говорят, что на протяжении последних трех лет в селе все больше становится молодежи, которая употребляет наркотики. Возмущенные жители села на сходе говорили об этом с главой района и поселения, работниками полиции и прокуратуры. В ответ сельчане услышали слышали лишь призывы «усилить борьбу с наркоторговцами».
Якобы уничтоженная конопля вдоль дороги. Фото: Сергей Попов

 

 

Якобы уничтоженная конопля вдоль дороги. Фото: Сергей Попов

 

«То есть мы должны с этой бедой бороться сами, ловить наркоторговцев и доставлять их в органы правопорядка. У нас что, есть такие полномочия?! Ведь жители села дважды в августе и сентябре прошлого года обращались по факту наркоторговли в селе. Эта информация была письменно доведена до главы района. Но никаких существенных изменений не произошло. При этом глава поселения отмолчалась о том, что прокурором Успенского района вынесено в отношении администрации представление об обязательном уничтожении нескольких десятков кустов дикорастущей конопли, расположенной в непосредственной близости от дороги, по которой ежедневно проезжают работники районной и поселковой администрации. Этот участок уже давно облюбовали наркоманы, которые называют его в своей криминальной среде „полем чудес в стране дураков“. Вы думаете, что администрация уничтожила эти заросли конопли, после получения представления прокуратуры? Конечно, нет! Уничтожив часть кустарников, администрация поселения бодро отчиталась о полном уничтожении. Любой человек, проезжающий по дороге в Успенское, может своими глазами увидеть кусты конопли», — возмущается Сергей Попов.

 

 

Вот так выглядят дороги в селе Вольное. Фото: Сергей Попов

 

 

Вот так выглядят дороги в селе Вольное. Фото: Сергей Попов

 

Дороги

 

Несмотря на исправно выделяемые из бюджета средства, здесь нет нормальных дорог. Рабочие просто рейдерами гоняют грязь, а в отчетных документах пишут о завозе щебня. Постоянные письма местных жителей с просьбой навести порядок в селе и проверки со стороны группы общественного контроля привели к тому, что зять Светланы Багдасарян избил одного из ее членов.

«Это бывший глава района, — рассказывает Попов. —

 

Его били кастетом со словами: „Коммуняка, как ты мог выступить против моей тещи!“

Мы сняли побои и обратились к сегодняшнему главе района Бихилину. Он обещал разобраться, но дело закрыли, и только обращение в прокуратуру, в Москву, позволило начать расследование. Однако и там оно движется очень медленно. Хотя после происшествия от должности был отстранен местный начальник следственного отдела».

В распоряжении Открытой России есть копия решения районной прокуратуры, где говорится, что факт коррупции со стороны главы села Вольное Светланы Багдасарян подтвержден, и надзорный орган требует отстранить ее от должности, однако приводить это решение в исполнение в селе никто не спешит.

Получить оперативный комментарий у самой главы села Вольное не удалось.

Источник: https://openrussia.org/notes/710517/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

 

 

 

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