Как мировые лидеры решают судьбу целой планеты
19:53. 16 июня 2017 Просмотров - 57 Один комментарий Опубликовал: Neils
Зачем атомные авианосцы США стоят у берегов Корейского полуострова, а власти КНДР готовят испытания межконтинентальной ракеты? Что делают 50 тысяч солдат НАТО у российских границ? Как мировые лидеры решают судьбу целой планеты? Правда ли, что при конфликте России и США на глобальном уровне от Земли не осталось бы и следа? Как находить консенсус в условиях постоянных конфронтаций?
loading...
из заголовка: 50 тыщ толерантных вояк НАТО=полупедерастов – это невъ.бенная силищща… :))))))))))))))))))))))))))
И чем нас пугают либерасты?