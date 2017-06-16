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Как мировые лидеры решают судьбу целой планеты

19:53. 16 июня 2017 Просмотров - 57 Один комментарий Опубликовал:

Зачем атомные авианосцы США стоят у берегов Корейского полуострова, а власти КНДР готовят испытания межконтинентальной ракеты? Что делают 50 тысяч солдат НАТО у российских границ? Как мировые лидеры решают судьбу целой планеты? Правда ли, что при конфликте России и США на глобальном уровне от Земли не осталось бы и следа? Как находить консенсус в условиях постоянных конфронтаций?

Метки: войны и конфликты, геополитика/нато/, россия и сша
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Один комментарий»

  • 766 550
    siberss 16 июня 2017 в 20:13 Ссылка Пометить
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    из заголовка: 50 тыщ толерантных вояк НАТО=полупедерастов – это невъ.бенная силищща… :))))))))))))))))))))))))))
    И чем нас пугают либерасты?

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