Инопланетяне пытались вклиниться в «прямую линию» Путина
09:56. 16 июня 2017 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал: Олег Козлов
В Москве в преддверии «прямой линии» с Владимиром Путиным были зафиксированы помехи в эфире трех крупнейших радиостанций столицы - Maximum, DFM и «Хит ФМ», пишут СМИ.
Столичные уфологи сразу отметили, что помехи были вызваны инопланетным сигналом, и что такая участь могла ждать и прямую трансляцию президента России. Такие выводы ученые сделали на основании того, что утренний эфир был прерван резкими звуками как раз во время анонсов грядущей «Прямой линии». Прерывистые сигналы сначала не прекращались на протяжении 30 секунд с семи до восьми утра, а затем повторились еще два раза. Технические службы холдинга, в который входят радиостанции, были брошены на устранение неполадок.
По словам исследователей, работа радиостанций была приостановлена из-за сигнала WOW. В настоящее время уфологи пытаются отследить передачу данных, которая могла бы иметь инопланетное происхождение.
В свою очередь, эксперт частной космической компании усомнился в инопланетном происхождении помех, которые, по его словам, случаются довольно часто. Он отметил, что если сигналы исходили из космоса, они охватили бы целое полушарие.
Впервые подобный радиоимпульс, получивший название «WOW», впервые зафиксировал ученый Джерри Эйман в 1977 году. Странное сообщение расшифровать так и не удалось.
http://mir24.tv/news/Science/16227549