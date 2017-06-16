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ГИБДД спасает “честь мундира”: невиновный водитель может лишиться прав

11:56. 16 июня 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

Этот случай из серии "ГАИ без правил" уже не первый.

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Столичная придорожная полиция поставила на конвейер процесс лишения водителей прав за несуществующие правонарушения. При этом мировые судьи мегаполиса поддерживают гаишников, невзирая на всю абсурдность их «доказательной» базы

Очередное свидетельство очередного, увы, беззаконного попрания прав (в прямом и переносном смысле этого слова) автовладельца стало известно редакции портала «АвтоВзгляд».

История нашего героя Сергея Крылова началась в конце марта в Москве, когда он за рулем своей Toyota Corolla, подвозя товарища, повернул со Звездного бульвара на Новомосковскую улицу. Обе эти магистрали, для справки, тут односторонние, только на Новомосковской выделена полоса для движения общественного транспорта во встречном направлении. Через некоторое время с машиной Крылова поравнялся патруль ДПС. Экипаж внимательно изучил переднюю часть салона нашего героя и, убедившись в отсутствии видеорегистратора на лобовом стекле, остановил его машину у обочины. После этого капитан полиции ГИБДД по СВАО Осипов Сергей Андреевич забрал у Сергея Крылова права, походя бросив, что последний где-то там выехал на встречку и двинулся на полицейскую машину. «Слегка» удивленный водитель сообщил полицейскому, что это не так, и призвал в свидетели своего пассажира. Но на служивого это не произвело никакого впечатления. Он закрылся в казенном транспорте и принялся что-то писать в служебном планшете.

Через десять минут капитан вышел, вернул Крылову права и выдал в воздух что-то вроде: «В суде вспомните, как нарушали». При этом водителю никто не предложил подписать хоть какой-нибудь протокол. Тем более не было речи о вручении копии этого документа. Засим экипаж отбыл, а озадаченный водитель рванул в ГИБДД СВАО. Там он написал заявление, в котором изложил произошедшее, не поленившись даже нарисовать схему, и попросил разобраться: что это такое с ним учудили сотрудники подразделения, на каком, так сказать, основании и где, наконец, доказательства его проступка?

Каково же было удивление Сергея, когда через пару недель он получил из ГИБДД бумагу о том, что его заявление рассмотрено на «группе разбора» (куда водителя не удосужились пригласить) и его административное дело о выезде на встречку направлено в суд!

Поняв, что его вот-вот всерьез будут лишать возможности пользоваться автомобилем, Крылов написал соответствующее заявление в районную прокуратуру и пошел в судебный участок №312 города Москвы — чтобы хоть узнать, за что его будут судить. Оказалось, что в деле Крылова С.Б. фигурировали гаишный протокол и прочие документы, в которых значилось, будто он отказался что-либо подписывать. Чуть позже водитель еще раз прибыл в суд, чтобы передать ходатайство о переносе заседания по его делу до окончания прокурорской проверки. На этот раз он познакомился с мировым судьей участка — Дзержинской Викторией Николаевной.

По словам Королева, мадам судья сказала ему примерно следующее: не явитесь на заседание — будет штраф, явитесь — будет принято иное процессуальное решение. В планах водителя не было вообще нести какое-либо наказание за не совершенное им правонарушение, и он пришел — за справедливостью.

Не вдаваясь в процессуальные пертурбации, скажем лишь, что водителя прав таки лишили — на 4 месяца. Причем, судя по аудиозаписи заседания, судья чуть ли не самостоятельно отвечала за приглашенного инспектора Осипова на те немногие вопросы водителя, которые она же и разрешила ему задать. И расследование прокуратуры обернулось ничем. Выяснилось, в частности, что видеозапись нагрудного видеорегистратора инспектора Осипова благодаря процессуальным затяжкам уже уничтожена, поскольку истекли 30 регламентных суток. А сама жалоба бедолаги в прокуратуру на некрасивое поведение сотрудника ГИБДД СВАО и его командира подполковника Меркулова Артема Алексеевича в конце концов оказалась на столе у… подполковника Меркулова Артема Алексеевича.

Столь сокрушительные результаты правдоискательства пока еще не полностью деморализовали Сергея Крылова. Он направил апелляцию на решение мирового судьи в районный суд и в данный момент все еще надеется на справедливость от тандема ГИБДД–Фемида. Который, как показывает практика, сейчас действует по принципу «лишать, невзирая ни на что», всех и каждого.

 

 

http://www.mk.ru/social/2017/06/15/gibdd-spasaet-chest-mundira-nevinovnyy-voditel-mozhet-lishitsya-prav.html

 

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