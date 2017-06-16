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«Гадкие утята» советского автопрома

11:58. 16 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Двух- и трехдверные машины, которые стали серийными.

КИМ-10-50
 

В СССР к машинам относились как к рабочим лошадкам. Поэтому они отличались практичностью, функциональностью и простотой. Но иногда палку перегибали — и получались «гадкие утята». Чаще всего это случалась с двух- и трехдверными машинками.

Начало двухдверной эры

В Европе до Второй мировой машин с двумя дверями хватало. Большую часть составляли бюджетные и простенькие транспортные средства. Например, немецкие Hanomag 2/10, BMW 3/15 Dixi и Opel P4. В 1930-е к ним присоединились французы с Renault Juvaquatre. А Volkswagen и Opel представили модели Kafer и Kadett. Интересно, что именно «Кадет» стал, если можно так выразиться, прародителем советских «двухдверок».

За несколько лет до войны Московский автомобильный завод начал работать над проектом собственной малолитражки — КИМ-10−50. За основу «верхи» предложили использовать Ford Prefect. Но конструктор и художник ГАЗа Валентин Бродский проявил смелость и инициативу. Так появился двухдверный кузов, в котором проглядывали черты ЗИС-101А.

Любопытно, что в 1940 году о «КИМе» вышла даже статья в журнале «За рулем». Автор не сомневался в успехе необычного «бюджетника»: «У малолитражного КИМ-10 большая будущность. В ближайшие годы его широко используют для внутриколхозной связи, обслуживания почты. Он станет также незаменимой учебной машиной».

Чертежи и пресс-формы для кузовного производства заказали в США. И ничего не предвещало беды, но… разразился скандал. По непонятным причинам газета «Известия» опубликовала статью, где рассказывалось о запуске малолитражки раньше срока. То есть, до того, как машина успела пройти проверку в Кремле.

Есть еще одна версия. По ней, когда Иосиф Сталин «тестил» машину, он попросил представителя завода принести ему трубку, которую вождь «забыл» в кабинете. Представитель сидел сзади, поэтому выбраться из машины мог только после того, как водитель или сам Сталин вышли бы из транспортного средства. В общем, проект зарубили, а наркома среднего машиностроения СССР Ивана Лихачева понизили до директора автозавода. Так Иосиф Виссарионович ясно дал понять, что к двухдверным автомобилям он относится негативно.

После этой катастрофы КИМ-10−50 в экстренном порядке модернизировали и переименовали в КИМ-10−52. В этой модели конструкторы учли пожелания вождя. Поскольку времени было в обрез, заводчане просто подретушировали Opel Kadett. Четырехдверную машину планировали запустить в серию 1 июня 1941 года, но грянула война.

 

Послевоенные поиски

КИМ-10−52 опять лично осмотрел Сталин, а заодно сравнил автомобиль с трофейным «Кадетом». Машиной вождь остался доволен. Он одобрил выпуск четырехдверной версии, запретив менять что-либо в конструкции. «Лишние» двери получились узкими и смотрелись несуразно. Но спорить со Сталиным никто не осмелился.

Первый автомобиль с двумя дверями появился в СССР только во времена хрущевской «оттепели». За прообраз был взят «итальянец» Fiat 600. Этот автомобиль идеально сочетал прогрессивность, простоту конструкции и бюджетность. Но просто копировать машину советские конструкторы не стали. Взяв «итальянца» за образец, они его тщательно переработали.

Так появился Москвич-444. Но затем проект был отдан на откуп запорожскому заводу «Коммунар», где прежде выпускали сельскохозяйственную технику. И уже там его превратили в ЗАЗ-965 «Запорожец». «Горбатый», как известно, стал самым доступным автомобилем в Советском Союзе.

Эпохальное событие

Оно произошло во второй половине 1970-х, когда появилась трехдверка ВАЗ-2121.

Выбор компоновки был сделан не случайно. Только так конструкторы смогли «уложиться» в короткую колесную базу, необходимую для внедорожника. Вторая причина — повышенная жесткость кузова на кручение. Третья заключалась в себестоимости — на авто с двумя дверьми денег уходило гораздо меньше. Четвертая учитывала опыт мирового автопрома: Fiat Ritmo, Volkswagen Golf, Opel Kadett доказывали, что у таких машин есть право на существование.

В 1984 году появился трехдверный хэтчбек ВАЗ-2108. Его пятидверная вариация «задержалась» аж на три года.

Автолюбители СССР восприняли новинку настороженно. Две боковые двери, передний привод — слишком много необычного. Последующая эксплуатация показала, что «восьмерка» действительно не слишком удобна.

В 1980-х годах трехдверную машину начал выпускать и ЗАЗ под индексом «1102». Этот автомобили стал логичным продолжением «Запорожцев».

Затем появилась и еще одна «трехдверка» — ВАЗ-1111 «Ока». Тут все просто. Автомобиль отличался такими скромными размерами, что лепить четыре двери было просто некуда.

 

http://svpressa.ru/auto/article/174683/

 

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