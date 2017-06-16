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Дело не в 97%, дело в 3%

00:42. 16 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Пишет Бумажный самолет (1042?v=1360246755verola
2017-06-13 21:21:00
 
Да, свобода мирных демонстраций покинула Российскую Федерацию. Этой свободы у нас больше нет — уменьшалась, уменьшалась, а теперь совсем фсё. Но разве могла она оставаться, когда все ее братья и сестры давно покинули РФ? В России давно де факто ликвидирована свобода слова, запрещены даже карликовые политические партии, превращены в идиотский балаган выборы. 


Вообще, КМБУ, как-мы-блин-удивлены — воры, оказывается, не хотят добровольно расставаться с награбленным и не хотят отвечать за разбой. Удивительный сюрприз! А обывателям российской "общественности" лишь бы под гармошку заняться реконструкцией. 

Но какой смысл имеет свобода собраний, если все остальное уже вырезано до нуля? 

А в общем-то проблема не в тех, кто за режим, а в тех, кто против, в тех, кто за будущее России. Дело не в том, что за разумные перемены в стране всего 3%. Три процента с головой достаточно для любых перемен. Абсолютно достаточно для всего. 

Дело в том, что из этих 3% только 3% хотят хоть чего-то делать. Что и даёт 0.1% активных людей (0.1% — это ровно 3% от 3% населения)

Есть много абсолютно безопасных (по крайней мере, несравнимо более безопасных, чем выход на мирную демонстрацию) и при этом очень полезных занятий. Перечислите — про себя только — сейчас хотя бы 5 самых очевидных. Но никто не будет делать ничего. Потому что русский человек что-то делает только, когда у него пожар прямо под задницей ( да и то не всегда). А такого пожара пока нет в промышленных количествах. 

Это как Андрей Мовчан спрашивает: — А почему в России только один Навальный? Почему нет хотя бы 10 Навальных?? Разных, всяких. А?

У нас не 97% *овённые, у нас предельно *овённые драгоценные 3%. И тогда, конечно, все становится предельно ясно.

Источник: http://verola.livejournal.com/740181.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com

 

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