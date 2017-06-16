Дело не в 97%, дело в 3%



Вообще, КМБУ, как-мы-блин-удивлены — воры, оказывается, не хотят добровольно расставаться с награбленным и не хотят отвечать за разбой. Удивительный сюрприз! А обывателям российской "общественности" лишь бы под гармошку заняться реконструкцией.



Но какой смысл имеет свобода собраний, если все остальное уже вырезано до нуля?



А в общем-то проблема не в тех, кто за режим, а в тех, кто против, в тех, кто за будущее России. Дело не в том, что за разумные перемены в стране всего 3%. Три процента с головой достаточно для любых перемен. Абсолютно достаточно для всего.



Дело в том, что из этих 3% только 3% хотят хоть чего-то делать. Что и даёт 0.1% активных людей (0.1% — это ровно 3% от 3% населения)



Есть много абсолютно безопасных (по крайней мере, несравнимо более безопасных, чем выход на мирную демонстрацию) и при этом очень полезных занятий. Перечислите — про себя только — сейчас хотя бы 5 самых очевидных. Но никто не будет делать ничего. Потому что русский человек что-то делает только, когда у него пожар прямо под задницей ( да и то не всегда). А такого пожара пока нет в промышленных количествах.



Это как Андрей Мовчан спрашивает: — А почему в России только один Навальный? Почему нет хотя бы 10 Навальных?? Разных, всяких. А?



У нас не 97% *овённые, у нас предельно *овённые драгоценные 3%. И тогда, конечно, все становится предельно ясно.

Источник: http://verola.livejournal.com/740181.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com