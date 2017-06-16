Цитаты из книг Зигмунда Фрейда

Если ты не понимаешь книги, то невежда ты, а не автор

Без фундаментальных работ Зигмунда Фрейда (6 мая 1856 — 23 сентября 1939) развитие не только психиатрии и психологии, но и искусства пошло бы по принципиально иному пути. Его книги повлияли не только на таких видных ученых и мыслителей, как Эрих Фромм и Виктор Франкл, но и на писателей, поэтов и художников, среди которых: Джеймс Джойс, Томас Манн, Джером Дэвид Сэлинджер, Генри Миллер, Сальвадор Дали и других.Теория психоанализа, предложенная Фрейдом, перевернула представление человека о самом себе. Мы отобрали 15 цитат из работ этого выдающегося ученого:. «Психология масс и анализ человеческого „Я“»«Остроумие и его отношение к бессознательному»«Будущее одной иллюзии»«Психопатология обыденной жизни»«Толкование сновидений»«Письма к невесте»«Бесстрашие истины»«Я и Оно»«Остроумие и его отношение к бессознательному»«Очерки по психологии сексуальности»«Семейный роман невротиков»«Очерки по психологии сексуальности»«Психология масс и анализ человеческого „Я“»«Введение в психоанализ»«Толкование сновидений»

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com