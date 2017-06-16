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Цитаты из книг Зигмунда Фрейда

09:27. 16 июня 2017 Просмотров - 126 Один комментарий Опубликовал:
Если ты не понимаешь книги, то невежда ты, а не автор

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Без фундаментальных работ Зигмунда Фрейда (6 мая 1856 — 23 сентября 1939) развитие не только психиатрии и психологии, но и искусства пошло бы по принципиально иному пути. Его книги повлияли не только на таких видных ученых и мыслителей, как Эрих Фромм и Виктор Франкл, но и на писателей, поэтов и художников, среди которых: Джеймс Джойс, Томас Манн, Джером Дэвид Сэлинджер, Генри Миллер, Сальвадор Дали и других.

Теория психоанализа, предложенная Фрейдом, перевернула представление человека о самом себе. Мы отобрали 15 цитат из работ этого выдающегося ученого:


Массы никогда не знали жажды истины. Они требуют иллюзий, без которых они не могут жить. «Психология масс и анализ человеческого „Я“»

Почти невозможно пронести факел истины через толпу, не опалив кому-то бороду. «Остроумие и его отношение к бессознательному»

Безнравственность во все времена находила в религии не меньшую опору, чем нравственность. «Будущее одной иллюзии»

Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит. «Психопатология обыденной жизни»

Сновидение никогда не занимается пустяками; мы не позволяем, чтобы мелочи тревожили нас во сне. «Толкование сновидений»

Беспокоясь, мы жаждем сберечь свои силы для чего-то, сами не зная для чего. И эта привычка подавлять естественные желания придаёт нам некий характер утонченности. Мы воспринимаем мир глубже, и потому можем считать себя способными к глубоким чувствам. Почему мы не спиваемся? Может быть, потому, что нам не приятен кошачий вой, который пьяные вынуждены слушать на улицах. Почему не влюбляемся каждый месяц снова? Если при каждой разлуке обрывается кусочек нашего сердца, то почему порой мы так чёрствы? Потому что нам тяжелее в несчастье и бедствии. «Письма к невесте»

Первый человек, бросивший ругательство вместо камня, был творцом цивилизации. «Бесстрашие истины»

Культурный человек возможность счастья променял на гарантированную безопасность. «Я и Оно»

Чрезвычайно поучительно видеть, как с подъемом настроения снижаются претензии на остроумие. Именно настроение заменяет остроумие, равно как и остроумию надобно стремиться заменить настроение, при котором дают о себе знать в противном случае заторможенные возможности наслаждения, в том числе удовольствие от бессмыслицы. «Остроумие и его отношение к бессознательному»

Никогда мы не оказываемся столь беззащитными перед лицом страдания, чем когда любим; никогда не бываем столь безнадежно несчастными, как при потере любимого существа или его любви. «Очерки по психологии сексуальности»

Гамлет представляет собой тип человека, чья актуальная сила воли парализована излишним развитием интеллекта. «Семейный роман невротиков»

Нетрудно заметить, что нарцизм какого-нибудь лица, по-видимому, очень привлекает тех людей другого типа, которые отказались от переживания своего нарцизма в полном его объеме и стремятся к любви к объекту; прелесть ребенка заключается в значительной степени в его нарцизме, самодовольстве и недоступности так же, как и прелесть некоторых животных, которые производят впечатление, будто им все в мире безразлично, как, например, кошки и большие хищники, и даже великие преступники, и юмористы в поэзии захватывают нас благодаря той нарцистической последовательности, с которой они умеют отстранять от своего Я все их принижающее. Словно мы завидуем им за то, что они сохранили счастливое душевное состояние неуязвимой позиции либидо, от которой мы уже давно отказались. «Очерки по психологии сексуальности»

В толпе всякое чувство, всякое действие заразительно, и притом в такой степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы интересу коллективному. «Психология масс и анализ человеческого „Я“»

У вас есть иллюзия личной психической свободы, и вы не хотите от нее отказаться. Мне очень жаль, но в этом я самым серьезным образом расхожусь с вами во мнениях. «Введение в психоанализ»

Если ты не понимаешь книги, то невежда ты, а не автор. «Толкование сновидений»

отсюда

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: фрейд, цитаты
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Один комментарий»

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    рысь 16 июня 2017 в 11:48 Ссылка Пометить
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    Дмитрий Перетолчин: лекция-разоблачение про еврейского кабалиста, шарлатана и сексуального извращенца Зигмунда Шломо Фрейда, не имеющего ничего общего с наукой, но бред которого под вывеской «психоанализ» послужил псевдонаучным фундаментом развращения американцев и оправданием сексуальных извращений, активно навязываемых сейчас на Западе.

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