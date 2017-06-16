Белый дом назвал «эффективными» существующие санкции против России‍

Белый дом считает, что существующие санкции против России эффективны, заявила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она также отметила, что администрация рассматривает новые санкции, которые одобрил сенат.

В четверг верхняя палата конгресса поддержала законопроект, предусматривающий новые меры против России и Ирана.

Документ предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Законопроект также предусматривает, что президент может наложить санкции на компании, намеренные вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно, а также предоставить услуги и технологии или информационную поддержку.

При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.

Обсуждение новых антироссийских санкций вызвало недовольство в Евросоюзе. Канцлер Австрии и министр иностранных дел Германии выступили с резкой критикой законопроекта, в котором увидели угрозу для энергообеспечения Европы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередные устремления США по введению ограничительных мер в отношении Москвы могут обернуться новым "санкционным пике".

https://ria.ru/world/20170615/1496613819.html