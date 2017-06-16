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Белый дом назвал «эффективными» существующие санкции против России‍

09:28. 16 июня 2017 Просмотров - 0 Один комментарий Опубликовал:

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Белый дом считает, что существующие санкции против России эффективны, заявила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она также отметила, что администрация рассматривает новые санкции, которые одобрил сенат.
 
В четверг верхняя палата конгресса поддержала законопроект, предусматривающий новые меры против России и Ирана.
 
Документ предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.
 
Законопроект также предусматривает, что президент может наложить санкции на компании, намеренные вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно, а также предоставить услуги и технологии или информационную поддержку.
 
При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.
Обсуждение новых антироссийских санкций вызвало недовольство в Евросоюзе. Канцлер Австрии и министр иностранных дел Германии выступили с резкой критикой законопроекта, в котором увидели угрозу для энергообеспечения Европы.
 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередные устремления США по введению ограничительных мер в отношении Москвы могут обернуться новым "санкционным пике".
 
https://ria.ru/world/20170615/1496613819.html

 

Метки: Новости, санкции
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Один комментарий»

  • 1084 990
    александр 16 июня 2017 в 11:05 Ссылка Пометить
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    Это просто манна небесная для нашей паразитической власти. Не будь санкций власти не чем было бы оправдывать свою бездарность и воровство.

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