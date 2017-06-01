2 процента дерьма – ещё мягко сказано: На незаконном сборище 12 июня бойца Росгвардии пырнули ножом в спину

Во время проведения незаконной манифестации в Санкт-Петербурге, бойцу Росгвардии был нанесён удар ножом в спину. Об этом представителям средств массовой информации заявил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

Инцидент имел место на Марсовом поле, куда, вопреки согласованному месту проведения митинга в Удельном парке, петербургская ячейка штаба Навального согнала народ. Видимо срыва акции реконструкторов и глумления над мемориалом навальнятам показалось недостаточно, и они перешли к более жёстким действиям. Благодаря элементам защиты (бронежилет) сотрудник Росгвардии не пострадал, однако факта прямого нападения на представителя власти это не отменяет.

Так же, там же, в ходе задержания малолетнего хулигана, полицейский лишился зуба.