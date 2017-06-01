2 процента дерьма – ещё мягко сказано: На незаконном сборище 12 июня бойца Росгвардии пырнули ножом в спину

Во время проведения незаконной манифестации в Санкт-Петербурге, бойцу Росгвардии был нанесён удар ножом в спину. Об этом представителям средств массовой информации заявил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.
Инцидент имел место на Марсовом поле, куда, вопреки согласованному месту проведения митинга в Удельном парке, петербургская ячейка штаба Навального согнала народ. Видимо срыва акции реконструкторов и глумления над мемориалом навальнятам показалось недостаточно, и они перешли к более жёстким действиям. Благодаря элементам защиты (бронежилет) сотрудник Росгвардии не пострадал, однако факта прямого нападения на представителя власти это не отменяет.
Так же, там же, в ходе задержания малолетнего хулигана, полицейский лишился зуба.
В Москве, в это же время, на так же несогласованном мероприятии на Тверской улице (вопреки заявленному и согласованному митингу на проспекте Сахарова), протестующие так же предпринимали попытки «бодаться» с силовиками. Перцовый баллончик, содержимое которого один из протестующих распылил в лицо сотруднику полиции один из примеров тому. Арсенал, обнаруженный у одного из митингующих, не иллюзорно намекает, что ребята не просто «покрякать» пришли.
После всего этого в команда Навального в целом и рядовые навальнята в частности имеют наглость возмущаться, что Владимир Соловьёв, якобы, некорректно назвал их в эфире передачи на Вести ФМ 13.06 . Да – 2 процента дерьма, это мягко сказано.
А если добавить к нападениям на представителей власти (что само по себе уже выходит за все рамки), то как толпа согнанная навальным 12 июня ведёт себя по отношению к народу отмечавшему День России, то картина вовсе печальная получается.
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