Вебинар со Степаном Сулакшиным 106-ый выпуск

Еженедельный вебинар Степана Сулакшина

Тема: «12 июня: прозреваем. 17 июня: начинаем»

14 июня 2017 года

Именно так звучит тема очередного вебинара профессора С.С. Сулакшина.

Мы подведем итоги и проанализируем вместе с вами то, что произошло в стране 12 июня. Все эти акции протеста… О них много говорят. Но практически никто даже не попытался ответить на вопрос, в чем сущность этих акций протеста, кто против чего протестует и – самое главное – за что выступают протестующие и их вожди.

А вот «за что» – это вторая честь вебинара.

Мы предлагаем конструктивную, содержательную альтернативу сложившемуся положению дел. Мы – это Партия нового типа, учредительный съезд которой состоится в Москве 17 июня.

Мы не выходим на митинги. Мы – работаем. У нас есть готовая программа действий, которая предусматривает научный подход к организации управления страной. Но мы хотим добиться радикальных перемен, не нарушая закон, а добиваясь его изменения, добиваясь иного общественного переустройства страны, действуя исключительно мирным и законным путем, чтобы жизнь страны и политический процесс не вышли за рамки мира и законности.

Среда, 14 июня 2017 года, 20-00. Присоединяйтесь к разговору!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SbOSAp0iFFA