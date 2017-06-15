Сводки от ополчения Новороссии 15 июня 2017

Украинская армия 11 раз нарушила «режим тишины» в ЛНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Алмазной, Первомайска, поселка городского типа Фрунзе, сел Обозное, Лозовое, Нижнее Лозовое, Красный Лиман.

Огонь велся из 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.

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Активная фаза

Более вероятно, что данные телодвижения направлены на поддержание тематики "российской агрессии", что необходимо для прикрытия провальной социально-экономической политики.С практической точки зрения, ВСУ и сейчас вполне способны перейти к активным наступательным действиям и сдерживает их не отсутствие подобного закона, а боязнь котлов и новой встречи с "отпускниками".Впрочем, активизация на Донбассе в ходе летней кампании вполне ожидаема – вопрос лишь в том – будет ли это очередная серия локальных обострений или ВСУ решаться на нечто более серьезное.

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Обстрелом ВСУ в Киевском районе Донецка ранен мужчина

Украинские военные сегодня вечером открыли стрельбу по прифронтовому Киевскому району Донецка, ранен мужчина. «Около 21:00 в Киевском районе был ранен мужчина 1957 года рождения», — сказал ДАН источник в силовых ведомствах ДНР. По данным источника, у пострадавшего отмечено осколочное ранение спины, ему оказана необходимая медицинская помощь. Подробности произошедшего уточняются. Ранее сегодня в оперативном командовании ДНР сообщили, что за минувшие сутки ВСУ нарушили режим прекращения огня 65 раз. Жертвой украинского снайпера стала мирная жительница села Саханка на юге Республики. Были повреждены не менее 18 жилых домов. Читайте также: Порошенко рассказал, почему не отменяет «АТО»

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Срочно! Донецк в огне – экстренное сообщение от местных жителей!

Мирное население столицы ДНР передает экстренное сообщение: Донецк в огне!

«По жилому сектору падают снаряды, Азотный горит, небо разрезают трассера. Украина разжигает горячую фазу войны!» — сообщил News Front очевидец атаки со стороны украинских боевиков.

В результате обстрела возник пожар. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

News Front продолжает следить за обстановкой в ДНР и фиксировать военные преступления армии Порошенко.

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Донецк: украинские боевики обстреливают Азотный

Видео предоставлено интербригадой «Пятнашка» специально для News Front.

Вечером 14 июня украинские оккупационные войска обстреляли район Азотного в Донецке.

В результате артиллерийской атаки возник пожар. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

News Front продолжает следить за крайне напряженной ситуацией на Донбассе и фиксировать нарушения Минских соглашений украинской стороной.

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Командир «Шептало» о ситуации в Крутой Балке: ВСУ день за днем жгут дома мирных жителей

Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского.

News Front в Донецкой Народной Республике взял комментарий у командира подразделения с позывным «Шептало» про обстановку в прифронтовом поселке Крутая Балка, который подвергается систематическим обстрелам со стороны украинских боевиков.

«Ситуация сложная в поселке. Ведутся постоянные обстрелы по гражданскому населению с украинской стороны. День за днем жгут дома, вытесняя местных», — рассказал командир подразделения.

По его словам, днем местные жители проводят время за работой в огородах, а потом прячутся в подвалах, где у них и проходит большая часть нынешней жизни.

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