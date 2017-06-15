Советский триумф в Сирии 1982-84 гг

Нынешние события в Сирии заставляют нас вспомнить относительно недавнее противостояние СССР с США и Израилем, где полем сражения была тогдашняя Сирия, союзник СССР против гегемонии США на Ближнем Востоке. Сражение было сухопутным, воздушным и частично морским. СССР уверенно тогда одержал победу.

Сирийский Т-55 ведёт бой в Ливане, 1982 год.

В 1975 году в Ливане вспыхнула гражданская война между правыми произраильскими группировками и левыми силами, поддерживаемыми Сирией.

В 1976 году по решению Лиги Арабских Стран в центральные районы Ливана были введены межарабские силы сдерживания (преимущественно сирийские войска).



В свою очередь Израиль в 1978 году оккупировал южную часть соседнего государства, Галилею. В Ливане находилось свыше трехсот тысяч палестинских беженцев. Они, в основном, проживали в отдельных лагерях. Шесть самых главных располагались в пригородах Бейрута. Численность обитателей в некоторых лагерях доходила до тридцати тысяч человек. Для самообороны в условиях гражданской войны беженцы создали собственные вооруженные формирования в виде полтора десятков батальонов, оснащенных легкой артиллерией, минометами, гранатометами, ракетными установками, пулеметами, иным стрелковым вооружением.



Посчитав израильскую оккупацию угрозой своей безопасности и незаконной, беженцы из Палестины и представители левых сил стали противодействовать оккупантам.



Авиация Израиля стала наносить массированные ракетно-бомбовые удары по палестинским лагерям, а заодно, якобы по ошибке, сбрасывать бомбы на сирийские подразделения. Сирийская авиация пыталась воспрепятствовать бомбардировкам позиций своих войск в Ливане и лагерей беженцев.

Постепенно, шаг за шагом в ливанском небе развернулась ожесточенная воздушная война. Израиль имел превосходство по количеству самолетов и их качеству. В составе его ВВС имелись совершенные истребители – бомбардировщики собственного производства «КФИРС.2» (созданные на базе французского истребителя «Мираж-III»).



США поставили своему союзнику новейшие истребители четвертого поколения Ф–15А и Ф-16А (Макдонелл–Дуглас и Файтинг Фолкон). Управление воздушными боями велось с воздушных командных пунктов расположенных на самолетах дальнего радиолокационного обнаружения Е.2.с «Хоукай», аппаратура, установленная на данном самолете, позволяла отслеживать до 150 воздушных и наземных целей, руководить действиями, наводить на цели свыше тридцати истребителей – бомбардировщиков. Израильские летчики обладали боевым опытом и лучшей в мире подготовкой. Значительную их часть составляли американцы с двойным гражданством: США и Израиля.



Основу сирийских ВВС составляли советские истребители МИГ–21, хорошо «обкатанные» в небе Вьетнама, в Ближневосточных войнах 1967 и 1973 г, а также в Индо-Пакистанских конфликтах 1966 и 1971 г. Самолет был высокоманевренным, но нуждался в наведении с земли.



Однако обстоятельства не благоприятствовали сирийцам: долина реки Бекаа – основной район воздушных боев – был отделен от Сирии горными грядами и не контролировался сирийскими РЛС. Начались работы по созданию радиолокационного поля в небе Ливана, однако на это требовалось определенное время. В этих условиях советские военные специалисты рекомендовали сирийцам временно воздержаться от активного применения авиации над Ливаном. Однако Генеральный штаб Вооруженных сил Сирии продолжал с упрямством, достойным лучшего применения, посылать в небо Ливана истребители МиГ–21, которые, не имея достаточной информационной поддержки с земли. В связи с этим фактом несли большие потери в схватках с израильскими F–15A, наводимых на цели с борта самолетов ДРЛО «Хоукай», патрулировавших над Средиземным морем. Неудачи в воздухе подрывали боевой дух сирийских летчиков, участились случаи их преждевременного катапультирования после получения сигнала бортовой системы оповещения о захвате МиГа на сопровождение БРЛС неприятельского самолета. Упрямство сирийского командования в значительной мере объяснилось стремлением убедить советское руководство в необходимости предоставить Сирии более современную авиационную технику и вооружение.



В 1981 году СССР поставил Сирии тридцать более совершенных и мощных истребителей МиГ–23 и наземные системы ПВО. В апреле этого года Сирия ввела в Ливан зенитно-ракетную бригаду и полк, два радиотехнических батальона, два батальона радиоэлектронной борьбы и средства их прикрытия. При попытке вновь «ошибиться» и сбросить бомбы на позиции сирийских войск, израильские ВВС не досчитались трех бомбардировщиков.

В первой половине 1982 года США дополнительно поставили союзнику 123 истребителя (48-Ф-15А и 75 Ф-16А), обеспечив ему двойное превосходство в воздухе. Данный факт вызвал у израильского руководства эйфорию и веру в легкую победу над группировкой сирийских войск в Ливане. Генеральный штаб армии Израиля разработал план операции «Мир для Галилеи».



План предусматривал:

— Сосредоточить в Галилее четыре танковые дивизии (№91, 219, 252, 162) и две танковые бригады;

— 91-й дивизии, двигаясь вдоль морского побережья выйти к пригородам Бейрута и разгромить шесть главных палестинских лагеря. После, замкнуть кольцо окружения сирийских войск в Ливане с севера.

— Остальным танковым дивизиям и бригадам надлежало прорвать оборону сирийских войск в центральном Ливане, окружить их, расчленить и уничтожить.

Причем 210-й танковой дивизии ставилась задача по шоссе Бейрут – Дамаск выйти в пригород сирийской столицы и предъявить ультиматум.

При планировании Блицкрига израильский Генштаб руководствовался стереотипами прежних войн и не учел, что с тех пор сирийская армия окрепла, большинство её офицеров прошли подготовку в СССР, ей оказывали помощь несколько тысяч военных специалистов-советников.

Израиль сосредоточил и привел в готовность к атаке планируемое количество войск, и грянуло самое крупное сражение последней четверти двадцатого столетия.



С обеих сторон в нем участвовало более 200 тысяч человек, 900 самолетов, 3 тысячи танков и БМП.



6 июня 1982 года израильская авиация всеми имеющимися силами нанесла удар по переднему краю сирийских войск и по палестинским лагерям. Одновременно был произведен ураганный артиллерийский удар.



91-я танковая дивизия усиленная молодежными военизированными формированиями «НАХАЛ» пошла в наступление. Ей противостояли полтора десятка палестинских батальонов и три танковых батальона сирийцев. В ходе упорных боев дивизия через двое суток вышла к Бейруту.

При уничтожении палестинских лагерей особо свирепствовали молодежные формирования. Всемирно – известной стала учиненная ими резня в лагерях Сабра и Шатила. Наступлению главных сил израильских войск предшествовало двухдневное воздушное сражение.



В небе над Ливаном одновременно сражалось с обеих сторон до 350 самолётов.



Утром 9 июня три израильских дивизии и две бригады, форсировав реку Захрани, повели наступление на широком фронте.

Сирийские пять дивизий (три в первом эшелоне, две во втором) находились в запасном районе.

На переднем крае разместились лишь наблюдательные силы, надувные и фанерные имитаторы танков, орудий, пусковых установок ракет с термогенераторами. На них в первую очередь обрушился предшествующий наступлению артиллерийский и авиационный удар.

В ночь с 9-го на 10-е июня под руководством советских специалистов сирийцы нанесли по наступающей группировке мощнейший артиллеристский контрудар. Он принёс противнику большие потери. Началось невиданное со времен Второй мировой Войны танковое сражение.

Прорвать сходу оборону сирийских войск танкам армии Израиля не удалось. Блицкриг захлебнулся едва начавшись.



К утру 11 июня Израильское наступление было остановлено на всём фронте.



Сирийская авиация уничтожила 23 самолёта, ещё 27 сбили наземные средства ПВО (правда сами сирийцы потеряли 70).

Сирийские сухопутные войска уничтожили 160 танков, 10 артиллерийских и ракетных батарей.



Сложилась благоприятная обстановка для контрнаступления. Сирийцы стали готовить контрудар во фланг вышедшей к Бейруту 91-й израильской танковой дивизии и для этой цели создали группировку в составе 47-й и 51-й танковой бригад и четырёх полков «Командос».



Собрав в кулак всю авиацию, Израиль уничтожил сирийские зенитные ракетные комплексы в долине Бекаа. Но это мало помогло, замаячило поражение сухопутных войск.



Спасать «клиента» принялся «спонсор». 10 июня в Дамаск прибыл личный представитель президента США Ф. Хабиб, вслед за ним Госсекретарь Шульц. Они убедили Руководство Сирии контрнаступление не проводить, пообещав от имени тогдашнего президента Р. Рейгана, что Израиль в течение десяти суток выведет войска из Ливана.



В 12:00 11 июня Президент Сирии Хафез Асад отдал приказ на приостановку боевых действий.



Не предполагал он, что в заначке у противника есть такое грозное оружие как «Вероломство». И суток не прошло, как израильская авиация нанесла по стоящим на месте сирийским войскам сокрушительный удар, причиняя им значительные потери.



47-я танковая бригада была полностью уничтожена. Воспользовавшись замешательством, израильская танковая группировка прорвала сирийскую оборону и почти вышла к шоссе Бейрут-Дамаск, но затем была разгромлена и отброшена на 15-20 километров 3-й танковой дивизией сирийцев. Сказалась превосходство советских танков Т-62 и Т-72 над израильскими М-60 и «Центурионами».



Развить успех сирийцы не решились. Стороны заключили соглашение о прекращении огня. Оно оказалось не долгим. Израиль нанёс самый массированный удар по группировке ПВО «ФЕДДА» на территории Сирии.



Было уничтожено 28 зенитных ракетных дивизионов. Получили повреждения аэродромные полосы, технические базы, командные пункты, узлы связи. Город Дамаск и весь столичный оазис, с третью населения страны и половиной её экономического потенциала оказался без противовоздушного прикрытия.



Перегруппировав силы, израильтяне 18 июля 1982 года вновь предприняли попытку прорваться к шоссе Бейрут-Дамаск и почти достигли цели. Для Сирии это было чревато поражением. Дамаск расположен в 20 километрах от границы с Ливаном. Для танка это 20 минут езды.

В экстренном порядке их Советского Союза Военно-транспортными самолётами доставили 120 пусковых установок «ФАГОТ» с необходимым запасом противотанковых управляемых ракет.



Сирийцы их тут же смонтировали на «джипы» и сразу бросили в бой. «Фаготами» были уничтожены 150 танков противника. Израильское наступление было вновь отбито.



Непосредственные участники конфликта как принято говорить в боксе «вошли в клинч» тогда началось ближневосточное противостояние двух мировых держав. Каждая пыталась доказать миру что круче, кто на планете хозяин.



В 1982 году (начиная с августа) СССР поставил в Сирию 50 более мощных истребителей (МиГ-23 МЛА, МиГ-23 МЛ, МиГ-25 ПД), боеприпасы объёмного взрыва и бомбы повышенной мощности, которыми вооружили истребители-бомбардировщики МиГ-23БН и Су-22М.



В сентябре у побережья Ливана начали сосредотачиваться корабли США, Англии, Франции, Италии. США в ультимативной форме потребовали от Сирии убрать свои войска из Ливана.



В Бейруте высадились соединения морской пехоты и начали подготовку к наступлению на сирийские войска. Американский линкор из 406-миллиметровых орудий обстреливал сирийские позиции.



К берегам Сирии прибыл отряд советских военных кораблей и подводных лодок с целью не допустить в отношении Сирии морской блокады защитить от ударов со стороны моря, маршруты доставки грузов.



Израиль возобновил бомбардировки в долине реки Бекаа, и американская авиация начала наносить удары по сирийским войскам в центральном Ливане. В ответ сирийцы нанесли ракетно-бомбовый удар по корабельной группировке НАТО в районе Джуния, вынудив английские и итальянские отряды отойти к Кипру. Сирийские армейские средства ПВО сбили девять американских самолётов и два французских.



Локальный конфликт вышел за пределы ближнего востока. США перебросили из американского континента стратегические бомбардировщики на авиабазы Саудовской Аравии, Турции, увеличили корабельную группировку в Средиземном море.







В январе 1983 года в сирийский порт Тартус прибыли транспорты с советскими боевыми линейными частями. В их числе два зенитных ракетных полка ПВО оснащенными ЗРК дальнего действия С-200. Один из них расположился близ города Хомс, прикрыв от ударов с воздуха Северо-Запад Сирии. Место дислокации второго – 30 километров южнее Дамаска. Развернувшийся боевой порядок советский 220-й ЗРП прикрыл столичный оазис. По приказу президента Сирии полк пустил одну ракету и сбил над Средиземным морем, на удалении 196 км израильский воздушный командный пункт «Хоукай». Прежде сирийцы посылали для выполнения данной задачи группы из пятидесяти – семидесяти самолетов, но безуспешно. Каждый «Хоукай» в полете прикрывали два израильских полка F–15, F-16. А тут поражение с выстрела и одной ракетой. Это охладило пыл израильтян. Они побоялись возможных потерь и уверовали, что в бой с Советскими боевыми линейными полками ПВО вступит американская авиация, но просчитались.



Руководство США и американские генералы уничтожить советские воинские части в Сирии не рискнули, опасаясь широкомасштабной войны.

Во главе СССР в начале 1983 года стоял Андропов Ю.В., человек решительный и смертельно больной. Такое сочетание вызывало опасение, что он может отдать роковой приказ на военные действия против армии США.



Флот НАТО убрался от берегов Ливана. Израильские войска отступили на исходные позиции в Галилее, потом переместились домой в Израиль. Воздушная война продолжалась еще год, но повлиять на ситуацию она уже не могла.



После восстановления системы ПВО Сирии надобность в советской оперативной группе войск миновала. Осенью 1984 года молодые парни из России сняли военную форму одежды сирийской армии, оделись в гражданские костюмчики и круизными лайнерами под видом туристов вернулись на Родину.

Источник: nnm.me