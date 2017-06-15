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Сказка Курочка Ряба

19:57. 15 июня 2017 Просмотров - 84 Один комментарий Опубликовал:

Второй смысловой ряд сказки Курочка Ряба. 
Сюжет сказки знают все, но почти никто не знает, что она означает и как расшифровывается. 
После этой расшифровки легко догадаться и об остальных вариантах значения символов. 
Расшифровка символов: 
- золотое яйцо - иллюзии и фантазии, в которых мы живём 
- дед бил бил - мы постоянно бьёмся об иллюзии и страдаем от них 
- серая мышка - реальные факты и случай, которые могут нам открыть глаза и разбить иллюзию 
- плачет баба, плачет дед - сняв розовую пелену, мы страдаем 
- обычное яйцо - реальность в которой мы осознанно живём, после краха фантазий золотого яйца

Метки: правдозор
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