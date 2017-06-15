Сказка Курочка Ряба

Второй смысловой ряд сказки Курочка Ряба.

Сюжет сказки знают все, но почти никто не знает, что она означает и как расшифровывается.

После этой расшифровки легко догадаться и об остальных вариантах значения символов.

Расшифровка символов:

- золотое яйцо - иллюзии и фантазии, в которых мы живём

- дед бил бил - мы постоянно бьёмся об иллюзии и страдаем от них

- серая мышка - реальные факты и случай, которые могут нам открыть глаза и разбить иллюзию

- плачет баба, плачет дед - сняв розовую пелену, мы страдаем

- обычное яйцо - реальность в которой мы осознанно живём, после краха фантазий золотого яйца