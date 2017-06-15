Сказка Курочка Ряба
Второй смысловой ряд сказки Курочка Ряба.
Сюжет сказки знают все, но почти никто не знает, что она означает и как расшифровывается.
После этой расшифровки легко догадаться и об остальных вариантах значения символов.
Расшифровка символов:
- золотое яйцо - иллюзии и фантазии, в которых мы живём
- дед бил бил - мы постоянно бьёмся об иллюзии и страдаем от них
- серая мышка - реальные факты и случай, которые могут нам открыть глаза и разбить иллюзию
- плачет баба, плачет дед - сняв розовую пелену, мы страдаем
- обычное яйцо - реальность в которой мы осознанно живём, после краха фантазий золотого яйца
loading...
Автор пукнул в пространство, поднял палец к небу и познал себя мудрецом.