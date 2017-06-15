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Смертельный „выбор”

09:00. 15 июня 2017 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:
Первая часть фильма посвящена социально-психологической запрограммированности вредных привычек, а так же корыстным интересам, носителям которых выгодно, чтобы люди отравляли себя табаком, алкоголем и другими ядами. Для освещения темы используются фрагменты художественных и документальных фильмов, экскурсы в историю, свидетельства известных политиков и статистические данные разных лет.




Как создаётся и поддерживается среда, в которой люди массово приобретают привычки самоотравления интоксикантами ( алкоголем, табаком и прочими)? Как отнимается трезвость и откуда появляется “спрос” на яды? Об этом вторая часть фильма “Смертельный “выбор” – “Матрица самоотравления”.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: алкоголь, будущее, дети, здоровье, история, Матрица, политика, статистика, человек
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