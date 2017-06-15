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Шедевры из песка от японского мастера

20:12. 15 июня 2017 Просмотров - 122 Один комментарий Опубликовал:



Трудно поверить в то, что все эти скульптуры сделаны из песка. И, несмотря на то, что это далеко не самый прочный и долговечный материал японский скульптор Тосихико Хосака (Toshihiko Hosaka) отдал своё предпочтение именно ему. Благодаря безудержному таланту и невероятному мастерству он умудряется создавать настоящие шедевры, которые становятся достойным украшением пляжей.


Шедевры из песка от японского мастера

Морская крепость

Свои первые песочные скульптуры он начал создавать ещё в студенческие годы и вот уже долгих двадцать лет не перестаёт удивлять зрителей своим невероятным мастерством. Принимая участие в Международном конкурсе песочных скульптур в Фулонге, он умудрился вылепить фигуру легендарного фехтовальщика XVI века Мусаси Миямото, за которую был удостоен первой премии. А ведь совсем и неудивительно. В своих работах он не использует никаких примесей в виде клея или специальных добавок – лишь влажный песок и единственный трюк, позволяющий хрупким шедеврам простоять на открытом воздухе пару дней – спрей для затвердения, как завершающий этап в проделанной работе.

Шедевры из песка от японского мастера

Кракен.

Шедевры из песка от японского мастера

Астролог.

Шедевры из песка от японского мастера

Асура.

Шедевры из песка от японского мастера

Динозавр.

Шедевры из песка от японского мастера

Намахагэ.

Шедевры из песка от японского мастера

Посейдон.

Шедевры из песка от японского мастера

Дракон.

Шедевры из песка от японского мастера

Свобода.

Шедевры из песка от японского мастера

Ганеша – слон мудрости.

Шедевры из песка от японского мастера

Лев, колдунья и платяной шкаф.

Шедевры из песка от японского мастера

Миямото Мусаси.

Шедевры из песка от японского мастера

Восточная красавица.



Источник: nashaplaneta.su

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