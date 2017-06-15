Шедевры из песка от японского мастера
Трудно поверить в то, что все эти скульптуры сделаны из песка. И, несмотря на то, что это далеко не самый прочный и долговечный материал японский скульптор Тосихико Хосака (Toshihiko Hosaka) отдал своё предпочтение именно ему. Благодаря безудержному таланту и невероятному мастерству он умудряется создавать настоящие шедевры, которые становятся достойным украшением пляжей.
Морская крепость
Свои первые песочные скульптуры он начал создавать ещё в студенческие годы и вот уже долгих двадцать лет не перестаёт удивлять зрителей своим невероятным мастерством. Принимая участие в Международном конкурсе песочных скульптур в Фулонге, он умудрился вылепить фигуру легендарного фехтовальщика XVI века Мусаси Миямото, за которую был удостоен первой премии. А ведь совсем и неудивительно. В своих работах он не использует никаких примесей в виде клея или специальных добавок – лишь влажный песок и единственный трюк, позволяющий хрупким шедеврам простоять на открытом воздухе пару дней – спрей для затвердения, как завершающий этап в проделанной работе.
Кракен.
Астролог.
Асура.
Динозавр.
Намахагэ.
Посейдон.
Дракон.
Свобода.
Ганеша – слон мудрости.
Лев, колдунья и платяной шкаф.
Миямото Мусаси.
Восточная красавица.
Источник: nashaplaneta.su
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Мастер, кропотливая работа, выглядит как будто из камня, жалко что не долговечна.