Шедевры из песка от японского мастера

Трудно поверить в то, что все эти скульптуры сделаны из песка. И, несмотря на то, что это далеко не самый прочный и долговечный материал японский скульптор Тосихико Хосака (Toshihiko Hosaka) отдал своё предпочтение именно ему. Благодаря безудержному таланту и невероятному мастерству он умудряется создавать настоящие шедевры, которые становятся достойным украшением пляжей.





Морская крепость

Свои первые песочные скульптуры он начал создавать ещё в студенческие годы и вот уже долгих двадцать лет не перестаёт удивлять зрителей своим невероятным мастерством. Принимая участие в Международном конкурсе песочных скульптур в Фулонге, он умудрился вылепить фигуру легендарного фехтовальщика XVI века Мусаси Миямото, за которую был удостоен первой премии. А ведь совсем и неудивительно. В своих работах он не использует никаких примесей в виде клея или специальных добавок – лишь влажный песок и единственный трюк, позволяющий хрупким шедеврам простоять на открытом воздухе пару дней – спрей для затвердения, как завершающий этап в проделанной работе.

Кракен.

Астролог.

Асура.

Динозавр.

Намахагэ.

Посейдон.

Дракон.

Свобода.

Ганеша – слон мудрости.

Лев, колдунья и платяной шкаф.

Миямото Мусаси.

Восточная красавица.

Источник: nashaplaneta.su