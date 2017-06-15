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Сеанс саморазоблачения либерала

08:57. 15 июня 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

Давно известно – дай либералу говорить, дай ему микрофон, он все расскажет. Ничего добавлять не надо. Надо просто внимательно послушать.

Вот такой публичный сеанс саморазоблачения либерала состоялся на минувшей неделе в прямом эфире программы Владимира Соловьева «Поединок». С. Михеев и Н. Злобин обсуждали деятельность финансируемых из-за границы НКО и российский закон об иностранных агентах, полностью скопированный с подобного же закона США.

Что же произошло? А вот, что.

Николай Игоревич Рыбаков, который сегодня является заместителем председателя партии «Яблоко»,  в прямом эфире рассказал о том, что никакой политической нагрузки в работе финансируемых из-за границы НКО нет. Все это якобы выдумки. В качестве примера Рыбаков привел самого себя.

Восемь лет он работал исполнительным директором  питерского НКО «Экологический правозащитный центра «Беллона»  (с 2008 по 2016 год). С 2010 по 2015 – главный редактор электронного издания «Беллона.ру», с 2014 по 2015 год — главный редактор журнала «Экология и право».

Николай Рыбаков нам все честно таки и рассказал – восемь лет из его жизни он работает в НКО, которое не только получает деньги из-за границы, но и является «дочкой» иностранного НКО. Bellona Foundation (Осло, Норвегия). Основной офис «Беллоны» находится в центральном районе Осло, у нас эти нкоошники открыли две структуры.

Первая называлась «Беллона-Мурманск» и не раз оказывалась в центре скандалов и даже уголовных дел, связанных с публикациями и деятельности НКО, которая сосредотачивалась «на защите экологии региона Баренцева моря», а на самом деле крутилась вокруг российского флота и особенно — наших подводных лодок.

Это продолжалось до тех пор, пока марте 2015 года решением Министерства Юстиции РФ эта организация не была внесена в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов. И вот уже 8 октября 2015 года организация «Беллона-Мурманск» официально прекратила своё существование.

Что касается НКО «Экологический правозащитный центра «Беллона», то тут дело близится к такому же печальному финалу. В январе 2017 года на сайте Министерства юстиции РФ появилось следующее сообщение:

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР «БЕЛЛОНА» ВКЛЮЧЕНА В РЕЕСТР НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА 

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 16.01.2017 в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Санкт-Петербургская общественная организация Экологический Правозащитный Центр «Беллона».

Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу внеплановой выездной проверки».

А теперь мне бы хотелось обратить ваше внимание на самое главное, что сказал Николай Рыбаков. Ведь все либералы, когда обсуждается вопрос ДАЖЕ НЕ запрета на финансирование НКО из-за границы, а просто необходимости зарегистрироваться для них, как «иностранный агент», начинают плакать ф фэире о бедных кошечках и собачках, которых некому будет лечить.

Лукавят дважды.

Первое – можно получать деньги из-за границы – закон не запрещает, а потом на эти деньги лечить «кошечек и собачек». Но нкошники не хотят этого и как только Минюст требует от них соблюдать закон, немедленно закрывают организацию .

Второе – тезис, что экологические и другие НКО безобидны и никакой политикой не занимаются также лукавая ложь.

Судите сами.

Вот Николай Рыбаков – отработал восемь лет в финансируемом из-за границы экологическом НКО. Потом активно начал расти в партии «Яблоко». Сейчас заместитель руководителя этой партии.

А каковы взгляды Яблока? 

«Мы убеждены, что необходимое условие движения России вперед – мирный отказ от авторитарной системы, приход к власти демократической оппозиции законным, конституционным путем, с помощью широкого участия в выборах граждан России. Мы не просто выступаем против правящего режима и политики Владимира Путина».

Ну, это совсем если общими фразами говорить. А, по сути, так. Для начала … Крым отдать Украине.

Взгляды партии Яблоко широко известны – яблочники представлены почти в каждой программе. Это либеральная, прозападная партия, готовая в очередной раз сдать страну в руки Запада, который яблочники считают эталоном, образцом и землей обетованной.

Николай Рыбаков – один из самых активных сегодня представителей этой партии. К тому же он и начальник единого штаба избирательного кампании 2017-2018 гг.

И вы хотите сказать, что работа в финансируемых с Запада НКО никак не влияет на политические взгляды? Кадры прозападных политических сил так и куются – в НКО, в грантах, в борьбе за экологию. Да не важно «за что» борьбе, важно, что в её ходе выявляются лидеры и активные личности, которых потом продвигают на ведущие посты уже в прозападных партиях.

Финансируемые с Запада НКО – это просто место воспитания новых Горбачевых и Явлинских.

Вот в чем их главный смысл, помимо «спасения кошечек». Метка «иностранный агент» мешает выполнять эту работу ПО ОТБОРУ КАДРОВ. Вот в чем соль. Кошечек лечить можно с таким клеймом, а вот молодых порядочных людей клеймо «иностранный агент» отпугнет. И НКО не выполнит свою главную работу – не подготовит потенциальную Пятую колонну.

Вот почему все либералы так против с США списанного закона об иностранных агентах.

А Николаю Рыбакову отдельное спасибо. Благодаря его напоминанию мы видим, что происходит с головой тех, кто восемь лет работает в финансируемых с Запада НКО.

И понимаем, что правильным решением будет полный запрет финансирования НКО из-за границы вне зависимости от рода их деятельности. Ну, а наше государство и меценаты должны восполнить своими грантами потенциальный недостаток средств.

Как то так…

Источник: nstarikov.ru

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