Рождение Советского государства: известное и неизвестное

...тем больше они будут пакостить Советскому государству, тем больше они будут хвататься...вновь стал официально отмечаться день рождения Конфуция, отменённый в 1911...Небезынтересно, в этом контексте, мнение известного востоковеда Юрия Галеновича, который полагает...