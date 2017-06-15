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Рождение Советского государства: известное и неизвестное

15:40. 15 июня 2017 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал:

В каких условиях проходило становление новой власти в 1917 году? Евгений Спицын

Лекция из цикла Евгения Спицына “История России”, посвященная рождению Советского государства (ноябрь 1917 – май 1918 гг.).

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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