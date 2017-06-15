Рождение Советского государства: известное и неизвестное
15:40. 15 июня 2017 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В каких условиях проходило становление новой власти в 1917 году? Евгений Спицын
Лекция из цикла Евгения Спицына “История России”, посвященная рождению Советского государства (ноябрь 1917 – май 1918 гг.).
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai