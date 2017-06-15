Реновация в законе: кто радуется, а кому не до смеха

ГосДума приняла закон о реновации в окончательном третьем чтении. Победили довольны. Смирились ли проигравшие? «Новые известия» собрали мнения об этом событии и тех, и других

Сергей Собянин, мэр Москвы:

«Спасибо депутатам. В ходе работы над законом были внесены десятки поправок, гарантирующих права жителей пятиэтажек. Среди них есть и такая: «Включить в программу реновации можно только дома, жители которых проголосуют «за» до вступления закона в силу. После вступления закона в силу Правительство Москвы не имеет права расширять программу за счет дополнительных домов». На первый взгляд, очень жесткая поправка, но она разумна, т.к. защищает жителей и сносимых, и несносимых пятиэтажек. Если дом вошел в программу, его жители могут быть уверены в том, что их не подвинут в очереди на расселение. Если дом не вошел в программу, можно больше не волноваться за его дальнейшую судьбу. Голосование в Активном гражданине и МФЦ завершается завтра. Итоги по каждому дому будут опубликованы через 2-3 дня. Вместе с тем с учетом поправки об ограничении срока включения домов в программу, мы приняли решение продлить срок проведения общих собраний еще на один месяц. Это даст возможность жителям неопределившихся домов еще раз хорошенько все обдумать и принять окончательное решение. Протоколы общих собраний принимаются до 15 июля, но не позднее дня вступления в силу закона о реновации».

Сергей Миронов, лидер «Справедливой России»:

«Мы все вместе взялись за работу и, конечно, закон, который мы принимали во втором чтении, по сравнению с законом в первом чтением – это день и ночь… Но некоторые позиции нам отстоять не удалось. Отклонена поправка о том, что размер денежного возмещения в обязательном порядке должен учитывать компенсацию за непроизведенный капитальный ремонт. На это внимание обращал и Верховный суд. Закон не прописывает, что все земельные участки под домами, участвующими в программе реновации, должны быть обязательно поставлены на кадастровый учет. Только тогда стоимость этой земли будет учтена при определении размера выплачиваемого гражданам возмещения... Если реновация в Москве пройдет успешно, нужно двигаться дальше по России. Как пелось в песне: «Есть у реновации начало, нет у реновации конца»».

Петр Толстой, вице-спикер ГосДумы:

«Нам удалось даже тем, кто сегодня митингует у входа в Государственную думу предложить конструктивную повестку по контролю защиты прав москвичей»

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР:

«Это великое переселение. Бесплатно, в новом доме, с улучшенной планировкой. Это хороший шаг правительства и личная заслуга мэра Москвы Сергея Собянина»

Представители оппозиции, архитекторы и экологи были куда радикальные в своих оценках.

Сергей Митрохин, лидер московского «Яблока»:

«Позор депутатам! «Реновация» принята в 3 чтении вопреки массовым протестам москвичей»

Марк Гурари, зампредседателя Совета Союза московских архитекторов по градостроительному развитию Москвы:

«Прежде всего, Москву ожидает повышение плотности населения, из-за чего увеличится нагрузка на и так находящиеся в критическом состоянии коммуникации и системы города. Сейчас мы стоим в пробках, представьте, что будет дальше. Разговоры о том, что москвичи будут обеспечены работой в своем районе, мы слышали во время строительства "Новой Москвы". Результата нет. Увеличение плотности приведет к дорожному коллапсу. Придется прокладывать дороги по головам - как это собираются сделать в Кусково. Отсюда вытекает новый социальный конфликт. Кроме того, нарушатся устоявшиеся в микрорайонах связи между жителями, что может обернуться плачевно. Есть прецедент - в США после сноса квартала и заселения новых жильцов территория стала очагом криминогенности.

Реновация никак не согласована с Генпланом. Вообще нет концепции развития Москвы как столицы России. Не обозначены приоритетные направления. А среди них должно быть: сохранение наследия и сакральных объектов центральной части города и его окраин. Это даже важнее транспортных проблем.

Власти уверяют, что зелень «закупоривает» кварталы пятиэтажек. Но на сегодня этот серединный пояс служит проветриванием территории: если смотреть снимки, сделанные сверху, то кажется, что вы наблюдаете парк, только кое-где торчат крыши. Выросли настоящие леса. Если застроить все многоэтажками, то будет каменная пустыня ближайшие 20 лет.

Саша Андреева, муниципальный депутат:

«Норма, при которой большинство голосованием решает судьбу частной собственности меньшинства, является антиконституцонной. Получается, что посторонние граждане, собственники каких-то других жилых помещений, решают, что меня можно лишить моей собственности».

Василий Яблоков, координатор исследовательских проектов «Гринпис России»:

«Закон абсолютно неприемлем с точки зрения защиты природы. Прежде всего, речь идет о вырубке деревьев, посаженных во время строительства пятиэтажек и достигших расцвета именно сейчас. Деревья создают благоприятную обстановку и среду для жизни; удалив насаждения, москвичи будут жить в каком-то гетто без зелени; все будет заставлено машинами; у такого города не самые лучшие перспективы.

Нам очевидно, что "реновация" в принципе не может обойтись без уничтожения деревьев: на картах, на космических снимках видно, что дома стоят очень близко друг к другу, и, если будет происходить поквартальный снос, то получится, что все это внутриквартальное озеленение также будет снесено. Как показывает предыдущая практика, это приведет к значительному ухудшению состояния окружающей среды и к огромному количеству конфликтов. Потому что снос зеленых насаждений затронет не только конкретно те кварталы, откуда выселят людей, но и все соседние районы, которые сносу не подлежат»

Ярослав Никитенко, эколог: